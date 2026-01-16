TOYOTA「歐規Yaris新年式」亮相！全新車色更搶眼內裝也升級

▲TOYOTA於歐洲市場發表全新年式Yaris。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者張慶輝／綜合報導

TOYOTA近日於歐洲市場發表全新年式的Yaris，與台灣在售的亞太區車型大不同，歐規Yaris是以TNGA-B平台打造，而此次新年式主要針對銷量佔比達40%的Mid+車型進行有感升級，並且全車系也導入最新車色，帶來更搶眼的視覺效果，新車將於2026年第1季於歐洲市場開放訂購。

▲歐規Yaris新增全新天青石灰配色，更加沉穩耐看。（圖／翻攝自TOYOTA）

此次歐規Yaris新年式在外觀方面的變動，主要是全車系推出最新的天青石灰配色，與早先流行的水泥灰相比，視覺上更加沉穩耐看，另外輪圈也從16吋升級至17吋，採用亮銀色搭配霧面黑色塗裝處理，並用上深色鍍鉻螺絲，營造出更為動感的整體姿態。

▲輪圈也從16吋升級至17吋，以亮銀搭配霧黑色，並採用深色鍍鉻螺絲。（圖／翻攝自TOYOTA）

內裝部分，換上更具運動氣息的座椅造型，不僅椅面中央新增3道不同深淺的灰色縫線，面料也有所升級；而升級幅度最大的Mid+車型，在此次新年式中增加了多項標準配備，包括Keyless免鑰匙開門、按鍵式發動、手機無線充電板與氛圍燈等，帶來更便利的用車體驗。

▲除了雙前座造型變得更具運動感外，Mid+車型還獲得多項配備升級。（圖／翻攝自TOYOTA）

歐規Yaris均搭載Hybrid油電動力，同步提供節能取向的Hybrid 115動力，以及更加追求性能與加速表現的Hybrid 130等2種選項，新年式的歐規Yaris將會繼續在歐洲本地生產，並持續提供包括GR Sport運動版在內的各種豐富選項。