福特野馬跑車「超級眼鏡蛇改裝版」回歸！榨830匹馬力限量300輛

圖文／7Car 小七車觀點

以改裝 Ford Mustang 而聞名的 Shelby 近日正式發布全新 Super Snake，這款旗艦等級的美式肌肉跑車以強悍性能為賣點，並計畫限量生產最多 300 輛。官方定價自 175,885 美元起，這個標價已包含 Mustang 車型本體，不像一般改裝車要額外計算底盤價格，並且原廠提供 3 年／36,000 英里（約 58,000 公里）保固。

與 Ford 目前售價最高的標準 Mustang 比較來看，Super Snake 的定價超過它的 Dark Horse Premium（500 匹） 大約兩倍。但若與動力略低的 Mustang GTD（815 匹、起價約 327,960 美元） 相比，Super Snake 卻只需要不到一半的售價，這樣的價格定位讓它在高性能肌肉車族群中顯得相對有吸引力。

針對喜好不同的買家，Shelby 提供多種選配，包括 敞篷或硬頂車型、手排或自排變速箱。此外車主還可以選擇是否搭載 超級增壓器（supercharger）；不裝增壓器版本的最大動力約為 480 匹，雖然比起搭載增壓器的 830 降低不少輸出，但在整體車輛配置上仍享有其他配備的加成。

在車體結構方面，Super Snake 採用了鋁合金與碳纖維打造的車身鈑件，以及鎂合金輪圈，以降低車身重量並提升操控反應。車頭與車尾也新增導流與散熱設計，配合經過調校的懸吊系統，有助於提升空氣力學表現與行駛穩定度。

內裝部分的變動主要偏向視覺與質感提升，例如帶有刺繡的踏墊、刻有 Super Snake 字樣的門檻飾板，以及與引擎上序號相對應的儀表板限量銘牌。選配手排變速箱的車型還享有 Shelby 標誌的排檔頭，這類細節對死忠粉絲而言具有象徵意義。每輛 Super Snake 也都會登錄於官方的 Shelby 登記冊中，成為品牌歷史的一部分。

Shelby American 總裁 Gary Patterson 表示，Super Snake 多年來雖然經過多次演進，但一直保有其「強悍競技性格」。他指出：「Super Snake 的每一個細節都經過修改與升級，不僅是品牌的旗艦車型，也是史上搭載 Ford Mustang 底盤並持續最久的衍生作品。」

新一代 Super Snake 將在美國亞利桑那州 Scottsdale 舉辦的 Barrett-Jackson 收藏車拍賣會上正式亮相，預期吸引肌肉車收藏者與性能車愛好者的注意。