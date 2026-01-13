台灣「福特Kuga、Focus」上半季將完售！Territory首月上市近千輛成主力

▲福特Kuga、Focus進入清庫存階段，即將下台一鞠躬。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

配合海外原廠策略，已經沒有後繼車款的福特Kuga、Focus，台灣市場從去年就傳出即將功臣身退，近來經銷端更在今年表示，全台Kuga、Focus車系已經進入清庫存階段，預計今年上半季就會售罄。而Territory 12月剛上市就繳出943輛掛牌成績，拿下12月國產休旅/商用車排行第7名，新寵兒Territory將一肩扛起福特六和接下來的銷售主力。

▲Focus Wagon已經近乎完售，5門掀背、跨界Active則預計賣到上半季。

事實上，Focus Wagon從去年經銷端就有消息表示將會率先完售，5門掀背則會還有一段緩衝期，近來經銷端更進一步透露，Focus庫存僅剩 ST-Line 與 Active 兩款配置，加總約 300 餘輛。若以現階段每月約 200 輛的銷量推算，這批庫存有望在未來幾個月內銷售一空。

▲Territory去年12月剛上市，就以突破900輛月銷量，擠入12月國產車銷售TOP 10。

至於Kuga近期也在加大力道促銷出清，雖然Territory與Kuga目前並行販售，但Kuga目前庫存量約 400 餘輛。經銷端分析，在穩定的庫存消化速度下，Kuga也極有可能於上半年提前告捷。從上個月銷量表現，也能看出Territory新秀剛上場就有亮眼的表現，12月首次上市就繳出943輛銷量。

不再有後繼車的Focus、Kuga，顯示福特在台市場產品策略的調整訊號：隨著全球 Focus、Kuga 在歐美市場陸續停產，台灣市場自然也進入「收尾階段」，未來台灣在產品線配置上或將迎來新布局。