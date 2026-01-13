台灣「第6代TOYOTA RAV4」今日上市！油耗成績曝光比5代更省、更會跑

▲能源局揭露6代RAV4油耗！前驅、四驅都有出色的表現。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

2026年1月最重要的新車銷售霸主！第6代TOYOTA RAV4預計1月13日下午上市，能源局已經搶先揭露6代RAV4油耗成績，換上最新5代油電的大改款RAV4，相較舊款5代，省油功力可是更上層樓。

▲2WD車型繳出高達24km/L平均油耗，且市區也大多以電力輔助，比高速路段更省。

以5代RAV4最佳油耗成績21.3km/L平均油耗來看，6代RAV4採用第5代THS油電，前驅2WD市區油耗達25.69km/L、高速23.04km/L，平均油耗來到24km/L，比上一代車型更具有節能省油功效。

▲四驅4WD車型平均油耗來到20.3km/L。

越野款Adventure、GR Sport運動款為4WD四驅配置，省油表現也不差，同樣採2.5升油電，市區油耗達22.67km/L、高速19.11km/L、平均油耗達20.3km/L，就算為四驅配置，平均油耗表現仍有破20km/L。

第6代RAV4台灣上市在即，目前擁有3種外觀、6種車型可選，預售價104萬起，將在今日下午公布正式售價，屆時國產、進口休旅可是如臨大敵，這次台灣的6代RAV4可謂來勢洶洶。