ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣「第6代TOYOTA RAV4」今日上市！油耗成績曝光比5代更省、更會跑

▲TOYOTA第6代RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲能源局揭露6代RAV4油耗！前驅、四驅都有出色的表現。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

2026年1月最重要的新車銷售霸主！第6代TOYOTA RAV4預計1月13日下午上市，能源局已經搶先揭露6代RAV4油耗成績，換上最新5代油電的大改款RAV4，相較舊款5代，省油功力可是更上層樓。

▲TOYOTA第6代RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲2WD車型繳出高達24km/L平均油耗，且市區也大多以電力輔助，比高速路段更省。

以5代RAV4最佳油耗成績21.3km/L平均油耗來看，6代RAV4採用第5代THS油電，前驅2WD市區油耗達25.69km/L、高速23.04km/L，平均油耗來到24km/L，比上一代車型更具有節能省油功效。

▲台北車展／TOYOTA「第6代RAV4」現身！最新精品級電動車開價127萬。（圖／記者張慶輝攝）

▲四驅4WD車型平均油耗來到20.3km/L。

越野款Adventure、GR Sport運動款為4WD四驅配置，省油表現也不差，同樣採2.5升油電，市區油耗達22.67km/L、高速19.11km/L、平均油耗達20.3km/L，就算為四驅配置，平均油耗表現仍有破20km/L。

第6代RAV4台灣上市在即，目前擁有3種外觀、6種車型可選，預售價104萬起，將在今日下午公布正式售價，屆時國產、進口休旅可是如臨大敵，這次台灣的6代RAV4可謂來勢洶洶。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTARAV4HONDACR-VFORDKUGAWildlander

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

推薦閱讀

台灣福斯「新Golf入手多12萬」旅行車同步開賣！GTI性能款舊年式出清

台灣福斯「新Golf入手多12萬」旅行車同步開賣！GTI性能款舊年式出清

台灣「福特Kuga、Focus」上半季將完售！Territory首月上市近千輛成主力

台灣「福特Kuga、Focus」上半季將完售！Territory首月上市近千輛成主力

台灣「第6代TOYOTA RAV4」今日上市！油耗成績曝光比5代更省、更會跑

台灣「第6代TOYOTA RAV4」今日上市！油耗成績曝光比5代更省、更會跑

三菱皮卡車「Triton泰國推全新街頭車型」！入門取向一般道路更好開

三菱皮卡車「Triton泰國推全新街頭車型」！入門取向一般道路更好開

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

Hyundai「純電動廂型車」正式發表！採800V架構滿電可跑400KM

Hyundai「純電動廂型車」正式發表！採800V架構滿電可跑400KM

最新文章

台灣福斯「新Golf入手多12萬」2026-01-13

台灣「福特Kuga、Focus」上半季將完售2026-01-13

台灣「第6代TOYOTA RAV4」油耗曝光2026-01-13

三菱皮卡車Triton泰國推街頭車型2026-01-12

日本最大鍍膜品牌台北市首店開幕2026-01-12

Hyundai純電動廂型車正式發表2026-01-12

台灣新「Range Rover Sport休旅」接單2026-01-12

Suzuki今年推「6代TOYOTA RAV4雙生車2026-01-12

「LEXUS小改款IS日本上市」超帥特仕車亮相2026-01-12

Hyundai「全新休旅海外發表」空間更勝Tucson2026-01-12

熱門文章

Suzuki今年推「6代TOYOTA RAV4雙生車2026-01-12

台灣「第6代TOYOTA RAV4」油耗曝光2026-01-13

台灣山葉宣布正式由日本YAMAHA直營2026-01-11

Hyundai純電動廂型車正式發表2026-01-12

日本最大鍍膜品牌台北市首店開幕2026-01-12

三菱皮卡車Triton泰國推街頭車型2026-01-12

三菱改款「新得利卡日本開賣」台灣第6代再等等2026-01-12

Hyundai「全新休旅海外發表」空間更勝Tucson2026-01-12

「LEXUS小改款IS日本上市」超帥特仕車亮相2026-01-12

「HONDA改款新休旅」空間不輸CR-V2026-01-09

相關新聞

福特宣布「2028年導入Level 3自動駕駛」！解放雙手＆眼睛免看路

福特宣布「2028年導入Level 3自動駕駛」！解放雙手＆眼睛免看路

【周焦點】進口休旅下殺30萬　特斯拉新車開賣　國產油電休旅今年見

【周焦點】進口休旅下殺30萬　特斯拉新車開賣　國產油電休旅今年見

TOYOTA「暴力鴨限量性能版」亮相！董事長豐田章男親自參與打造

TOYOTA「暴力鴨限量性能版」亮相！董事長豐田章男親自參與打造

「HONDA改款新休旅」空間不輸CR-V！1.5升渦輪大陸開賣49萬

「HONDA改款新休旅」空間不輸CR-V！1.5升渦輪大陸開賣49萬

「TOYOTA Camry」大陸推新車型！2.0升油電折合新台幣86萬

「TOYOTA Camry」大陸推新車型！2.0升油電折合新台幣86萬

讀者迴響

熱門文章

Suzuki今年推「6代TOYOTA RAV4雙生車」！全新小休旅成新戰力

Suzuki今年推「6代TOYOTA RAV4雙生車」！全新小休旅成新戰力

台灣「第6代TOYOTA RAV4」今日上市！油耗成績曝光比5代更省、更會跑

台灣「第6代TOYOTA RAV4」今日上市！油耗成績曝光比5代更省、更會跑

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

Hyundai「純電動廂型車」正式發表！採800V架構滿電可跑400KM

Hyundai「純電動廂型車」正式發表！採800V架構滿電可跑400KM

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

三菱皮卡車「Triton泰國推全新街頭車型」！入門取向一般道路更好開

三菱皮卡車「Triton泰國推全新街頭車型」！入門取向一般道路更好開

三菱改款「新得利卡日本開賣」台灣第6代再等等！售價折合新台幣90萬

三菱改款「新得利卡日本開賣」台灣第6代再等等！售價折合新台幣90萬

Hyundai「全新休旅海外發表」空間更勝Tucson！折合新台幣127萬

Hyundai「全新休旅海外發表」空間更勝Tucson！折合新台幣127萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366