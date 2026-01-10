TOYOTA「暴力鴨限量性能版」亮相！董事長豐田章男親自參與打造

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

Toyota GAZOO Racing (TGR) 正式發表 GR Yaris MORIZO RR 特仕車，並於  2026 東京改裝車展首度公開仍在開發階段的原型車。此車款由 Toyota 董事長暨「Master Driver」豐田章男 (Akio Toyoda) 親自參與打造，定位為 GR Yaris 家族中的限量性能版本，主要針對賽道與駕駛互動體驗進行深化強化。

源自紐柏林賽道經驗　Toyota GR Yaris MORIZO RR 正式登場

外觀設計同樣呼應賽道取向，配置源自耐久賽開發的碳纖維尾翼，並搭配前下擾流、側裙與碳纖維引擎蓋等空力套件。車色選用 MORIZO RR 專屬的「Gravel Khaki」，輪圈為消光銅色，煞車卡鉗與內裝細節則融入 Morizo 偏好的黃色元素。車室內可見專屬方向盤、調整過的換檔撥片，以及標示車輛身分的序號銘牌，凸顯其限量定位。

源自紐柏林賽道經驗　Toyota GR Yaris MORIZO RR 正式登場

源自紐柏林賽道經驗　Toyota GR Yaris MORIZO RR 正式登場

源自紐柏林賽道經驗　Toyota GR Yaris MORIZO RR 正式登場

源自紐柏林賽道經驗　Toyota GR Yaris MORIZO RR 正式登場

源自紐柏林賽道經驗　Toyota GR Yaris MORIZO RR 正式登場

GR Yaris MORIZO RR 的開發核心，來自 TGR 於 2025 年紐柏林 24 小時耐久賽的實戰經驗。TGR 與 ROOKIE Racing 在 Morizo 的領導下整合資源，將比賽中獲得的車輛設定與可靠度經驗，回饋至量產車型開發。官方指出，Morizo 本人曾於賽事中駕駛搭載 GAZOO Racing Direct Automatic Transmission 的 GR Yaris 完成多圈數行駛，並將實際感受直接反映於 MORIZO RR 的調校方向上。

源自紐柏林賽道經驗　Toyota GR Yaris MORIZO RR 正式登場

源自紐柏林賽道經驗　Toyota GR Yaris MORIZO RR 正式登場

源自紐柏林賽道經驗　Toyota GR Yaris MORIZO RR 正式登場

源自紐柏林賽道經驗　Toyota GR Yaris MORIZO RR 正式登場

在底盤與驅動系統方面，GR Yaris MORIZO RR 採用專屬懸吊設定，著重於輪胎貼地性與不平路面的穩定表現，同時兼顧日常行駛的舒適度。四輪驅動系統則新增由 Morizo 共同開發的專屬模式，取代原本的 GRAVEL 模式，預設前後扭力分配為 50：50，以強化車輛在高速與連續彎道中的可控性。

源自紐柏林賽道經驗　Toyota GR Yaris MORIZO RR 正式登場

依原廠規劃，GR Yaris MORIZO RR 將於 2026 年春季在日本市場推出，僅限量生產 100 輛，並透過官方「GR app」進行抽選申購；同時也預計於部分歐洲市場推出同樣限量的配額。TGR 表示，MORIZO RR 不僅是性能升級版本，更是將賽事經驗直接轉化為量產車的具體實踐，藉此持續深化品牌「以賽養車」的產品哲學 。

源自紐柏林賽道經驗　Toyota GR Yaris MORIZO RR 正式登場

源自紐柏林賽道經驗　Toyota GR Yaris MORIZO RR 正式登場

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

