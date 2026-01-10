TOYOTA「暴力鴨限量性能版」亮相！董事長豐田章男親自參與打造

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota GAZOO Racing (TGR) 正式發表 GR Yaris MORIZO RR 特仕車，並於 2026 東京改裝車展首度公開仍在開發階段的原型車。此車款由 Toyota 董事長暨「Master Driver」豐田章男 (Akio Toyoda) 親自參與打造，定位為 GR Yaris 家族中的限量性能版本，主要針對賽道與駕駛互動體驗進行深化強化。

外觀設計同樣呼應賽道取向，配置源自耐久賽開發的碳纖維尾翼，並搭配前下擾流、側裙與碳纖維引擎蓋等空力套件。車色選用 MORIZO RR 專屬的「Gravel Khaki」，輪圈為消光銅色，煞車卡鉗與內裝細節則融入 Morizo 偏好的黃色元素。車室內可見專屬方向盤、調整過的換檔撥片，以及標示車輛身分的序號銘牌，凸顯其限量定位。

GR Yaris MORIZO RR 的開發核心，來自 TGR 於 2025 年紐柏林 24 小時耐久賽的實戰經驗。TGR 與 ROOKIE Racing 在 Morizo 的領導下整合資源，將比賽中獲得的車輛設定與可靠度經驗，回饋至量產車型開發。官方指出，Morizo 本人曾於賽事中駕駛搭載 GAZOO Racing Direct Automatic Transmission 的 GR Yaris 完成多圈數行駛，並將實際感受直接反映於 MORIZO RR 的調校方向上。

在底盤與驅動系統方面，GR Yaris MORIZO RR 採用專屬懸吊設定，著重於輪胎貼地性與不平路面的穩定表現，同時兼顧日常行駛的舒適度。四輪驅動系統則新增由 Morizo 共同開發的專屬模式，取代原本的 GRAVEL 模式，預設前後扭力分配為 50：50，以強化車輛在高速與連續彎道中的可控性。

依原廠規劃，GR Yaris MORIZO RR 將於 2026 年春季在日本市場推出，僅限量生產 100 輛，並透過官方「GR app」進行抽選申購；同時也預計於部分歐洲市場推出同樣限量的配額。TGR 表示，MORIZO RR 不僅是性能升級版本，更是將賽事經驗直接轉化為量產車的具體實踐，藉此持續深化品牌「以賽養車」的產品哲學 。