Peugeot「小改款408」正式登場！外觀內裝精修　動力科技再進化

圖文／7Car 小七車觀點

法國汽車品牌 Peugeot 在 1/9 日於布魯塞爾車展正式發表小改款 408 車型，並以「WOW Certified」作為設計主軸。此次改款旨在強化其獨特的法式設計語彙與頂級 C-Segment 的市場定位，不僅在外觀與內裝細節上精雕細琢，更同步更新了多元動力陣容與互聯科技，持續以兼具動感與日常實用性的跨界跑旅風格吸引全球消費者。

小改款 408 的外觀設計更為大膽鮮明，以銳利雕刻線條定義的斜背造型，搭配更具立體感的水箱護罩與保桿，營造出強烈的運動姿態。其最大的視覺亮點在於前後專屬的照明系統：車頭三爪式 LED 日行燈結合橫貫的燈條，車尾則首次導入發光的「PEUGEOT」立體字樣。此外，新車獨有的「Flare Green」車色，能在不同光線下呈現由亮黃至深綠的戲劇性變化，凸顯其豐富的車身曲面。

車內延續品牌核心的 i-Cockpit 駕駛導向座艙，配備新款數位儀表板與 10 吋中控觸控螢幕，並保留五組可自定義的 i-Toggles 實體觸控快捷鍵。座艙質感透過新式織布、Alcantara 或 Nappa 皮革等材質提升，搭配可延伸至門板的八色氛圍燈，營造個人化舒適氛圍。高階車型的前座更獲得德國 AGR 健康背脊協會認證，並可選配多模式按摩功能。

主被動安全方面，小改款 408 標配駕駛疲勞監視鏡頭，能偵測駕駛狀態並發出警示。車輛也搭載隱藏於廠徽後的近距離雷達，兼顧美觀與安全。高階車型另提供 AQS 空氣品質監測與 Clean Cabin 空氣淨化系統，並透過加厚玻璃提升車室靜肅性與安全性。

新車提供三種動力選擇，以滿足不同需求。純電版 E-408 具備 213 PS 馬力與 456 公里續航（WLTP），支援 120 kW 快充與 V2L 外接供電。插電式混合動力版 408 PHEV 240 擁有 85 公里純電行駛里程，綜效馬力達 240 PS。輕油電版 408 HYBRID 145 則可在都市行駛中實現高比例的純電零排放模式，提升燃油效率。

小改款 Peugeot 408 憑藉其更鮮明的設計、升級的質感內裝、完整的電氣化動力陣容以及強化後的互聯服務，展現出品牌在跨界跑旅級距中的強烈企圖心。由法國 Mulhouse 工廠生產，並提供長達 8 年或 16 萬公里的保固方案，新車期望為消費者帶來兼具感官樂趣與用車信心的全方位體驗，鞏固其作為法式設計與創新科技代表的地位。