Peugeot「小改款408」正式登場！外觀內裝精修　動力科技再進化

圖文／7Car 小七車觀點 

法國汽車品牌 Peugeot 在 1/9 日於布魯塞爾車展正式發表小改款 408 車型，並以「WOW Certified」作為設計主軸。此次改款旨在強化其獨特的法式設計語彙與頂級 C-Segment 的市場定位，不僅在外觀與內裝細節上精雕細琢，更同步更新了多元動力陣容與互聯科技，持續以兼具動感與日常實用性的跨界跑旅風格吸引全球消費者。

法式前衛魅力再進化　小改款 Peugeot 408 正式登場

小改款 408 的外觀設計更為大膽鮮明，以銳利雕刻線條定義的斜背造型，搭配更具立體感的水箱護罩與保桿，營造出強烈的運動姿態。其最大的視覺亮點在於前後專屬的照明系統：車頭三爪式 LED 日行燈結合橫貫的燈條，車尾則首次導入發光的「PEUGEOT」立體字樣。此外，新車獨有的「Flare Green」車色，能在不同光線下呈現由亮黃至深綠的戲劇性變化，凸顯其豐富的車身曲面。

法式前衛魅力再進化　小改款 Peugeot 408 正式登場

法式前衛魅力再進化　小改款 Peugeot 408 正式登場

法式前衛魅力再進化　小改款 Peugeot 408 正式登場

法式前衛魅力再進化　小改款 Peugeot 408 正式登場

法式前衛魅力再進化　小改款 Peugeot 408 正式登場

車內延續品牌核心的 i-Cockpit 駕駛導向座艙，配備新款數位儀表板與 10 吋中控觸控螢幕，並保留五組可自定義的 i-Toggles 實體觸控快捷鍵。座艙質感透過新式織布、Alcantara 或 Nappa 皮革等材質提升，搭配可延伸至門板的八色氛圍燈，營造個人化舒適氛圍。高階車型的前座更獲得德國 AGR 健康背脊協會認證，並可選配多模式按摩功能。

法式前衛魅力再進化　小改款 Peugeot 408 正式登場

法式前衛魅力再進化　小改款 Peugeot 408 正式登場

法式前衛魅力再進化　小改款 Peugeot 408 正式登場

主被動安全方面，小改款 408 標配駕駛疲勞監視鏡頭，能偵測駕駛狀態並發出警示。車輛也搭載隱藏於廠徽後的近距離雷達，兼顧美觀與安全。高階車型另提供 AQS 空氣品質監測與 Clean Cabin 空氣淨化系統，並透過加厚玻璃提升車室靜肅性與安全性。

新車提供三種動力選擇，以滿足不同需求。純電版 E-408 具備 213 PS 馬力與 456 公里續航（WLTP），支援 120 kW 快充與 V2L 外接供電。插電式混合動力版 408 PHEV 240 擁有 85 公里純電行駛里程，綜效馬力達 240 PS。輕油電版  408 HYBRID 145 則可在都市行駛中實現高比例的純電零排放模式，提升燃油效率。

法式前衛魅力再進化　小改款 Peugeot 408 正式登場

法式前衛魅力再進化　小改款 Peugeot 408 正式登場

小改款 Peugeot 408 憑藉其更鮮明的設計、升級的質感內裝、完整的電氣化動力陣容以及強化後的互聯服務，展現出品牌在跨界跑旅級距中的強烈企圖心。由法國 Mulhouse 工廠生產，並提供長達 8 年或 16 萬公里的保固方案，新車期望為消費者帶來兼具感官樂趣與用車信心的全方位體驗，鞏固其作為法式設計與創新科技代表的地位。

法式前衛魅力再進化　小改款 Peugeot 408 正式登場

