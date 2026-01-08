雷諾最新跨界車款「Filante即將揭曉」！南韓製造1／13首爾先發

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

Renault 日前公布旗下即將推出的全新高階跨界車款名稱「Filante」，此車為品牌「International Game Plan 2027」國際產品布局中的重要一環，也是該計畫下第 5 款對外揭露的全新作品。透過 Filante 的發表，Renault 進一步強化歐洲以外市場的產品攻勢，並明確展現品牌全球化向上升級的策略方向。

南韓製造，強化歐洲以外布局　Renault 揭曉新世代跨界車 Filante

官方指出，Filante 定位於 E 級距市場，將以大膽且前衛的設計語彙作為主要特徵，外觀風格強調雕塑感與動感比例，同時在車室空間與整體布局上，聚焦乘員舒適性與實際使用體驗，並導入新世代科技配置，作為品牌在高階跨界級距中的旗艦代表。

在命名概念上，Renault 表示 Filante 一名源自品牌歷史，呼應 1956 年推出、以航空為靈感打造並創下速度紀錄的經典車款「Etoile Filante」，同時也延續 2025 年發表、以能源效率為核心的概念車「Filante Record 2025」精神。透過這樣的命名，雷諾希望結合品牌傳承與未來導向，塑造兼具象徵性與辨識度的全新產品形象。

南韓製造，強化歐洲以外布局　Renault 揭曉新世代跨界車 Filante

生產規劃方面，Filante 將於南韓釜山工廠製造，並率先在南韓市場上市，後續再視市場需求出口至其他地區。Renault 也指出，南韓在 D 與 E 級距市場具備穩固基礎，因此成為此一新世代跨界車的重要起點，同時也是國際產品計畫中關鍵的開發據點之一。

關於 Filante 的完整車輛細節與技術資訊，Renault 預計將於 1 月 13 日在首爾正式發表，屆時將進一步說明其產品定位與未來市場規劃。隨著 Filante 的亮相，Renault 在全球高階產品布局上的策略輪廓也將更加明確，後續發展值得市場持續關注。

7car 小七車觀點

7car 小七車觀點授權報導

關鍵字：Renault雷諾Filante跨界汽車新車

