「TOYOTA預告1月新車」有大驚喜！全新2.0升渦輪量產車即將問世

▲TOYOTA性能部門GR GAZOO Racing預告將有重量級新車登場。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

1月東京改裝車展即將登場！近幾年蓬勃發展的TOYOTA GAZOO Racing性能部門已經準備釋出大驚喜，近日官方無預警丟出一支神秘預告影片，直接點名 2026 年將有全新性能車登場，而且還特別強調「不是電動車」，短短幾秒就讓車迷開始暴動，外界普遍猜測醞釀已久的GR Celica或MR2即將要復活回歸了！

▲Celica從去年開始官方就不斷暗示將復活再戰車壇。

Celica作為過去經典TOYOTA旗下跑車代表，即將在2026年重出江湖，事實上，官方早就多次暗示Celica將復活回歸，如今官方最新預告已經為Celica準備好回歸舞台。

近幾年，從 GR Yaris、GR Corolla 到GR Supra，TOYOTA不斷證明，他們是真的願意為了熱血玩家留下內燃機的舞台，而不是只做形象車交差了事。

GR Celica有望搭載TOYOTA最新2.0升4缸渦輪引擎，最大馬力將可達到400匹，並且可能搭配GR Four 4輪驅動系統，至於引擎佈局上，除了可能遵循過往車型採前置引擎外，也可能改以MR中置引擎，預料近期會有更多消息。

若Celica重新復活、加上先前傳聞的S-FR、MR2也一併回歸，將讓TOYOTA跑車陣容從各級距大小、價位、以及引擎／驅動形式都有豐富選擇，對熱血買家來說肯定是電動車時代前的福利。