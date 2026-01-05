TOYOTA「電動車大陸大降價26萬新台幣」！比油車Corolla便宜、空間更大

▲一汽豐田推出新年式bZ3，入手門檻大降人民幣6萬。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

大陸一汽豐田電動車bZ3殺瘋了！近期推出新年式bZ3，更以全新入門款搶市，相較舊款車型入手門檻大降人民幣6萬（約新台幣26.7萬），這下不僅比剛剛上市的改款Corolla油車更便宜，空間還比油車Corolla更有優勢！

▲大陸bZ3不僅比油車Corolla更便宜，也具有更好的空間規劃。

一汽豐田新年式bZ3推出2款新車型，分別為10.98、12.98萬人民幣，折合新台幣48與57萬，相較巧合的是，日前一汽豐田也剛推出改款新Corolla，售價12.68～14.98萬人民幣，折合新台幣57～66萬，如今新bZ3帶來更強勢的競爭價格，已經引起不少全球車迷討論。

新年式bZ3外型尺碼不變，維持4,725x1,835x1,475mm，軸距2,880mm，而Corolla則為4,710x1,780x1,435mm、軸距2,750mm。

▲新bZ3新車型最大續航力616公里。

動力配置上，新車型共有135、180kW兩種輸出，前者採49.92度電池，續航力為517公里，後者升級來到65.28度電池，續航力來到616公里。

新款bZ3中控採雙層布局配置。標配12.8吋中控螢幕，高階車型進一步配備 15.6 吋橫置大螢幕，提供更大操作與顯示空間。排檔從傳統旋鈕改為電子撥桿，提升操作直覺性。