「三菱Outlander油電休旅」賣贏日本TOYOTA RAV4！台灣今年進口導入

▲三菱Outlander PHEV連續兩年奪得日本PHEV休旅銷量王。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

三菱Outlander PHEV再度奪下日本年度最暢銷插電式油電車（PHEV）冠軍，在競爭激烈的 SUV 市場中，甚至超越TOYOTA RAV4 PHEV 的銷量表現。這也再次證明三菱在 PHEV 領域的長期耕耘與技術實力正逐步獲得消費者肯定。

▲6代RAV4 PHEV日本預計第2季登場，接下來三菱Outlander PHEV如臨大敵。

三菱Outlander PHEV在日本競爭對手有Mazda CX-60 PHEV、TOYOTA RAV4 PHEV等，如今已2連霸之姿擊倒勁敵TOYOTA獲得殊榮，不過接下來三菱Outlander PHEV也不能鬆懈，約莫第2季左右，日本也即將派出強勢的6代大改款RAV4 PHEV。

▲台灣未來將以進口方式導入Outlander PHEV。

Outlander PHEV 自 2013 年問世以來，歷經多次技術演進與動力系統優化，不僅具備優異的WLTC純電續航力表現，更能提供前後雙馬達的 S-AWC 全時四驅系統，結合家庭 SUV 需求與節能性能，使其在日本市場的接受度攀升至領先群雄。

台灣市場上，本屆台北車展已經搶先展出新一代三菱Outlander，雖然現場擺放的是1.5升汽油渦輪，但未來台灣預計會以採2.4升PHEV為主，預估今年將會以進口方式導入。