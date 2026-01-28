ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「三菱Outlander油電休旅」賣贏日本TOYOTA RAV4！台灣今年進口導入

▲三菱Outlander PHEV連續兩年奪得日本PHEV休旅銷量王。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱Outlander PHEV連續兩年奪得日本PHEV休旅銷量王。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

三菱Outlander PHEV再度奪下日本年度最暢銷插電式油電車（PHEV）冠軍，在競爭激烈的 SUV 市場中，甚至超越TOYOTA RAV4 PHEV 的銷量表現。這也再次證明三菱在 PHEV 領域的長期耕耘與技術實力正逐步獲得消費者肯定。

▲三菱Outlander PHEV連續兩年奪得日本PHEV休旅銷量王。（圖／翻攝自三菱）

▲6代RAV4 PHEV日本預計第2季登場，接下來三菱Outlander PHEV如臨大敵。

三菱Outlander PHEV在日本競爭對手有Mazda CX-60 PHEV、TOYOTA RAV4 PHEV等，如今已2連霸之姿擊倒勁敵TOYOTA獲得殊榮，不過接下來三菱Outlander PHEV也不能鬆懈，約莫第2季左右，日本也即將派出強勢的6代大改款RAV4 PHEV。

▲三菱Outlander PHEV連續兩年奪得日本PHEV休旅銷量王。（圖／翻攝自三菱）

▲台灣未來將以進口方式導入Outlander PHEV。

Outlander PHEV 自 2013 年問世以來，歷經多次技術演進與動力系統優化，不僅具備優異的WLTC純電續航力表現，更能提供前後雙馬達的 S-AWC 全時四驅系統，結合家庭 SUV 需求與節能性能，使其在日本市場的接受度攀升至領先群雄。

台灣市場上，本屆台北車展已經搶先展出新一代三菱Outlander，雖然現場擺放的是1.5升汽油渦輪，但未來台灣預計會以採2.4升PHEV為主，預估今年將會以進口方式導入。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：三菱XFCXforceSUV小休旅ToyotaYars CrossGrandisOutlander

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

推薦閱讀

「三菱Outlander油電休旅」賣贏日本TOYOTA RAV4！台灣今年進口導入

「三菱Outlander油電休旅」賣贏日本TOYOTA RAV4！台灣今年進口導入

「新一代Nissan X-Trail」現身迎戰6代RAV4！全新油電加持更省油

「新一代Nissan X-Trail」現身迎戰6代RAV4！全新油電加持更省油

「TOYOTA全新休旅」預告今年發表！放大版7人座RAV4要來了

「TOYOTA全新休旅」預告今年發表！放大版7人座RAV4要來了

Honda傳奇名號「HRC即將掛上市售車」！強化性能形象姿態更嗆辣

Honda傳奇名號「HRC即將掛上市售車」！強化性能形象姿態更嗆辣

TOYOTA暴力鴨「推致敬9屆冠軍特別版」！法國旗上身黑化帥到爆

TOYOTA暴力鴨「推致敬9屆冠軍特別版」！法國旗上身黑化帥到爆

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市守住百萬內！5人、7人座都有

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市守住百萬內！5人、7人座都有

最新文章

「三菱Outlander油電休旅」賣贏日本TOYOTA RAV42026-01-28

「新一代Nissan X-Trail」現身迎戰6代RAV42026-01-28

「TOYOTA全新休旅」預告今年發表2026-01-28

Honda傳奇名號HRC即將掛上市售車2026-01-27

TOYOTA暴力鴨推致敬9屆冠軍特別版2026-01-27

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市2026-01-27

現代「大改款入門小休旅海外現身」2026-01-27

TOYOTA「新跨界電動休旅北美開賣」2026-01-27

台灣「國產Nissan Kicks」後繼有人2026-01-27

Volvo宣布啟動大規模OTA線上更新2026-01-26

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」預告今年發表2026-01-28

Honda傳奇名號HRC即將掛上市售車2026-01-27

TOYOTA暴力鴨推致敬9屆冠軍特別版2026-01-27

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市2026-01-27

台灣「國產Nissan Kicks」後繼有人2026-01-27

TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見2026-01-26

台灣「現代跨界休旅」官網售價調整2026-01-26

「新一代Nissan X-Trail」現身迎戰6代RAV42026-01-28

TOYOTA「新跨界電動休旅北美開賣」2026-01-27

【周焦點】進口中型休旅大砍50萬2026-01-24

相關新聞

「TOYOTA全新休旅」預告今年發表！放大版7人座RAV4要來了

「TOYOTA全新休旅」預告今年發表！放大版7人座RAV4要來了

TOYOTA暴力鴨「推致敬9屆冠軍特別版」！法國旗上身黑化帥到爆

TOYOTA暴力鴨「推致敬9屆冠軍特別版」！法國旗上身黑化帥到爆

現代「大改款入門小休旅海外現身」今年發表！挑戰TOYOTA神車Yaris Cross

現代「大改款入門小休旅海外現身」今年發表！挑戰TOYOTA神車Yaris Cross

TOYOTA「新跨界電動休旅北美開賣」台灣雙生車今年見！折合新台幣142萬

TOYOTA「新跨界電動休旅北美開賣」台灣雙生車今年見！折合新台幣142萬

福斯「新休旅上路測試」命名ID.Tiguan！最快今年發表問世

福斯「新休旅上路測試」命名ID.Tiguan！最快今年發表問世

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」預告今年發表！放大版7人座RAV4要來了

「TOYOTA全新休旅」預告今年發表！放大版7人座RAV4要來了

Honda傳奇名號「HRC即將掛上市售車」！強化性能形象姿態更嗆辣

Honda傳奇名號「HRC即將掛上市售車」！強化性能形象姿態更嗆辣

TOYOTA暴力鴨「推致敬9屆冠軍特別版」！法國旗上身黑化帥到爆

TOYOTA暴力鴨「推致敬9屆冠軍特別版」！法國旗上身黑化帥到爆

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市守住百萬內！5人、7人座都有

台灣「鴻華先進第2款國產休旅」即將上市守住百萬內！5人、7人座都有

台灣「國產Nissan Kicks」後繼有人！全新Kait入門休旅有望來補位

台灣「國產Nissan Kicks」後繼有人！全新Kait入門休旅有望來補位

TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見！外觀超帥、空間不輸RAV4

TOYOTA「全新跑旅日本即將開賣」台灣有望今年見！外觀超帥、空間不輸RAV4

美規車零關稅還沒來、國產車先降價！台灣「現代跨界休旅」官網售價調整

美規車零關稅還沒來、國產車先降價！台灣「現代跨界休旅」官網售價調整

「新一代Nissan X-Trail」現身迎戰6代RAV4！全新油電加持更省油

「新一代Nissan X-Trail」現身迎戰6代RAV4！全新油電加持更省油

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366