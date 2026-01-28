「TOYOTA全新休旅」預告今年發表！放大版7人座RAV4要來了

▲TOYOTA釋出神秘新車預告！預計今年發表問世。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

2026年才剛過完一個月！海外TOYOTA就有重磅新車預告，從首張剪影圖來看，新車很有可能就是醞釀已久的Highlander電動車，也就是放大版RAV4電動版，將透過全新作品成為TOYOTA市面上首款電動7人座休旅。

從目前曝光的剪影來看，新車車尾線條相當方正，整體輪廓偏向大型休旅設定，橫向延伸的 LED 尾燈十分醒目，搭配厚實的車身比例與屋頂行李架，明顯走的是偏實用、偏家庭取向的路線。光看這個身形，就已經讓不少人聯想到是「3排7人座 SUV」。

TOYOTA目前SUV產品線已經相當完整，從 RAV4、Highlander、Grand Highlander 到 4Runner涵蓋各種級距，因此這次預告照的造型，反而更像是全新車系。

▲TOYOTA本就計劃要生產大型的電動7人座，當時概念車就引起不少關注。

也因此，外界普遍認為，這款神祕 SUV 很可能與TOYOTA先前對外透露的計畫有關，也就是將在美國生產兩款全新3排電動 SUV。如果這個推測成真，代表TOYOTA終於要正式進軍大型純電休旅戰場，直接對上 Kia EV9、Hyundai Ioniq 9 等熱門對手。

TOYOTA當時於2021年一口氣帶來多款電動概念車，裡面就藏有1款全新7人座的bZ Large SUV，未來量產可能命名為bZ5X，具備可容納3排7人座電動休旅，被視為Highlander的電動車版本。外型上，bZ Large SUV概念車採用較方正的輪廓，目的當然就是為第3排爭取更多的乘坐空間，車頭造型與bZ4X相近，強調電動車未來科技感。