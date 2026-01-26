ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
美規車零關稅還沒來、國產車先降價！台灣「現代跨界休旅」官網售價調整

▲Hyundai Mufasa官網調整售價，為今年休旅大戰搶先布局。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Mufasa官網調整售價，為今年休旅大戰搶先布局。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

近期台灣車市都在圍繞對美汽車零關稅政策何時落地、以及各車廠是否跟進大幅調整售價。不過在政策底定前，Hyundai現代國產跨界休旅Mufasa車系已先於官方網站悄悄調整價格，調整售價後，讓入手門檻變得更親民。

▲Hyundai Mufasa官網調整售價，為今年休旅大戰搶先布局。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Mufasa入手降2萬，其他車型配備不變。

對比去年剛上市，台灣Hyundai Mufasa仍維持3款車型編成，不過入門款 GLA 售價下調 2 萬元來到85.9 萬元。此次降價僅針對 GLA 車型，中階 GLB（原 89.9 萬元）與頂規 GLC（原 94.9 萬元）則維持既有定價不變。配備與編成則未因價格調整而變動。

▲台北車展／三菱「全新國產休旅XForce」發表！雙7人座新車驚喜同台（圖／記者張慶輝攝）

▲三菱Xforce新對手來襲，Hyundai Mufasa已開始為了今年銷量作布局。（圖／資料照）

80～90萬級距一向是台灣跨界休旅市場兵家必爭之地，尤其在三菱Xforce新對手竄出，加上霸主TOYOTA Corolla Cross銷量霸榜壓力，此時Hyundai Mufasa將入手門檻壓到85萬左右，以較具吸引力的入門價格刺激消費者的購買意願，85萬元級距的價格帶絕對是關鍵操作。

Hyundai此次先行微調價格亦可能成為接下來其他品牌是否跟進的風向指標。消費者、車商與經銷端均密切關注未來是否會有更多品牌推出價格優惠或配套方案，來應對接下來美規車可能將帶來零關稅的市場衝擊。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

