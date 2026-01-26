ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
DAF最新電動卡車「續航力突破500KM」！同級最寬敞座艙駕駛更舒適

圖文／7Car 小七車觀點

DAF 近日宣布擴充其純電動卡車系列，正式推出 XG 與 XG⁺ Electric 車型。這兩款新車承襲了榮獲「2026 年度國際卡車」的 XD 與 XF Electric 的技術基礎，並進一步提升駕駛室空間與續航表現。新車主打零排放續航力超過 500 公里，並搭配 LFP 電池技術與高度優化的動力系統，目標鎖定長途及國際運輸市場。

續航突破 500 公里　DAF 推出 XG 與 XG⁺ 純電動卡車

XG 與 XG⁺ Electric 擁有同級市場中最寬敞的駕駛室，長度較 XF 車型增加 33 公分，內部總容積達 12.5 立方公尺，站立高度可達 2.2 公尺。車內臥鋪寬度統一為 80 公分，創造出優異的工作、生活與睡眠環境。DAF 強調，此設計旨在為駕駛提供無可比擬的舒適性，進一步強化長途行車的生活品質。

續航突破 500 公里　DAF 推出 XG 與 XG⁺ 純電動卡車

新車搭載 PACCAR EX D2 電動馬達，輸出功率範圍為 270 至 350 kW（約 370 至 480 匹馬力），扭矩達 2,400 Nm。其動力單元由兩具獨立電機與三速整合式變速箱組成，提供平順換檔體驗。電池系統採模組化設計，可依應用需求配置 3 至 5 組電池包，最高續航超過 500 公里。若配合最佳化充電規劃，每日可行駛超過 1,000 公里。

續航突破 500 公里　DAF 推出 XG 與 XG⁺ 純電動卡車

XG 與 XG⁺ Electric 採用流線型無接縫駕駛室與曲面擋風玻璃，結合側裙、導流板與數位後視鏡等設計，有效降低風阻。電池採用新一代 LFP 技術，不含鈷與鎳，具高熱穩定性，並享有八年保固。三電池包版本可在 45 分鐘內完成 10% 至 80% 充電，支援高頻率使用而不影響電池壽命。

續航突破 500 公里　DAF 推出 XG 與 XG⁺ 純電動卡車

DAF 為新車提供全方位支援服務，包括 PACCAR Power Solutions 的智能充電與儲能系統、DAF MultiSupport 客製化保養合約、PACCAR Connect 線上車隊管理，以及 PACCAR Financial 融資方案。XG 與 XG⁺ Electric 提供 4x2 拖車頭與 6x2 剛性底盤（帶轉向後軸）兩種配置，無論何種規格，皆以最佳電動動力系統結合最大室內空間，滿足駕駛對舒適與效能的双重需求。

續航突破 500 公里　DAF 推出 XG 與 XG⁺ 純電動卡車







