德國超跑品牌「Apollo公布EVO量產規格」！限量10輛預定今年交車

圖文／7Car 小七車觀點

德國超跑品牌 Apollo Automobil 近日正式公布旗下全新 Apollo EVO 的量產規格，這款定位為賽道專用的超級跑車承襲品牌一貫極端性能取向，並預計於 2026 年上半年開始交車，全球限量僅 10 部。

Apollo Automobil 延續其前身 Gumpert 車廠的傳奇。Gumpert 在 2000 年代以極具辨識度且專為賽道打造的 Gumpert Apollo 打響名號，而 Apollo Automobil 自 2016 年重返舞台後，在過去十年也僅打造過 10 輛量產車款，全部是搭載 V12 引擎的 Intensa Emozione（IE）系列。

全新 Apollo EVO 同樣採用 V12 自然進氣引擎，基礎動力來自 Ferrari 所提供的 6.3L 單元，但經過重新調校後，最大輸出比搭載於 Ferrari F12（約 730 hp）與 Intensa Emozione（約 770 hp）更進一步，達到約 800 hp 最大馬力與 765 Nm 最大扭力。Apollo 表示，搭配僅約 1,300 kg（比 Ford Puma 還輕）的空車重量，EVO 可望在2.7 秒內完成 0–100 km/h 加速，極速達 208 mph（約 335 km/h）。

為確保極限性能能有效轉化為抓地力，Apollo 在空力套件上下足功夫。EVO 配備液壓控制的後擾流尾翼，具備多段角度設定，可在不到一秒內完成展開。Apollo 指出，單是尾翼在某些設定下就能產生約 1,350 kg 的下壓力，進一步強化高速穩定性與彎道抓地表現。

動力傳輸部分，EVO 採用六速序列式變速系統，透過氣壓式換檔撥片操作。雖然僅為後輪驅動，但採用前 20 吋後 21 吋胎圈配置，並搭配 Michelin Pilot Sport Cup 2 賽道胎。此外，原廠還標配碳陶瓷煞車系統，並提供「賽用鋼製煞車」於性能選配套件當中。

車體結構方面，Apollo EVO 延續全車碳纖維製作，但搭載全新單體殼車體，其重量約 165 kg，比 Intensa Emozione 輕約 10%，同時剛性提升約 15%，有助於提升操控反應與車體穩定性。

外觀設計延續 Apollo 一貫極富攻擊性與雕塑感的風格，車身多處可見翼片、立體進氣孔與裸露機械元件；內裝同樣偏向賽車化設計，座艙以大量碳纖維飾件構成，搭配競技開關、 yoke 造型方向盤、固定式桶型座椅與完整 6 點式安全帶，營造濃厚賽道氛圍。

為進一步強化限量車主的專屬性，Apollo 透過「Apollo Forge」計畫提供車輛客製化選擇，使每一輛 EVO 在細部配置上都有獨特性。而售價方面，Apollo EVO 起價約 3 百萬歐元（折合新台幣約 1 億元以上），象徵其在極限性能跑車領域的尊爵定位。