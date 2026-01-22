雷諾「全新國際級旗艦跨界跑旅」亮相！集法式設計＋先進科技於一身

圖文／7Car 小七車觀點

Renault 日前正式發表品牌全新國際旗艦車型 — Renault Filante，這款定位於 E 級距的跨界跑旅，將成為 2027 年國際戰略計劃的核心車款，標誌著品牌雄心勃勃地重返高級車市場。新車將於 2026 年 3 月率先在韓國上市，隨後於 2027 年初陸續進軍南美洲及海灣國家市場。

Filante 的外觀設計源自「Aurora」項目，採用了「類型跨界」的全新設計理念，意在打破傳統三廂轎車的框架。其車身線條雕塑感強烈，擁有類似轎跑的流暢車尾輪廓，結合高聳的引擎蓋與鮮明的輪拱，在優雅與動感間取得平衡。車頭採用了以鑽石標誌為靈感的三維立體發光水箱護罩，搭配具 28 度夾角的獨特 LED 日行燈光條，塑造出極具辨識度的視覺風格。

內裝方面，Filante 以「生活空間」為概念，打造兼具溫馨與科技感的座艙。最引人注目的是由三塊 12.3 吋螢幕組成的「OpenR Panorama」全景式螢幕系統，搭配 25.6 吋擴增實境抬頭顯示器。車室採用大量環保材質與精細工藝，並提供多種內裝主題可選。憑藉 2,820 mm 的軸距，後座擁有同級領先的膝部與頭部空間，並標配三區獨立恆溫空調與高階音響系統，致力於為所有乘客提供「頭等艙」般的舒適享受。

新車配備了 Renault 最新的 Renault Easy Drive 駕駛輔助系統，提供超過 30 項功能，包含 Level 2 主動駕駛輔助。此外，Filante 更首次導入三項全新安全科技：緊急轉向輔助、智能電子後視鏡，以及兒童遺留偵測系統。車載資訊娛樂系統基於 Android Automotive，並內建智能語音助手，可透過 5G 連網實現 OTA 遠端更新與多項個性化服務。

Filante 基於 CMA 平台打造，初期將搭載專為高級市場升級的 E-Tech 全混合動力系統，綜效輸出為 250 匹馬力與 565 牛頓米扭力。該系統由一具 1.5 升渦輪增壓汽油引擎與兩具電動馬達組成，配備 3 速 Multimode Auto 變速箱，並搭載 1.64 kWh 鋰電池。原廠強調此動力組合能帶來順暢且高效的駕駛體驗，尤其在都市中能以純電行駛的比例最高可達 75%，官方平均二氧化碳排放量僅為 106 g/km。

Renault Filante 不僅是一款全新的旗艦跨界車型，更是品牌國際戰略與技術實力的集大成之作。它承襲了品牌歷史中對速度與精緻工藝的追求，同時透過前瞻設計、全員舒適的座艙思維，以及高效能混合動力系統，展現出進軍全球高級車市場的強烈企圖心。隨著 Filante 的登場，雷諾能否在競爭激烈的歐、亞及新興市場中成功重塑其高端形象，值得後續觀察。