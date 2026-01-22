ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

雷諾「全新國際級旗艦跨界跑旅」亮相！集法式設計＋先進科技於一身

圖文／7Car 小七車觀點

Renault 日前正式發表品牌全新國際旗艦車型 — Renault Filante，這款定位於 E 級距的跨界跑旅，將成為 2027 年國際戰略計劃的核心車款，標誌著品牌雄心勃勃地重返高級車市場。新車將於 2026 年 3 月率先在韓國上市，隨後於 2027 年初陸續進軍南美洲及海灣國家市場。

Renault Filante 正式亮相：品牌全新國際旗艦跨界跑旅，融合法式設計與尖端科技

Filante 的外觀設計源自「Aurora」項目，採用了「類型跨界」的全新設計理念，意在打破傳統三廂轎車的框架。其車身線條雕塑感強烈，擁有類似轎跑的流暢車尾輪廓，結合高聳的引擎蓋與鮮明的輪拱，在優雅與動感間取得平衡。車頭採用了以鑽石標誌為靈感的三維立體發光水箱護罩，搭配具 28 度夾角的獨特 LED 日行燈光條，塑造出極具辨識度的視覺風格。

Renault Filante 正式亮相：品牌全新國際旗艦跨界跑旅，融合法式設計與尖端科技

Renault Filante 正式亮相：品牌全新國際旗艦跨界跑旅，融合法式設計與尖端科技

Renault Filante 正式亮相：品牌全新國際旗艦跨界跑旅，融合法式設計與尖端科技

Renault Filante 正式亮相：品牌全新國際旗艦跨界跑旅，融合法式設計與尖端科技

Renault Filante 正式亮相：品牌全新國際旗艦跨界跑旅，融合法式設計與尖端科技

Renault Filante 正式亮相：品牌全新國際旗艦跨界跑旅，融合法式設計與尖端科技

Renault Filante 正式亮相：品牌全新國際旗艦跨界跑旅，融合法式設計與尖端科技

內裝方面，Filante 以「生活空間」為概念，打造兼具溫馨與科技感的座艙。最引人注目的是由三塊 12.3 吋螢幕組成的「OpenR Panorama」全景式螢幕系統，搭配 25.6 吋擴增實境抬頭顯示器。車室採用大量環保材質與精細工藝，並提供多種內裝主題可選。憑藉 2,820 mm 的軸距，後座擁有同級領先的膝部與頭部空間，並標配三區獨立恆溫空調與高階音響系統，致力於為所有乘客提供「頭等艙」般的舒適享受。

Renault Filante 正式亮相：品牌全新國際旗艦跨界跑旅，融合法式設計與尖端科技

Renault Filante 正式亮相：品牌全新國際旗艦跨界跑旅，融合法式設計與尖端科技

Renault Filante 正式亮相：品牌全新國際旗艦跨界跑旅，融合法式設計與尖端科技

Renault Filante 正式亮相：品牌全新國際旗艦跨界跑旅，融合法式設計與尖端科技

Renault Filante 正式亮相：品牌全新國際旗艦跨界跑旅，融合法式設計與尖端科技

新車配備了 Renault 最新的 Renault Easy Drive 駕駛輔助系統，提供超過 30 項功能，包含 Level 2 主動駕駛輔助。此外，Filante 更首次導入三項全新安全科技：緊急轉向輔助、智能電子後視鏡，以及兒童遺留偵測系統。車載資訊娛樂系統基於 Android Automotive，並內建智能語音助手，可透過 5G 連網實現 OTA 遠端更新與多項個性化服務。

Renault Filante 正式亮相：品牌全新國際旗艦跨界跑旅，融合法式設計與尖端科技

Filante 基於 CMA 平台打造，初期將搭載專為高級市場升級的 E-Tech 全混合動力系統，綜效輸出為 250 匹馬力與 565 牛頓米扭力。該系統由一具 1.5 升渦輪增壓汽油引擎與兩具電動馬達組成，配備 3 速 Multimode Auto 變速箱，並搭載 1.64 kWh 鋰電池。原廠強調此動力組合能帶來順暢且高效的駕駛體驗，尤其在都市中能以純電行駛的比例最高可達 75%，官方平均二氧化碳排放量僅為 106 g/km。

Renault Filante 正式亮相：品牌全新國際旗艦跨界跑旅，融合法式設計與尖端科技

Renault Filante 正式亮相：品牌全新國際旗艦跨界跑旅，融合法式設計與尖端科技

Renault Filante 不僅是一款全新的旗艦跨界車型，更是品牌國際戰略與技術實力的集大成之作。它承襲了品牌歷史中對速度與精緻工藝的追求，同時透過前瞻設計、全員舒適的座艙思維，以及高效能混合動力系統，展現出進軍全球高級車市場的強烈企圖心。隨著 Filante 的登場，雷諾能否在競爭激烈的歐、亞及新興市場中成功重塑其高端形象，值得後續觀察。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Renault雷諾Filante跨界汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【才剛慶生】詹能傑捨命救人殉職！ 上個月羞澀切蛋糕畫面成追憶

推薦閱讀

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

福特宣布下修歐洲零件價格「最高75折」！以修得起減少老車報廢

福特宣布下修歐洲零件價格「最高75折」！以修得起減少老車報廢

最新文章

福特下修老車零件價格最高75折2026-01-23

雷諾全新國際級旗艦跨界跑旅亮相2026-01-22

賓士最強電動車＋最接近F1市售車演出2026-01-22

「第6代TOYOTA RAV4」日本、台灣賣翻2026-01-22

TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV42026-01-22

Skoda「入門小休旅推改款」後座升級按摩座椅2026-01-22

Volvo「全新休旅EX60全球首發」2026-01-22

台灣新年式「現代7人座MPV」開賣2026-01-22

吉普創立85周年推藍哥紀念版車型2026-01-21

盤點《愛情怎麼翻譯？》劇中4車款2026-01-21

熱門文章

雷諾全新國際級旗艦跨界跑旅亮相2026-01-22

福特下修老車零件價格最高75折2026-01-23

「第6代TOYOTA RAV4」日本、台灣賣翻2026-01-22

台灣新年式「現代7人座MPV」開賣2026-01-22

TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV42026-01-22

「MG全新7人座休旅」今年開賣2026-01-20

Skoda「入門小休旅推改款」後座升級按摩座椅2026-01-22

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世2026-01-21

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」2026-01-21

TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場2026-01-19

相關新聞

賓士「最強電動車＋最接近F1市售車」同場演出！年度新車計畫曝光

賓士「最強電動車＋最接近F1市售車」同場演出！年度新車計畫曝光

Skoda「入門小休旅推改款」後座升級按摩座椅！1.0、1.5升渦輪雙動力

Skoda「入門小休旅推改款」後座升級按摩座椅！1.0、1.5升渦輪雙動力

126.8萬起！台灣新年式「現代7人座MPV」開賣　後座配備升級更爽

126.8萬起！台灣新年式「現代7人座MPV」開賣　後座配備升級更爽

吉普創立85周年「推藍哥紀念版車型」！經典格紋上身實用配備滿滿

吉普創立85周年「推藍哥紀念版車型」！經典格紋上身實用配備滿滿

盤點《愛情怎麼翻譯？》劇中4車款！男主角開英國豪華休旅有品味

盤點《愛情怎麼翻譯？》劇中4車款！男主角開英國豪華休旅有品味

讀者迴響

熱門文章

雷諾「全新國際級旗艦跨界跑旅」亮相！集法式設計＋先進科技於一身

雷諾「全新國際級旗艦跨界跑旅」亮相！集法式設計＋先進科技於一身

福特宣布下修歐洲零件價格「最高75折」！以修得起減少老車報廢

福特宣布下修歐洲零件價格「最高75折」！以修得起減少老車報廢

「第6代TOYOTA RAV4」日本、台灣賣翻！日本暫停接單、等車要等快半年

「第6代TOYOTA RAV4」日本、台灣賣翻！日本暫停接單、等車要等快半年

126.8萬起！台灣新年式「現代7人座MPV」開賣　後座配備升級更爽

126.8萬起！台灣新年式「現代7人座MPV」開賣　後座配備升級更爽

TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV4！1.0升渦輪折合新台幣55萬

TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV4！1.0升渦輪折合新台幣55萬

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

Skoda「入門小休旅推改款」後座升級按摩座椅！1.0、1.5升渦輪雙動力

Skoda「入門小休旅推改款」後座升級按摩座椅！1.0、1.5升渦輪雙動力

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366