賓士「最強電動車＋最接近F1市售車」同場演出！年度新車計畫曝光

▲台灣賓士向原廠爭取，將突破25項世界紀錄的Concept AMG GT XX帶來國內展演。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Mercedes-Benz台灣賓士即將於本周末舉辦「Concept AMG GT XX｜性能新次元」特展，今（22）日搶先向媒體公開展演陣容，除了有主角「最強世界紀錄電動車」外，「最接近F1市售車」的AMG ONE也驚喜同場現身，另外台灣賓士總裁賴恩凱還公布了2026年的重點新車，持續為台灣車迷提供多樣化的產品陣容。

▲全球限量275輛，被譽為「最接近F1市售車」的AMG ONE也無預警同場現身。

作為此次快閃特展的主秀車，Concept AMG GT XX近期提前在信義區現身，除了靜態拍攝之外，也實際掛上台灣試車牌並行駛於公路之上；更難能可貴的是，相較於多數光鮮亮麗的展車，賓士原廠完整保留了「實戰車」的所有痕跡，包括車輛前部因長時間高速行駛的蟲屍、為了快速清潔前檔使用的膠膜、甚至是充電孔旁的傷痕等，僅有因應全球巡迴需求，將四輪換上高性能冬季胎。

▲作為真正的「實戰車」，展台上的Concept AMG GT XX從內到外，完整保留了挑戰過程所留下的所有痕跡。

除了遠道而來的概念車外，AMG ONE更是無預警現身會場，這輛展車是台灣賓士特別向國內車主商借，並配有多位專人全天看守，確保車主的愛車不會受到傷害；之所以被稱為「最接近F1市售車」，是因為AMG ONE搭載源自F1的動力單元，以1.6升V6渦輪增壓引擎搭配4具電動馬達（MGU-K與MGU-H），總輸出馬力達1,063匹，另外單體碳纖維車殼、推桿式懸吊與主動空力也都來自賽場，0-200km/h加速僅需7秒，極速達352km/h，全球限量僅275輛，據傳台灣共有2輛，身價突破億元大關。

▲此次展出的AMG ONE是台灣賓士特別向國內車主商借，並有多位專人全天看守以防意外事件。

台灣賓士總裁賴恩凱（Mark Raine）在會中表示，雖然2025年充滿挑戰，不過全品牌仍是在台繳出22,900輛的掛牌數，展望2026年，將會導入一系列全新車款，包括大改款的CLA電動車、GLC與GLB等電動休旅，預計24個月內會推出超過25款新車，全面滿足國內豪華車買家的各種需求。

▲台灣賓士總裁賴恩凱提前預告2026年的新車計畫，並表示將在24個月內導入超過25款新車。