ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Skoda「入門小休旅推改款」後座升級按摩座椅！1.0、1.5升渦輪雙動力

▲Skoda Kushaq平價小休旅於印度推出最新改款。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Kushaq平價小休旅於印度推出最新改款。（圖／翻攝自Skoda）

記者徐煜展／綜合報導

定位比台灣的Kamiq更便宜、更入門，Skoda在銷售主力印度市場迎來Kushaq小改款，不僅外觀細節重新調整，更將同級車中罕見的後座按摩椅列為標配之一，舒適度更勝以往！

▲Skoda Kushaq平價小休旅於印度推出最新改款。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Kushaq銷售5年迎來首次小改款。

Skoda Kushaq是品牌焦點的入門小休旅，首發2021年，印度作為主要銷售地區，目前已拓展到越南、中東、非洲等市場，銷售已來到近9.5萬輛。改款車頭換上更新造型的水箱護罩與頭燈組，搭配修飾過的前保桿造型，整體視覺辨識度提升不少；車尾則導入貫穿式尾燈加上醒目 SKODA 發光字樣，讓整體造型更有層次感。

▲Skoda Kushaq平價小休旅於印度推出最新改款。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Kushaq平價小休旅於印度推出最新改款。（圖／翻攝自Skoda）

▲入門小休旅不陽春，後座具有按摩功能。

Kushaq此次最引人注目的是，改款導入後座按摩座椅，在同級休旅中相當罕見，顯示 Skoda 希望透過更高階乘坐舒適性拉近與豪華品牌的距離。車內亦搭載 10.1 吋觸控中控螢幕、支援無線 Apple CarPlay / Android Auto 與 Google Gemini AI 語音助理等科技配備。

動力延續現有設定，提供 1.0 升三缸渦輪與 1.5 升四缸渦輪引擎：前者最大馬力約 115 匹；後者則可輸出 150 匹動力。同時，小改款將原先 6 速變速箱升級為 8 速自排配置，有助強化市區與高速的順暢性與燃油效率表現。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：skodaKodiaq7人座SUV休旅車概念車電動車跨界Vision 7SKylaqKushaq

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

推薦閱讀

TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV4！1.0升渦輪折合新台幣55萬

TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV4！1.0升渦輪折合新台幣55萬

Skoda「入門小休旅推改款」後座升級按摩座椅！1.0、1.5升渦輪雙動力

Skoda「入門小休旅推改款」後座升級按摩座椅！1.0、1.5升渦輪雙動力

Volvo「全新休旅EX60全球首發」台灣導入再等等！跨界版同步亮相

Volvo「全新休旅EX60全球首發」台灣導入再等等！跨界版同步亮相

126.8萬起！台灣新年式「現代7人座MPV」開賣　後座配備升級更爽

126.8萬起！台灣新年式「現代7人座MPV」開賣　後座配備升級更爽

吉普創立85周年「推藍哥紀念版車型」！經典格紋上身實用配備滿滿

吉普創立85周年「推藍哥紀念版車型」！經典格紋上身實用配備滿滿

盤點《愛情怎麼翻譯？》劇中4車款！男主角開英國豪華休旅有品味

盤點《愛情怎麼翻譯？》劇中4車款！男主角開英國豪華休旅有品味

最新文章

TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV42026-01-22

Skoda「入門小休旅推改款」後座升級按摩座椅2026-01-22

Volvo「全新休旅EX60全球首發」2026-01-22

台灣新年式「現代7人座MPV」開賣2026-01-22

吉普創立85周年推藍哥紀念版車型2026-01-21

盤點《愛情怎麼翻譯？》劇中4車款2026-01-21

「台灣國產車」外銷海外2026-01-21

TOYOTA「全新休旅海外發表」續航破500公里2026-01-21

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」2026-01-21

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世2026-01-21

熱門文章

台灣新年式「現代7人座MPV」開賣2026-01-22

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世2026-01-21

吉普創立85周年推藍哥紀念版車型2026-01-21

「MG全新7人座休旅」今年開賣2026-01-20

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」2026-01-21

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市2026-01-20

Volvo「全新休旅EX60全球首發」2026-01-22

TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV42026-01-22

TOYOTA「全新休旅海外發表」續航破500公里2026-01-21

「台灣國產車」外銷海外2026-01-21

相關新聞

Volvo「全新休旅EX60全球首發」台灣導入再等等！跨界版同步亮相

Volvo「全新休旅EX60全球首發」台灣導入再等等！跨界版同步亮相

126.8萬起！台灣新年式「現代7人座MPV」開賣　後座配備升級更爽

126.8萬起！台灣新年式「現代7人座MPV」開賣　後座配備升級更爽

吉普創立85周年「推藍哥紀念版車型」！經典格紋上身實用配備滿滿

吉普創立85周年「推藍哥紀念版車型」！經典格紋上身實用配備滿滿

高雄BMW「校門口變火球」！狂竄濃煙還傳爆炸聲　嚇壞目擊者

高雄BMW「校門口變火球」！狂竄濃煙還傳爆炸聲　嚇壞目擊者

「台灣國產車」外銷海外！三菱貼牌全新電動車澳洲今年開賣

「台灣國產車」外銷海外！三菱貼牌全新電動車澳洲今年開賣

讀者迴響

熱門文章

126.8萬起！台灣新年式「現代7人座MPV」開賣　後座配備升級更爽

126.8萬起！台灣新年式「現代7人座MPV」開賣　後座配備升級更爽

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

吉普創立85周年「推藍哥紀念版車型」！經典格紋上身實用配備滿滿

吉普創立85周年「推藍哥紀念版車型」！經典格紋上身實用配備滿滿

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」台灣最快今年進口！滿油跑1,200公里

大改款「Nissan Kicks日本規格流出」台灣最快今年進口！滿油跑1,200公里

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

台灣鴻華先進「第2款國產車Cavira曝光」今年上市！內外與納智捷不一樣

Volvo「全新休旅EX60全球首發」台灣導入再等等！跨界版同步亮相

Volvo「全新休旅EX60全球首發」台灣導入再等等！跨界版同步亮相

TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV4！1.0升渦輪折合新台幣55萬

TOYOTA「新休旅運動款發表」氣勢不輸RAV4！1.0升渦輪折合新台幣55萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366