Skoda「入門小休旅推改款」後座升級按摩座椅！1.0、1.5升渦輪雙動力

▲Skoda Kushaq平價小休旅於印度推出最新改款。（圖／翻攝自Skoda）

記者徐煜展／綜合報導

定位比台灣的Kamiq更便宜、更入門，Skoda在銷售主力印度市場迎來Kushaq小改款，不僅外觀細節重新調整，更將同級車中罕見的後座按摩椅列為標配之一，舒適度更勝以往！

▲Skoda Kushaq銷售5年迎來首次小改款。

Skoda Kushaq是品牌焦點的入門小休旅，首發2021年，印度作為主要銷售地區，目前已拓展到越南、中東、非洲等市場，銷售已來到近9.5萬輛。改款車頭換上更新造型的水箱護罩與頭燈組，搭配修飾過的前保桿造型，整體視覺辨識度提升不少；車尾則導入貫穿式尾燈加上醒目 SKODA 發光字樣，讓整體造型更有層次感。

▲入門小休旅不陽春，後座具有按摩功能。

Kushaq此次最引人注目的是，改款導入後座按摩座椅，在同級休旅中相當罕見，顯示 Skoda 希望透過更高階乘坐舒適性拉近與豪華品牌的距離。車內亦搭載 10.1 吋觸控中控螢幕、支援無線 Apple CarPlay / Android Auto 與 Google Gemini AI 語音助理等科技配備。

動力延續現有設定，提供 1.0 升三缸渦輪與 1.5 升四缸渦輪引擎：前者最大馬力約 115 匹；後者則可輸出 150 匹動力。同時，小改款將原先 6 速變速箱升級為 8 速自排配置，有助強化市區與高速的順暢性與燃油效率表現。