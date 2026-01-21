盤點《愛情怎麼翻譯？》劇中4車款！男主角開英國豪華休旅有品味

▲Netflix熱播韓劇《愛情怎麼翻譯？》引起熱議，劇中男女主角的坐駕也曝光。（圖／Netflix提供）

記者張慶輝／綜合報導

近期Netflix熱播韓劇《愛情怎麼翻譯？》引起網友討論，無論是演員選角或取景地都是關注焦點，甚至連劇中角色駕駛與乘坐的車款也是話題之一，《ETtoday車雲》就為車迷與影迷朋友盤點劇中曾出現的重點車款，其中男主角開的2款英國豪華休旅，更是完美的彰顯了其獨到品味。

Range Rover Sport

▲定位於豪華運動休旅的Range Rover Sport本就是電影常客。（圖／翻攝自Land Rover）

劇中飾演口譯員周浩鎮的金宣虎，為了展現其高雅品味，均為其搭配Land Rover車款，其中在南韓片段更是以定位較高Range Rover Sport為主，這同樣是英國諜報片007系列中的常客，在高雅神秘的外型之下，同樣具備水準之上的強悍越野能力，車內更是以奢華氛圍為主軸，以台灣舊年式做為參考，建議售價自389萬起

Land Rover Defender 110

▲延續車系經典，Defender 110完美撮合了方正線條與現代元素。（圖／翻攝自Land Rover）

在國外片段則以Land Rover Defender 110作為代步坐駕，過去Defender車系都以其方正剛硬線條為招牌特色，而新世代車型即使融入現代化元素，也依舊保有其經典元素，共提供3門設定的90、5門設定的110與5門長軸8人座的130等3種選項，其中130因車長關係近年台灣市場已不再提供，而與主角同款的Defender 110參照舊年式，台灣售價自317萬起。

Cadillac凱迪拉克Escalade

▲作為美系全尺寸豪華休旅車的代表，Escalade的霸氣姿態讓人很難忽視。（圖／翻攝自Cadillac）

至於劇中飾演當紅演員車茂熙的高允貞，雖然因為國際巨星的身分而無需自行駕車，不過其搭乘的保母車也都頗有來頭，其中最引人注目的，莫過於霸氣的美式全尺寸休旅車Cadillac凱迪拉克Escalade，儘管台灣沒有總代理，不過極具氣場的身形與豪華座艙，仍有不少貿易商引進並吸引特定族群追捧。

Mercedes-Benz賓士Sprinter

▲Sprinter堪稱廂型車界的百變怪，載人載貨還是露營都好用。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

如果說前者是以視覺效果取勝，那Mercedes-Benz賓士Sprinter就完全是實用取向，超長軸距創造出極度寬敞的車內空間，雖然受限於國內法規因素，大多都以9人座配置為上限，但這也讓車內每位乘員都能獲得更多活動空間，並且能創造出更多超乎想像的豪華配置，如頭等艙按摩座椅、大螢幕卡拉OK等，大空間特性也受到露營車玩家的歡迎，台灣賓士並未導入Sprinter車型，不過也是有不少貿易商引進，或者可以考慮其雙生車款、由台灣福斯商旅導入的Volkswagen Crafter。