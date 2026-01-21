ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
TOYOTA「全新休旅海外發表」續航破500公里！雙動力、Level 2 ADAS 全給

▲印度正式發表TOYOTA Urban Cruiser Ebella。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲印度正式發表TOYOTA Urban Cruiser Ebella。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

印度正式帶來Urban Cruiser Ebella全新電動小休旅，其實這款車就是已在台北車展開賣的TOYOTA Urban Cruiser，雖然台灣導入規格為印度製造，但卻比印度更早上市，相較台灣單1電池規格，印度最新發表版本還有更入門的選項！

▲印度正式發表TOYOTA Urban Cruiser Ebella。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲印度相較台灣市場，多了更入門的49度電池。

台灣於去年台北車展上市的TOYOTA Urban Cruiser，售價127萬，採單馬達配61度電池，NEDC續航力為483公里，而印度則命名為Urban Cruiser Ebella，具有49、61度雙電池規格，分別能繳出144、174匹馬力，在印度測試規範下，61度電池能繳出543公里。

▲印度正式發表TOYOTA Urban Cruiser Ebella。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲印度正式發表TOYOTA Urban Cruiser Ebella。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Urban Cruiser Ebella在印度定位為入門電動車，但配備一點都不馬虎。

Urban Cruiser Ebella 採用與Suzuki e Vitara相同的底盤與核心電動動力系統，但在外觀與細節上導入豐田獨有的設計語彙，以塑造品牌特色並提升辨識度。

Urban Cruiser Ebella長、寬、高約為 4285 x 1800 x 1640 mm，軸距 2700 mm，屬於小型 SUV 級距，定位適合家庭與通勤雙用需求。

印度Urban Cruiser Ebella 標配 10.1 吋觸控螢幕與 10.25 吋數位儀表，支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，並搭載恆溫空調、通風座椅、氛圍燈與 JBL 音響等舒適性配置。此外，車輛在安全上也不馬虎，配備 Level 2 自動駕駛輔助系統（ADAS）、七具安全氣囊、360 度環景影像等主被動安全機能。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTAUrban CruiserSuzukiLuxgenPeugeot

