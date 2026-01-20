ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「第6代TOYOTA RAV4」歐洲售價不便宜！油電雙動力開始接單

▲新一代TOYOTA RAV4西班牙公布接單售價。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新一代TOYOTA RAV4西班牙公布接單售價。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

這下歐洲消費者肯定羨慕台灣車迷能先開到6代RAV4，繼北美、日本市場之後，歐洲也準備迎來新一代TOYOTA RAV4，西班牙公布2款車型售價，不過預計今年6月夏季才會開始交車。

▲TOYOTA 6代RAV4公開車內系統細節，幫正式上市開始暖身。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲西班牙搶先釋出2款車型接單，但交車要等到今年6月。

新一代TOYOTA RAV4在西班牙歐洲市場同樣沒有純燃油動力，提供2.5升油電、2.5升PHEV插電式油電雙動力，前者開價43,500歐元，折合新台幣160萬；後者來到46,500歐元，折合新台幣170萬，詳細的車型規格尚未公布。台灣則已在1月13日上市，目前只有2.5升油電，開價104～139萬。

2.5 升油電（HEV）最大馬力 183 匹，可選前驅或四驅，2.5 升插電式油電（PHEV）前驅 268 匹、四驅高達 304 匹，電池容量提升到 22.7 kWh，純電續航可達 約 100 公里，而且支援 50 kW 快充，30 分鐘就能補到 8 成電量。

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣已在1月13日上市，預計本月開始交車。（圖／資料照）

全車系導入 12.3 吋數位儀表，中控螢幕最大來到 12.9 吋，高階車型甚至還有抬頭顯示器，整體科技感比現行款提升不少。實用性依舊是強項，後座空間相當寬敞，行李廂容量達 672 公升，不論是家庭用車或長途出遊都很夠用。

