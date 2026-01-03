ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

記者徐煜展／綜合報導

因官方操作失誤，短暫出現在官網的Cavara國產電動車，沒意外就是鴻華先進在台灣布局的第2款作品，其實這款新車就是來自鴻海Model C，接下來不只要在台灣販售，也預計要在今年進軍北美市場。

▲Cavara外型相較n7，經過修飾後帶來更簡潔俐落的新鮮感。

鴻華先進Cavara將作為納智捷n7後續改款更新接班人，從Cavara外型與n7相比，新Cavara修飾更簡潔俐落，帶來更時尚、更有科幻未來的電動車視覺感。開價上，全新Cavara有望與n7同步，繼續維持百萬有找的入門款甜甜價。

在動力配置除了比照n7提供單馬達標準款與大電池版外，Cavara則有望再推出雙馬達版本，參考日前剛上市的Bria雙馬達車型，則具有400匹馬力、466公里續航。

▲中控介面換新，並換上鴻華先進專屬方向盤。

內裝格局也優化升級不少，除了換上鴻華先進設計的方向盤，中控仍以直列15.6吋螢幕作為亮點，不過內部系統已跟納智捷n7作出差異，Cavara將搭載與Bria最新的車載系統，預期也擁有氣氛燈、玻璃天窗等加分配備。

