「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

▲日本Mazda經銷端宣傳單公告舊款CX-5即將停產停售。（圖／翻攝自Mazda、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

日本Mazda已經在準備新一代CX-5上市行程，同時經銷端也釋出現行款舊款已經陸續出清，這也就表示，新一代CX-5日本即將在今年接棒上場，同時將帶來更入門的汽油動力，屆時台灣則有望在今年底跟進。

▲日本舊款CX-5將販售至今年3月，大改款預計4月銜接。

從日本Mazda經銷端可看到汽油CX-5會在今年3月停售，而柴油動力則會販售到6月左右，因此可推測日本新一代CX-5將在今年4月上市，日規也將提供入門的2.0升汽油作為主要動力，相比歐洲、北美的2.5升排氣量，2.0升汽油更受台灣消費市場習慣。

▲目前新一代CX-5僅有2.5升排氣量動力，日規預計將提供入門2.0升選項。

作為CX-5首發地區的北美與歐洲市場，北美搭載2.5升自然進氣，而歐規則以2.5升自然進氣搭配輕油電，歐規能繳出141匹馬力，前驅車型具有13.7km/L平均油耗、四驅為13km/L。

台灣市場CX-5預計今年3～4季左右登台，相較歐洲、北美市場的2.5升排氣量，由於稅賦機制競爭力稍顯薄弱，因此台灣市場需待日本今年4月上市後，導入車型規格與動力才會逐漸明朗化。