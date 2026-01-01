台灣「法系新一代休旅」保發中心售價曝光！1.2升渦輪油電　省油又省稅金

▲新一代C5 Aircross已經現身台北車展！預計明年上市。（圖／資料照、Citroen）

記者徐煜展／綜合報導

已經出現在最新台北車展的新一代雪鐵龍Citroen C5 Aircross，確定會在明年上市，且保發中心也流出最新售價供車迷參考，採用1.2升渦輪油電，登錄售價為168萬！雖然還沒正式上市，但隨著台北車展現身，原廠表示可以開始排單先卡位。

▲新一代C5 Aircross台灣採用1.2升渦輪油電。

大改款新一代雪鐵龍Citroen C5 Aircross登台在即，動力與已經上市Peugeot 2008、5008、408等車款相同，採1.2升渦輪搭配油電系統，具有136匹馬力，最重要的是，不僅省油，在台灣還超省稅金。每年稅金不用9千元。

▲C5 Aircross不僅空間更大，更強調舒適取向的座椅。

內裝引進最新 「C-ZEN LOUNGE」設計概念，以居家沙發般的座椅與科技介面為核心，結合大尺寸曲面螢幕與 Advanced Comfort 舒適座椅，加上眾多人性化科技如無線投影與多功能顯示系統，進一步強化駕乘享受。

採用集團最新 STLA Medium 平台打造，空間變得舒適又寬敞，車身尺碼放大至4652 mm 車長與 2784 mm 軸距，後座膝部空間較舊款增加約 51 mm。行李廂最大可擴展至 1668 公升，對於家庭使用彈性十足。