台北車展／寶嘉聯合「4大品牌、19款新車」規模最大　掀背、休旅都來了

▲台北車展寶嘉聯合車款最多！19款新車熱鬧開場。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台北車展於12月30日台北世貿一館正式登場，寶嘉聯合集結旗下愛快羅密歐Alfa Romeo、Citroen雪鐵龍、Jeep與 Peugeot四大品牌，以全場第二大展區規模盛大亮相，打造單一場域中「品牌數量最多」、「展車數量最多」、「全新車款數量最多」的多品牌車款陣容，正式揭示寶嘉聯合2026年產品導入與市場佈局的序章。

▲不同於標準款408的1.2升渦輪油電，性能旗艦408 GT RAPIDE亮相。

寶嘉聯合規模超盛大，19款新車就有10款全新車款即將在2026年陸續上市，首先在Peugeot方面，408今年繳出亮眼的成績單，更在台北車展一開幕發表旗艦的408 GT RAPIDE車型，採用1.6升渦輪，繳出225匹馬力，限量只有120輛。

▲208將在明年正式回歸台灣市場。

全新改款的208於台北車展宣布重回台灣市場，海外日前才剛推出小改款，不僅擁有時尚、俏麗的外型，依照台灣主推的1.2升渦輪油電策略，未來登台的208供應1.2升渦輪油電作為主要動力。海外另還有電動版的E-208，未來是否登台也會受到持續關注。

▲Junior預計明年上市，油車、電動車都有。

Alfa Romeo愛快羅密歐作為義大利代表，在這次展區打出動力多元戰略。最受矚目的當屬全新Junior跨界休旅，分別推出 油電Ibrida版本與高性能純電 Elettrica 280 Veloce。

▲C3 Aircross鎖定7人座市場。

法國品牌Citroen一次展出兩款重點休旅車型，C3 Aircross、C5 Aircross滿足各種不同客群需求，全新 C3 Aircross搭配靈活的 5+2 座椅設定，主打家庭與都會使用彈性。

▲C5 Aircross主打更舒適的車室空間。

新一代C5 Aircross採 STLA Medium 平台打造，搭載Citroen招牌的 PHC 魔毯式液壓懸吊，極致提升行路舒適性。結合舒適乘坐感與生活機能的設計，在同級休旅市場中相當有競爭力。

▲小型電動車AMI也是展區一大亮點。

雪鐵龍Citroen除了2款熱門休旅外，也展出Berlingo福祉車以及小型電動車AMI，尤其國外討論度超高的AMI登台亮相，也為品牌未來的新能源布局埋下更多伏筆。

▲Jeep不僅有Wrangler強悍的越野產品，Compass、Cherokee也有提供家庭舒適取向的作品。

Jeep日前才重返台灣舞台，台北車展就預告Compass、Cherokee兩款新作，尤其Compass更是市場競爭激烈的主流休旅，而Cherokee則定位更高的旗艦車款，新世代 Jeep 車系更強調都市舒適與科技質感，是品牌策略全面進化的關鍵。

2026台北新車暨新能源車大展

日期：2025／12／31-2026／1／4

時間：10:00-18:00

地點：台北世貿（台北市信義區信義路五段5號）

票價：全票250元，優待票200元，敬老／愛心票120元，6歲以下免費入場