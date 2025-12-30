ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台北車展／寶嘉聯合「4大品牌、19款新車」規模最大　掀背、休旅都來了

▲寶嘉聯合。（圖／記者徐煜展攝）

▲台北車展寶嘉聯合車款最多！19款新車熱鬧開場。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台北車展於12月30日台北世貿一館正式登場，寶嘉聯合集結旗下愛快羅密歐Alfa Romeo、Citroen雪鐵龍、Jeep與 Peugeot四大品牌，以全場第二大展區規模盛大亮相，打造單一場域中「品牌數量最多」、「展車數量最多」、「全新車款數量最多」的多品牌車款陣容，正式揭示寶嘉聯合2026年產品導入與市場佈局的序章。

▲408。圖／記者徐煜展攝）

▲不同於標準款408的1.2升渦輪油電，性能旗艦408 GT RAPIDE亮相。

寶嘉聯合規模超盛大，19款新車就有10款全新車款即將在2026年陸續上市，首先在Peugeot方面，408今年繳出亮眼的成績單，更在台北車展一開幕發表旗艦的408 GT RAPIDE車型，採用1.6升渦輪，繳出225匹馬力，限量只有120輛。

▲寶嘉聯合。（圖／記者徐煜展攝）

▲寶嘉聯合。（圖／記者徐煜展攝）

▲208將在明年正式回歸台灣市場。

全新改款的208於台北車展宣布重回台灣市場，海外日前才剛推出小改款，不僅擁有時尚、俏麗的外型，依照台灣主推的1.2升渦輪油電策略，未來登台的208供應1.2升渦輪油電作為主要動力。海外另還有電動版的E-208，未來是否登台也會受到持續關注。

▲寶嘉聯合「台北車展陣容提前揭曉」！強勢問鼎全場最多全新車品牌。（圖／記者張慶輝攝）

▲寶嘉聯合「台北車展陣容提前揭曉」！強勢問鼎全場最多全新車品牌。（圖／記者張慶輝攝）

▲Junior預計明年上市，油車、電動車都有。

Alfa Romeo愛快羅密歐作為義大利代表，在這次展區打出動力多元戰略。最受矚目的當屬全新Junior跨界休旅，分別推出 油電Ibrida版本與高性能純電 Elettrica 280 Veloce。

▲寶嘉聯合。（圖／記者徐煜展攝）

▲C3 Aircross鎖定7人座市場。

法國品牌Citroen一次展出兩款重點休旅車型，C3 Aircross、C5 Aircross滿足各種不同客群需求，全新 C3 Aircross搭配靈活的 5+2 座椅設定，主打家庭與都會使用彈性。

▲寶嘉聯合。（圖／記者徐煜展攝）

▲C5 Aircross主打更舒適的車室空間。

新一代C5 Aircross採 STLA Medium 平台打造，搭載Citroen招牌的 PHC 魔毯式液壓懸吊，極致提升行路舒適性。結合舒適乘坐感與生活機能的設計，在同級休旅市場中相當有競爭力。

▲寶嘉聯合。（圖／記者徐煜展攝）

▲寶嘉聯合。（圖／記者徐煜展攝）

▲小型電動車AMI也是展區一大亮點。

雪鐵龍Citroen除了2款熱門休旅外，也展出Berlingo福祉車以及小型電動車AMI，尤其國外討論度超高的AMI登台亮相，也為品牌未來的新能源布局埋下更多伏筆。

▲寶嘉聯合。（圖／記者徐煜展攝）

▲寶嘉聯合。（圖／記者徐煜展攝）

▲Jeep不僅有Wrangler強悍的越野產品，Compass、Cherokee也有提供家庭舒適取向的作品。

Jeep日前才重返台灣舞台，台北車展就預告Compass、Cherokee兩款新作，尤其Compass更是市場競爭激烈的主流休旅，而Cherokee則定位更高的旗艦車款，新世代 Jeep 車系更強調都市舒適與科技質感，是品牌策略全面進化的關鍵。

2026台北新車暨新能源車大展

日期：2025／12／31-2026／1／4
時間：10:00-18:00
地點：台北世貿（台北市信義區信義路五段5號）
票價：全票250元，優待票200元，敬老／愛心票120元，6歲以下免費入場

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：PEUGEOT408休旅車轎車電動車小排氣渦輪3008CitroenC42008E-5008台北車展

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

趙露思宣布將復工拍戲！ 許願「藥量減半」：努力調整狀態

推薦閱讀

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

【周焦點】國產休旅折價15萬　TOYOTA進口休旅上市　Peugeot新408接單

【周焦點】國產休旅折價15萬　TOYOTA進口休旅上市　Peugeot新408接單

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

最新文章

TOYOTA GR86跑車變身越野機器2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

Array2026-01-02

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口2026-01-01

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

便宜TOYOTA RAV4、Camry零關稅要來了2025-09-30

相關新聞

台北車展／Suzuki「首款電動車e Vitara」來了！開價115萬起更有戰力

台北車展／Suzuki「首款電動車e Vitara」來了！開價115萬起更有戰力

台北車展／Lexus「大改款ES＆小改款IS」雙雄演出！電動概念首登台

台北車展／Lexus「大改款ES＆小改款IS」雙雄演出！電動概念首登台

台北車展／特斯拉推「零頭款購車」再抽上海旅遊　Cybertruck霸氣登場

台北車展／特斯拉推「零頭款購車」再抽上海旅遊　Cybertruck霸氣登場

台北車展／159.8萬！全新「Peugeot 408性能旗艦」接單　1.6升渦輪更會跑

台北車展／159.8萬！全新「Peugeot 408性能旗艦」接單　1.6升渦輪更會跑

台北車展／三菱「全新國產休旅XForce」發表！雙7人座新車驚喜同台

台北車展／三菱「全新國產休旅XForce」發表！雙7人座新車驚喜同台

讀者迴響

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366