台北車展／Lexus「大改款ES＆小改款IS」雙雄演出！電動概念首登台

記者張慶輝／台北報導

Lexus總代理和泰在今（30）日的2026台北新車大展媒體日上，帶來了事前預告未提到的全新大改款ES、以及3度小改款IS，這也預示著兩款新車將很快導入國內市場銷售，其中ES在海外市場同步提供油電與電動選項，這也令人期待和泰會導入哪些規格，而做為新世代ES設計發想的電動概念車LF-ZC也首度登台，讓國內車迷能近距離欣賞品牌對未來移動的前瞻想像。

全新ES以斜背房車線條做為基礎，同時車長來到5,140mm，整體修長而優美，車頭採最新世代家族設計語彙，車側則有醒目的S型飾板營造動感姿態，後方的連貫尾燈中整合Lexus字樣；軸距加長至2,950mm後，車室空間更為寬敞，甚至能媲美品牌旗艦房車LS，搭配簡潔化的設計手法，帶來有別以往的質感表現，和泰預告將會導入2.0升油電動力的ES 300h、以及雙馬達4驅的ES 500e。

而第3度迎來小改款的IS方面，最大的變化集中在車頭造型，將「L」廠徽上移後，黑色紡綞型水箱護罩更顯巨大，車尾則改以Lexus字標展現；車內換搭品牌最新三幅式方向盤，並搭配12.3吋數位儀表與12.3吋觸控螢幕，同時針對多處用料進行調整，進一步提高產品精緻度，建議售價自189萬起。

LF-ZC最早是在2023年亮相，其低趴電動轎跑姿態在後來成為ES的設計發想，其具備可變式空氣力學設計，並且展現品牌對次世代電動架構與沉浸式互動平台的想像，同時也帶來了軟體定義車的革新移動體驗。

除了前述車款外，包括才在12／10上市的電動休旅RZ，也在現場展出具備線控轉向技術的RZ 550e F Sport車型，另外像是渦輪油電動力的RX 500h F Sport Performance、插電式油電動力的NX 450h+ F Sport、高效油電動力的LBX也悉數到場展出，讓車迷能在現場深度體驗。

2026台北新車暨新能源車大展

日期：2025／12／31-2026／1／4

時間：10:00-18:00

地點：台北世貿（台北市信義區信義路五段5號）

票價：全票250元，優待票200元，敬老／愛心票120元，6歲以下免費入場