台北車展／TOYOTA「第6代RAV4」現身！最新精品級電動車開價127萬

▲TOYOTA總代理和泰在台北車展上，正式公開展演全新第6代RAV4。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

TOYOTA總代理和泰於今（30）日的2026台北新車大展媒體日上，正式帶來了全新第6代大改款RAV4，並且展出車型是最具運動氣勢的GR Sport版以及Adventure版，可望成為全場車迷的關注焦點；另一大亮點車型，則是首次在台發表的Urban Cruiser，和泰將其定位為「精品級電動車」，並開出127萬的建議售價，再加上首次現身的Crown Sport皇冠跨界跑旅，TOYOTA展區可說是看點滿滿。

第6代RAV4已經在日前正式展開預接單活動，並且將在1／13正式在台發表，104萬起的預接單價不僅低於外界預期，也實際反映在接單數字上，此次實車展出是首度與台灣車迷正式見面，相信能進一步催出更多訂單；GR Sport車型不僅有著動感十足的外型設定，其2.5升Hybrid四輪驅動更有著239匹綜效馬力，應能滿足買家對動力的期待。

另一大國內期待已久的車款，則是被和泰定位為「純電精品休旅」的Urban Cruiser，參照車格高一階的bZ4X在小改款後售價下修至128萬，Urban Cruiser則是開出了127萬，採174匹前輪驅動，搭配61kWh電池，NEDC續航力為483公里。

最後則是皇冠家族的最新成員Crown Sport，其神似義式超跑休旅的外型在當時引起不少討論，儘管目前全球市場僅有右駕車型，不過此次本尊來到台灣展演，也讓車迷更引頸期盼是否有機會出現左駕車型並導入國內販售。

2026台北新車暨新能源車大展

日期：2025／12／31-2026／1／4

時間：10:00-18:00

地點：台北世貿（台北市信義區信義路五段5號）

票價：全票250元，優待票200元，敬老／愛心票120元，6歲以下免費入場