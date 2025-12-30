ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台北車展／TOYOTA「第6代RAV4」現身！最新精品級電動車開價127萬

▲台北車展／TOYOTA「第6代RAV4」現身！最新精品級電動車開價127萬。（圖／記者張慶輝攝）

▲TOYOTA總代理和泰在台北車展上，正式公開展演全新第6代RAV4。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

TOYOTA總代理和泰於今（30）日的2026台北新車大展媒體日上，正式帶來了全新第6代大改款RAV4，並且展出車型是最具運動氣勢的GR Sport版以及Adventure版，可望成為全場車迷的關注焦點；另一大亮點車型，則是首次在台發表的Urban Cruiser，和泰將其定位為「精品級電動車」，並開出127萬的建議售價，再加上首次現身的Crown Sport皇冠跨界跑旅，TOYOTA展區可說是看點滿滿。

▲台北車展／TOYOTA「第6代RAV4」現身！最新精品級電動車開價127萬。（圖／記者張慶輝攝）

第6代RAV4已經在日前正式展開預接單活動，並且將在1／13正式在台發表，104萬起的預接單價不僅低於外界預期，也實際反映在接單數字上，此次實車展出是首度與台灣車迷正式見面，相信能進一步催出更多訂單；GR Sport車型不僅有著動感十足的外型設定，其2.5升Hybrid四輪驅動更有著239匹綜效馬力，應能滿足買家對動力的期待。

▲台北車展／TOYOTA「第6代RAV4」現身！最新精品級電動車開價127萬。（圖／記者張慶輝攝）

另一大國內期待已久的車款，則是被和泰定位為「純電精品休旅」的Urban Cruiser，參照車格高一階的bZ4X在小改款後售價下修至128萬，Urban Cruiser則是開出了127萬，採174匹前輪驅動，搭配61kWh電池，NEDC續航力為483公里。

▲台北車展／TOYOTA「第6代RAV4」現身！最新精品級電動車開價127萬。（圖／記者張慶輝攝）

▲台北車展／TOYOTA「第6代RAV4」現身！最新精品級電動車開價127萬。（圖／記者張慶輝攝）

最後則是皇冠家族的最新成員Crown Sport，其神似義式超跑休旅的外型在當時引起不少討論，儘管目前全球市場僅有右駕車型，不過此次本尊來到台灣展演，也讓車迷更引頸期盼是否有機會出現左駕車型並導入國內販售。

▲台北車展／TOYOTA「第6代RAV4」現身！最新精品級電動車開價127萬。（圖／記者張慶輝攝）

▲台北車展／TOYOTA「第6代RAV4」現身！最新精品級電動車開價127萬。（圖／記者張慶輝攝）

2026台北新車暨新能源車大展

日期：2025／12／31-2026／1／4
時間：10:00-18:00
地點：台北世貿（台北市信義區信義路五段5號）
票價：全票250元，優待票200元，敬老／愛心票120元，6歲以下免費入場

►11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

►台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTA豐田RAV4第6代大改款UrbanCruiserCrownSport皇冠跑旅休旅車SUVCUV電動車汽車新車台北車展2026

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【超衰】男見汽車禮讓過斑馬線　下秒慘遭75歲三寶姨擊落

推薦閱讀

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

最新文章

TOYOTA GR86跑車變身越野機器2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

Array2026-01-02

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口2026-01-01

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

便宜TOYOTA RAV4、Camry零關稅要來了2025-09-30

相關新聞

12生肖2026年事業運曝！屬蛇遇貴人鴻圖大展　這類人無喜恐有禍

12生肖2026年事業運曝！屬蛇遇貴人鴻圖大展　這類人無喜恐有禍

迎接2026健康新年　花蓮縣政府元旦健走暨升旗活動熱鬧登場

迎接2026健康新年　花蓮縣政府元旦健走暨升旗活動熱鬧登場

台北車展／Suzuki「首款電動車e Vitara」來了！開價115萬起更有戰力

台北車展／Suzuki「首款電動車e Vitara」來了！開價115萬起更有戰力

台北車展／Lexus「大改款ES＆小改款IS」雙雄演出！電動概念首登台

台北車展／Lexus「大改款ES＆小改款IS」雙雄演出！電動概念首登台

台北車展／特斯拉推「零頭款購車」再抽上海旅遊　Cybertruck霸氣登場

台北車展／特斯拉推「零頭款購車」再抽上海旅遊　Cybertruck霸氣登場

讀者迴響

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366