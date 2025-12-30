台北車展／特斯拉推「零頭款購車」再抽上海旅遊　Cybertruck霸氣登場

▲台灣特斯拉推車展限定禮遇！零頭款可購車。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

Tesla特斯拉沒缺席12月30日台北車展，現場展示目前台灣最熱銷的家族電動車系 Model Y、Model 3、Model X，此外，純電皮卡 Cybertruck及象徵 Tesla 創新科技與人工智慧技術的 Gen 2 第二代特斯拉Bot機器人也進駐展區。

▲Cybertruck皮卡霸氣坐鎮特斯拉展區。

特斯拉旗下所有車款全員到齊台北車展，就連Cybertruck皮卡、特斯拉Bot機器人也來湊熱鬧，在台北期間更推出限時優惠，提供零頭款購車禮遇和台北車展限定的專屬優惠利率財務方案。親至現場參觀即可參與抽選，將抽出 3 位名額有機會前往 Tesla 上海超級工廠（Giga Factory Shanghai）三天兩夜參訪之旅。

▲品牌並積極推動更多充電樁。

以加速全球轉向永續能源發展為使命的 Tesla 今年在台北車展不僅提供電動車產品展示，現場也能看到純電皮卡 Cybertruck 未來概念與 Gen 2 第二代 Tesla Bot 機器人 Optimus，以及 Tesla 永續能源完整生態系，包括全新 V4 第四代超級充電座。



Tesla 積極佈建全台充電基礎建設，目前全台灣已開放高達 105+ 座站點、近 650 支超級充電座，更有超過 1,200 支目的地充電座為車主在旅程中與目的地提供多元化的充電服務。Tesla 家用充電團隊持續推廣「前瞻社區充電計畫」，透過認證安裝商至社區完成場勘與規劃，並參與管委會與區權會、協助制訂充電安裝管理辦法，目前已在台成功推動近千個充電友善社區，為台灣車主提升家用充電的裝設安全性與日常使用便利性。

2026台北新車暨新能源車大展

日期：2025／12／31-2026／1／4

時間：10:00-18:00

地點：台北世貿（台北市信義區信義路五段5號）

票價：全票250元，優待票200元，敬老／愛心票120元，6歲以下免費入場