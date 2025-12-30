ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台北車展／鴻華先進車展首秀！Bria、納智捷n7全面轉攻電動車

▲鴻華先進 台北車展▲鴻華先進12月正式收購納智捷！成為台北車展焦點新星。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

矚目台北新車新能源車大展12月30日正式揭幕，而壓軸場首發記者會由鴻華先進（FOXTRON）聯手納智捷（LUXGEN）打頭陣，以「全面電動化、台灣自主品牌再起」為主軸，宣布未來品牌佈局與產品核心，全場焦點完全集中在電動車戰略上。

▲鴻華先進 台北車展

▲納智捷n7與鴻華先進Bria聚焦電動車市場。

在記者會前不到兩週，鴻華先進完成收購納智捷，從經銷到售後全面掌控，象徵台灣本土品牌深度融合與重塑。官方強調，納智捷品牌並未消失，而是透過鴻華先進體系延續經營與服務，包括引以為傲的n7將繼續銷售並成為車展展出的重要成員。

▲鴻華先進Bria。12月26日才能公布

▲鴻華先進Bria。12月26日才能公布

▲鴻華先進Bria已經於12月25日上市，售價89.9萬起。

而今天會場最受矚目的焦點無疑是鴻華先進Bria，這款剛於 12 月25 日 正式上市的台灣純電跨界休旅車，在記者會上首次於台北車展完整亮相。這是鴻華先進自有品牌下的首款量產電動車，展現鴻海造車出戰國際市場的實力。

鴻華先進Bria以單馬達後驅2款、雙馬達四驅1款共計3車型，Elegant入門款售價89.9萬、中規Emerge售價104.9萬、頂規Pioneer售價114.9萬。

隨著首款自有品牌Bria成為展區核心，搭配持續販售的n7，鴻華先進這次在台北車展上的布局，不再只是展車曝光而已，更像是台灣電動車新勢力的正式宣言。這個整合政策與產品的戰略起點，也將牽動未來台灣電動車市場的競爭走向。

2026台北新車暨新能源車大展

日期：2025／12／31-2026／1／4
時間：10:00-18:00
地點：台北世貿（台北市信義區信義路五段5號）
票價：全票250元，優待票200元，敬老／愛心票120元，6歲以下免費入場

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：鴻海電動車Model BModel CModel CModel V休旅跨界Foxtron Bria納智捷

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

台北車展／Nissan「全新油電休旅」挑戰TOYOTA神車　電動方程式登台

台北車展／Nissan「全新油電休旅」挑戰TOYOTA神車　電動方程式登台

台北車展／納智捷n7升級配備不加價　OTA遠端更新RPA 遙控停車輔助

台北車展／納智捷n7升級配備不加價　OTA遠端更新RPA 遙控停車輔助

「HONDA HR-V休旅」日本爆料大改款開發中！全新油電更省油

「HONDA HR-V休旅」日本爆料大改款開發中！全新油電更省油

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

