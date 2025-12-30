台北車展／Nissan「全新油電休旅」挑戰TOYOTA神車　電動方程式登台

▲Nissan Qashqai e-Power台北車展現身！預計明年上市。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

12月30日台北車展，台灣Nissan首度引進Qashqai e-Power，尺碼針對TOYOTA Corolla Cross而來，價格上預計RAV4正面對決，且現場還有首度登台的Nissan Formula E 電動方程式賽車帥翻全場。今日車展開幕，現場更找來球星郭泓志站台，更推出多項購車好禮，每日前10名車主訂車，再送郭泓志簽名球。

▲Qashqai e-Power定位在X-Trail e-Power之下，採進口導入。

這款被視為Nissan全球戰略核心的跨界休旅，車身尺碼鎖定TOYOTA Corolla Cross 所在的主流級距，但由於台灣採進口導入，加上 e-Power 油電系統成本不低，實際售價帶預估落在RAV4級距，價格定位將成為後續市場觀察重點。

外型方面，Qashqai 延續新世代 Nissan 設計語彙，車頭採用大型 V-Motion 水箱護罩，搭配分離式 LED 頭燈組，整體視覺比起國產休旅更顯精緻與科技感，營造出都會跨界休旅該有的動感氛圍，也明顯鎖定年輕族群與家庭買家。

▲動力採用1.5升渦輪搭配e-Power油電。

動力與油耗表現方面，歐規市場已公布最新 Qashqai e-Power 規格，並首度導入第三代 e-Power 油電技術。其核心架構為1.5升汽油渦輪引擎發電，搭配電動馬達直接驅動車輪，最大輸出可達 202 匹馬力，在性能與節能之間取得更好的平衡。

官方數據顯示，歐規 Qashqai e-Power 平均油耗可達 18.5km/L，而在滿油、滿電狀態下，總續航里程更上看 1,222 公里，對於以電力驅動為主、卻又不想受限充電條件的消費者而言，仍具相當吸引力。未來若台灣版本能維持相近規格，勢必將成為同級進口油電休旅中的一大賣點。

▲內裝材質用料講究，符合進口質感。

內裝與X-Trail相近，但用料設計更為年輕，海外規格採Alcantara 麂皮鋪陳提升質感，具備大尺寸的多媒體螢幕與數位儀表，更具有完善的主被動安全防護。

▲Nissan Formula E首度登台亮相。

除了市售新車，Nissan 此次車展另一大話題，便是Formula E 電動方程式賽車首度來台展演。這不僅象徵 Nissan將其電動賽事技術來台展出，也呼應品牌近年積極布局電動化的方向，從賽道到量產車的技術連結意味濃厚。

Nissan Formula E GEN3 Evo擁有極致加速性能，極速可達322km/h，0-100km/h加速僅需1.86秒，較F1賽車更快30%；得益於品牌在電動車電池與電力管理技術的研發經驗，Formula E GEN3 Evo的賽程電力回充效率高達50%，且能夠在嚴峻高溫及極度放電環境下持續穩定輸出動力；並搭載Nissan獨家e-4ORCE全時四驅科技，透過每秒1萬次頻率調整馬達驅動力，讓車輛在頂級賽場上展現出精準的操控性與循跡性。

2026台北新車暨新能源車大展

日期：2025／12／31-2026／1／4

時間：10:00-18:00

地點：台北世貿（台北市信義區信義路五段5號）

票價：全票250元，優待票200元，敬老／愛心票120元，6歲以下免費入場