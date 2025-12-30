台北車展／Hyundai「旗艦大型休旅車」首發！2.5渦輪油電更討喜

▲Hyundai南陽實業於台北車展上，展出全新旗艦休旅Palisade。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Hyundai南陽實業今（30）日於2026台北新車大展媒體日上，首次對外展演品牌旗艦大型休旅車Palisade，過去Palisade曾來台展出過，不過當時搭載的3.5升V6引擎在稅賦上是一大阻力，如今挾著全新2.5升渦輪油電動力重返後，將能吸引更多消費者的目光，細膩的全車質感更有機會挑戰豪華級距。

Palisade的車長來到5,060mm，光是身形就給人霸氣十足的第一印象，前方直列式日行燈與尾燈造型相互呼應，中間再加上連貫燈條進一步增添車頭的寬闊感；車內則在2,970mm的軸距基礎上，創造出舒適自在的車室空間，搭配雙12.3吋儀表與中控螢幕，營造出恰到好處的科技體驗。

動力也是Palisade的一大亮點，其2.5升渦輪引擎可輸出258匹馬力，搭配2具電動馬達，使其綜效輸出達到330匹，不僅能輕鬆推動其2噸上下的車重，參照海外規格也有不錯的油耗表現，平均可達14.1km/L，讓買家無須擔心用車成本過高。

除了Palisade外，Hyundai全車系也齊聚展區中，包括日前才推出的國民電動車Inster，暢銷的中型休旅Tucson L，正7人座休旅Santa Fe，國產MPV級距領導者Custin，國產跨界休旅Mufasa，可愛小休旅Venue，以及強調高性能的Ioniq 5 N等，活動方面不僅有完成指定任務送Inster絨毛掛飾杯套外，1／3還邀請知名YouTuber「麻姑師太阿民」與氣質女神「丘涵」擔任一日店長，與車迷面對面互動。

2026台北新車暨新能源車大展

日期：2025／12／31-2026／1／4

時間：10:00-18:00

地點：台北世貿（台北市信義區信義路五段5號）

票價：全票250元，優待票200元，敬老／愛心票120元，6歲以下免費入場