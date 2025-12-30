ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台北車展／159.8萬！全新「Peugeot 408性能旗艦」接單　1.6升渦輪更會跑

▲408。圖／記者徐煜展攝）

▲寶嘉聯合不僅車展陣容最多！更在車展發表Peugeot 408 GT Papide。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台北車展今12月30日正式開幕，Peugeot同步帶來品牌話題新作408 GT Papide，作為 408 車系性能取向的旗艦版本，現場宣布即日起正式開放接單，售價159.8萬，搭配舊換新來到149.8萬，全台限量僅 120 台，預計將於 2026 年 3 月開始交車，鎖定對操控與動力表現有高度要求的熱血消費族群。

▲408。圖／記者徐煜展攝）

▲寶嘉聯合不僅車展陣容最多！更在車展發表Peugeot 408 GT Papide。（圖／記者徐煜展攝）

▲動力升級1.6升渦輪，繳出225匹馬力。

外觀延續 408 車系「跨界轎跑 Fastback」的設計核心，低斜背線條結合跑格化外觀設定，兼具四門實用性與跑車視覺張力。車身尺碼為 4,685 x 1,850 x 1,482 mm，軸距 2,785 mm，在中型車級距中提供寬敞車室空間，同時保有低重心與動感比例。

動力與標準款的1.2升渦輪油電不同，性能款搭載1.6升Turbo渦輪增壓引擎，最大輸出提升至 225 匹馬力，並搭配 Aisin EAT8 八速手自排變速系統，兼顧加速反應與日常行駛的順暢度。原廠也特別強調，本車型在底盤與動力調校上更偏向駕馭樂趣取向，強化整體操控回饋與駕駛參與感。

▲408。圖／記者徐煜展攝）

▲408。圖／記者徐煜展攝）

▲外觀、內裝好料盡上。

內裝與配備層面同樣全面升級，標配 Focal Hi-Fi 高階音響系統、Nappa 頂級真皮座椅，並升級至20吋鋁圈，在性能設定之外，也保留歐系性能房車應有的豪華質感與科技氛圍。Peugeot i-Cockpit 駕駛導向座艙設計依然是車室視覺焦點，營造更濃厚的駕駛專屬感。

全新408旗艦目標客群為「喜愛操控、追求動力，同時重視設計與質感」的消費者，藉由限量引進策略，強化其性能旗艦定位。隨著台北車展正式接單，這款結合跨界轎跑外型與性能輸出的歐系新作，預料將成為明年進口中型車市場中備受關注的焦點之一。

2026台北新車暨新能源車大展

日期：2025／12／31-2026／1／4
時間：10:00-18:00
地點：台北世貿（台北市信義區信義路五段5號）
票價：全票250元，優待票200元，敬老／愛心票120元，6歲以下免費入場

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：PEUGEOT408休旅車轎車電動車小排氣渦輪3008CitroenC420085008台北車展

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這是社牛吧】男跨完年在捷運上喊新年快樂！乘客們暖回附和超熱情

推薦閱讀

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

【周焦點】國產休旅折價15萬　TOYOTA進口休旅上市　Peugeot新408接單

【周焦點】國產休旅折價15萬　TOYOTA進口休旅上市　Peugeot新408接單

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

最新文章

TOYOTA GR86跑車變身越野機器2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

Array2026-01-02

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光2026-01-03

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市2026-01-03

陸2027起新車禁用隱藏式電動門把2026-01-02

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸2026-01-02

福斯Golf GTI今年迎來50歲生日2026-01-03

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口2026-01-01

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售2026-01-02

台灣2025年國產車銷售排行出爐2026-01-02

【周焦點】國產休旅折價15萬　2026-01-03

便宜TOYOTA RAV4、Camry零關稅要來了2025-09-30

相關新聞

台北車展／Suzuki「首款電動車e Vitara」來了！開價115萬起更有戰力

台北車展／Suzuki「首款電動車e Vitara」來了！開價115萬起更有戰力

台北車展／Lexus「大改款ES＆小改款IS」雙雄演出！電動概念首登台

台北車展／Lexus「大改款ES＆小改款IS」雙雄演出！電動概念首登台

台北車展／特斯拉推「零頭款購車」再抽上海旅遊　Cybertruck霸氣登場

台北車展／特斯拉推「零頭款購車」再抽上海旅遊　Cybertruck霸氣登場

台北車展／三菱「全新國產休旅XForce」發表！雙7人座新車驚喜同台

台北車展／三菱「全新國產休旅XForce」發表！雙7人座新車驚喜同台

台北車展／TOYOTA「第6代RAV4」現身！最新精品級電動車開價127萬

台北車展／TOYOTA「第6代RAV4」現身！最新精品級電動車開價127萬

讀者迴響

熱門文章

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

台灣「第6代TOYOTA RAV4」即將上市！保發中心曝光最新售價

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

陸宣布2027起「新車禁用隱藏式電動門把」！節能效果有限安全更重要

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

「三菱經典7人座休旅現身」台灣即將回歸！搭載2.4升動力今年發表

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

福斯Golf GTI「今年迎來50歲生日」！國民鋼砲累積產量破250萬

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「新一代Nissan入門休旅」台灣等進口！一桶油可跑1,200公里

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

「Mazda CX-5休旅」日本預告停售！大改款今年上市　台灣敲碗入門汽油款

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366