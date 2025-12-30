台北車展／159.8萬！全新「Peugeot 408性能旗艦」接單　1.6升渦輪更會跑

▲寶嘉聯合不僅車展陣容最多！更在車展發表Peugeot 408 GT Papide。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台北車展今12月30日正式開幕，Peugeot同步帶來品牌話題新作408 GT Papide，作為 408 車系性能取向的旗艦版本，現場宣布即日起正式開放接單，售價159.8萬，搭配舊換新來到149.8萬，全台限量僅 120 台，預計將於 2026 年 3 月開始交車，鎖定對操控與動力表現有高度要求的熱血消費族群。

▲動力升級1.6升渦輪，繳出225匹馬力。

外觀延續 408 車系「跨界轎跑 Fastback」的設計核心，低斜背線條結合跑格化外觀設定，兼具四門實用性與跑車視覺張力。車身尺碼為 4,685 x 1,850 x 1,482 mm，軸距 2,785 mm，在中型車級距中提供寬敞車室空間，同時保有低重心與動感比例。

動力與標準款的1.2升渦輪油電不同，性能款搭載1.6升Turbo渦輪增壓引擎，最大輸出提升至 225 匹馬力，並搭配 Aisin EAT8 八速手自排變速系統，兼顧加速反應與日常行駛的順暢度。原廠也特別強調，本車型在底盤與動力調校上更偏向駕馭樂趣取向，強化整體操控回饋與駕駛參與感。

▲外觀、內裝好料盡上。

內裝與配備層面同樣全面升級，標配 Focal Hi-Fi 高階音響系統、Nappa 頂級真皮座椅，並升級至20吋鋁圈，在性能設定之外，也保留歐系性能房車應有的豪華質感與科技氛圍。Peugeot i-Cockpit 駕駛導向座艙設計依然是車室視覺焦點，營造更濃厚的駕駛專屬感。

全新408旗艦目標客群為「喜愛操控、追求動力，同時重視設計與質感」的消費者，藉由限量引進策略，強化其性能旗艦定位。隨著台北車展正式接單，這款結合跨界轎跑外型與性能輸出的歐系新作，預料將成為明年進口中型車市場中備受關注的焦點之一。

2026台北新車暨新能源車大展

日期：2025／12／31-2026／1／4

時間：10:00-18:00

地點：台北世貿（台北市信義區信義路五段5號）

票價：全票250元，優待票200元，敬老／愛心票120元，6歲以下免費入場