美規車就算零關稅、台灣買車還是貴！高達30%貨物稅才是真兇

▲台灣汽車生態長期受到不合理稅制，在台灣買車就像奢侈品。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

近期台灣再度掀起「美規車零關稅」討論，不少消費者期待，只要美國進口車免關稅，台灣車價就能大幅下修，甚至與美國售價接軌。不過，若從實際稅制結構來看，關稅其實只佔一小部分，真正讓台灣新車價格居高不下的關鍵，正是高達 25%～30% 的貨物稅。

以進口車為例，目前台灣汽車關稅為 17.5%，美規車若未來真的降 0%，表面上看起來是一大利多，但實際算式並非如此單純。因為在關稅之外，還有貨物稅、營業稅，甚至是以「完稅價格」層層往上加。

以一輛原廠成本 100 萬元的進口車為例，即便關稅歸零，仍須先課徵約 25%～30% 的貨物稅，之後再加上5%營業稅，實際稅負比例依舊相當驚人。也就是說，就算零關稅，車價不可能直接打七折，頂多只是「少漲一點」。

再以和泰有意導入美規車來討論，以台灣、北美有賣的Camry來參考，台灣從日本進口112.9萬起，若和泰導入美規Camry來簡單推算，北美Carmy售價2.9萬美金（約新台幣90萬），還必須加上 25～30% 的貨物稅與 5% 營業稅，因此初估售價約落在 107萬元新台幣左右。

這也解釋了為何台灣市場長期出現「車價不低、配備卻很骨感」的現象。在高稅負結構下，車廠與總代理若想壓低售價，只能從配備下手，包含安全科技、動力規格、甚至內裝用料都壓低成本謀利潤，形成一種惡性循環。

回到「美規車零關稅」的討論核心，若政策只停留在關稅層面，而未同步檢討貨物稅制度，對多數消費者而言，實質體感降幅恐怕有限。真正能改變台灣車市結構的，並非單一國別的關稅優惠，而是全面檢討是否仍有必要對汽車課徵如此高比例的貨物稅。