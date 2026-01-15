ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

147.8萬起！台灣福斯「Golf GTI冰影純粹版」開賣　慶祝問世50周年

▲147.8萬起！台灣福斯「Golf GTI冰影純粹版」開賣　慶祝問世50周年。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲台灣福斯推出Golf GTI冰影純粹版，建議售價147.8萬起。（圖／翻攝自Volkswagen）

記者張慶輝／綜合報導

Volkswagen台灣福斯今（15）日宣布，正式導入Golf GTI冰影純粹版，並為其開出147.8萬起的建議售價，搭配政府汰舊換新與貨物稅減免最低137.8萬即可入手，作為福斯汽車在台年度首發作品，冰影純粹版有多項配備升級，搭配強大的動力輸出與鋼炮敏捷操控，在2026開年為熱血玩家帶來全新選項。

▲147.8萬起！台灣福斯「Golf GTI冰影純粹版」開賣　慶祝問世50周年。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲冰影純粹版將冷冽冰澈藍車色列為標配，並有多項專屬外觀配備。（圖／翻攝自Volkswagen）

Golf GTI冰影純粹版在外觀上以簡約內斂為主軸，將原本需加價1萬元的冷冽冰澈藍車色列為標配，搭配黑車頂與Black Style黑化風格套件，後者包含黑化頭燈組、後視鏡、水箱護罩飾條、後窗與後檔隱私玻璃等，增添神祕色彩，而GTI專屬的X型前霧燈、迎賓照地燈、專屬外觀徽飾、紅色煞車卡鉗與運動化雙出排氣管都沒少，性能架勢十足。

▲147.8萬起！台灣福斯「Golf GTI冰影純粹版」開賣　慶祝問世50周年。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲車內維持GTI經典風格，包括格紋跑車座椅與多功能運動方向盤等。（圖／翻攝自Volkswagen）

內裝方面，同樣配備有GTI最經典的格紋跑車座椅，搭配多功能運動方向盤，帶來精準的操控手感，儀表採用GTI專屬運動化介面，進一步烘托戰鬥氣息，上方還有HUD抬頭顯示器，中央螢幕採12.9吋，帶來優異的科技體驗。

▲147.8萬起！台灣福斯「Golf GTI冰影純粹版」開賣　慶祝問世50周年。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲標誌性的紅色煞車卡前也沒少，前軸還有GTI專屬電子液壓式限滑差速器。（圖／翻攝自Volkswagen）

動力採用EA888 EVO4 2.0升4缸TSI渦輪增壓引擎，可輸出265匹馬力與37.7公斤米扭力，搭配7速DSG變速箱，0-100km/h加速僅需5.9秒，極速上看250km/h，配合GTI專屬前軸電子液壓式限滑差速器與車身動態管理系統，能讓駕駛輕鬆揮灑傳奇鋼砲的全部實力。

▲147.8萬起！台灣福斯「Golf GTI冰影純粹版」開賣　慶祝問世50周年。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲台灣福斯同步限時推出GTI售後配件組，能以優惠價15萬元獲得4項外觀風格配件。（圖／翻攝自Volkswagen）

除了Golf GTI冰影純粹版外，台灣福斯也限時推出GTI售後配件優惠組，能以限時優惠價15萬元獲得19吋Warmenau Black黑化風格鋁圈、GTI動態輪圈蓋、GTI汽門嘴蓋與Oettinger車頂尾翼等4項配件，優惠價值超過4萬元。

►2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

►日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：Volkswagen福斯GolfGTI性能鋼砲汽車新車掀背車50周年冰影純粹版

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

梁朝偉「寫道歉卡」哄老婆 　告白劉嘉玲「願到 80 歲依然相守」

推薦閱讀

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

便宜到傻眼！　美汽車達人點名「6款二手車」CP值超高

便宜到傻眼！　美汽車達人點名「6款二手車」CP值超高

最新文章

便宜到傻眼　6款二手車CP值超高2026-01-15

台灣福斯Golf GTI冰影純粹版開賣2026-01-15

賓士GLC電動休旅車長軸版大陸現身2026-01-15

福特野馬跑車超級眼鏡蛇改裝版回歸2026-01-15

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂2026-01-14

台灣Suzuki Jimny終於將「升級ACC跟車」2026-01-14

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」2026-01-14

特斯拉「新7人座Model Y」開賣2026-01-14

飛雅特最新MPV車型Qubo L登場2026-01-14

TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市2026-01-13

熱門文章

福特野馬跑車超級眼鏡蛇改裝版回歸2026-01-15

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂2026-01-14

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」2026-01-14

賓士GLC電動休旅車長軸版大陸現身2026-01-15

TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市2026-01-13

台灣Suzuki Jimny終於將「升級ACC跟車」2026-01-14

特斯拉「新7人座Model Y」開賣2026-01-14

台灣福斯Golf GTI冰影純粹版開賣2026-01-15

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市2026-01-06

台灣賓士「兩款休旅大降價25萬」門檻更親民2026-01-10

相關新聞

賓士GLC電動休旅車「長軸版大陸現身」！專屬量身打造後座更寬敞

賓士GLC電動休旅車「長軸版大陸現身」！專屬量身打造後座更寬敞

福特野馬跑車「超級眼鏡蛇改裝版」回歸！榨830匹馬力限量300輛

福特野馬跑車「超級眼鏡蛇改裝版」回歸！榨830匹馬力限量300輛

台灣Suzuki Jimny終於將「升級ACC跟車」還有9吋大螢幕！經銷端曝今年開賣

台灣Suzuki Jimny終於將「升級ACC跟車」還有9吋大螢幕！經銷端曝今年開賣

飛雅特「最新MPV車型Qubo L」登場！架構延續主打家庭客戶

飛雅特「最新MPV車型Qubo L」登場！架構延續主打家庭客戶

快訊／104萬起！TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市　目標3萬台繼續稱霸

快訊／104萬起！TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市　目標3萬台繼續稱霸

讀者迴響

熱門文章

福特野馬跑車「超級眼鏡蛇改裝版」回歸！榨830匹馬力限量300輛

福特野馬跑車「超級眼鏡蛇改裝版」回歸！榨830匹馬力限量300輛

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂　國產進口對手壓力山大

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂　國產進口對手壓力山大

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」每年稅金9千有找！預計今年上市

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」每年稅金9千有找！預計今年上市

賓士GLC電動休旅車「長軸版大陸現身」！專屬量身打造後座更寬敞

賓士GLC電動休旅車「長軸版大陸現身」！專屬量身打造後座更寬敞

快訊／104萬起！TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市　目標3萬台繼續稱霸

快訊／104萬起！TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市　目標3萬台繼續稱霸

台灣Suzuki Jimny終於將「升級ACC跟車」還有9吋大螢幕！經銷端曝今年開賣

台灣Suzuki Jimny終於將「升級ACC跟車」還有9吋大螢幕！經銷端曝今年開賣

特斯拉「新7人座Model Y」開賣！北美選配價新台幣7.9萬

特斯拉「新7人座Model Y」開賣！北美選配價新台幣7.9萬

147.8萬起！台灣福斯「Golf GTI冰影純粹版」開賣　慶祝問世50周年

147.8萬起！台灣福斯「Golf GTI冰影純粹版」開賣　慶祝問世50周年

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366