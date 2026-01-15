147.8萬起！台灣福斯「Golf GTI冰影純粹版」開賣　慶祝問世50周年

▲台灣福斯推出Golf GTI冰影純粹版，建議售價147.8萬起。（圖／翻攝自Volkswagen）

記者張慶輝／綜合報導

Volkswagen台灣福斯今（15）日宣布，正式導入Golf GTI冰影純粹版，並為其開出147.8萬起的建議售價，搭配政府汰舊換新與貨物稅減免最低137.8萬即可入手，作為福斯汽車在台年度首發作品，冰影純粹版有多項配備升級，搭配強大的動力輸出與鋼炮敏捷操控，在2026開年為熱血玩家帶來全新選項。

▲冰影純粹版將冷冽冰澈藍車色列為標配，並有多項專屬外觀配備。（圖／翻攝自Volkswagen）

Golf GTI冰影純粹版在外觀上以簡約內斂為主軸，將原本需加價1萬元的冷冽冰澈藍車色列為標配，搭配黑車頂與Black Style黑化風格套件，後者包含黑化頭燈組、後視鏡、水箱護罩飾條、後窗與後檔隱私玻璃等，增添神祕色彩，而GTI專屬的X型前霧燈、迎賓照地燈、專屬外觀徽飾、紅色煞車卡鉗與運動化雙出排氣管都沒少，性能架勢十足。

▲車內維持GTI經典風格，包括格紋跑車座椅與多功能運動方向盤等。（圖／翻攝自Volkswagen）

內裝方面，同樣配備有GTI最經典的格紋跑車座椅，搭配多功能運動方向盤，帶來精準的操控手感，儀表採用GTI專屬運動化介面，進一步烘托戰鬥氣息，上方還有HUD抬頭顯示器，中央螢幕採12.9吋，帶來優異的科技體驗。

▲標誌性的紅色煞車卡前也沒少，前軸還有GTI專屬電子液壓式限滑差速器。（圖／翻攝自Volkswagen）

動力採用EA888 EVO4 2.0升4缸TSI渦輪增壓引擎，可輸出265匹馬力與37.7公斤米扭力，搭配7速DSG變速箱，0-100km/h加速僅需5.9秒，極速上看250km/h，配合GTI專屬前軸電子液壓式限滑差速器與車身動態管理系統，能讓駕駛輕鬆揮灑傳奇鋼砲的全部實力。

▲台灣福斯同步限時推出GTI售後配件組，能以優惠價15萬元獲得4項外觀風格配件。（圖／翻攝自Volkswagen）

除了Golf GTI冰影純粹版外，台灣福斯也限時推出GTI售後配件優惠組，能以限時優惠價15萬元獲得19吋Warmenau Black黑化風格鋁圈、GTI動態輪圈蓋、GTI汽門嘴蓋與Oettinger車頂尾翼等4項配件，優惠價值超過4萬元。