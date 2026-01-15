賓士GLC電動休旅車「長軸版大陸現身」！專屬量身打造後座更寬敞

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 在距離全新 GLC with EQ Technology 於歐洲亮相不到半年，專為中國大陸市場量身打造的長軸版本已率先曝光，並確定將以 GLC 350 L 名稱登場，持續延續 Mercedes-Benz 在當地一貫的「L」策略。

從官方資料來看，GLC 350 L 的軸距拉長至 3,027 mm，相較歐規版本的 2,972 mm 增加 55 mm。帳面數字看似不大，但實際反映在後座腿部空間上，對於高度重視乘坐舒適性、且多半由後座乘員主導用車體驗的中國大陸市場而言，仍具實質意義。

外觀方面，長軸版整體輪廓與標準版 GLC EQ 並沒有明顯差異，最容易辨識的地方集中在後車門比例略為放大，尾門右側則追加「L」銘牌作為身分標示。其餘設計語彙，包括車身線條與燈組配置，皆延續全球版本設定，維持 Mercedes-Benz 電動 SUV 一貫的沉穩取向。至於前方發光水箱護罩的設計，仍是市場評價兩極的元素，但在中國大陸市場向來具備一定接受度。

動力與電池規格方面，目前中國大陸官方尚未公布完整數據。不過從全球版本來看，GLC EQ 採用 94 kWh 鋰電池組，WLTP 標準下續航里程最高可達 713 km。若中國大陸版本沿用相同硬體配置，在當地較為寬鬆的測試規範下，官方續航數字突破 800 km 並非不可能，對於競爭激烈的中大型純電 SUV 級距而言，將具備不小吸引力。

根據中國大陸工信部揭露的資料，GLC 350 L 將標配雙馬達四輪驅動配置，前軸馬達輸出為 163 kW，後軸馬達則達到 300 kW。相較之下，歐洲目前公布的 GLC 400 EQ 綜效輸出為 483 hp，兩者在定位與輸出設定上，可能會有所區隔，以因應不同市場需求。

對 Mercedes-Benz 而言，GLC EQ 在中國大陸市場的表現，已不只是單一車款成敗問題。面對中國大陸本土電動車品牌持續強化產品力與價格競爭力，Mercedes-Benz 於 2024 年在當地的銷量已出現約 7% 下滑，2025 年全年數據雖尚未公布，但市場普遍預期壓力仍在。GLC EQ 是否能憑藉品牌力、長軸空間與完整電動配置，重新站穩中型豪華純電 SUV 級距，將成為 Mercedes-Benz 接下來在中國大陸市場的重要觀察指標。