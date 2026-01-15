ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

賓士GLC電動休旅車「長軸版大陸現身」！專屬量身打造後座更寬敞

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 在距離全新 GLC with EQ Technology 於歐洲亮相不到半年，專為中國大陸市場量身打造的長軸版本已率先曝光，並確定將以 GLC 350 L 名稱登場，持續延續 Mercedes-Benz 在當地一貫的「L」策略。

從官方資料來看，GLC 350 L 的軸距拉長至 3,027 mm，相較歐規版本的 2,972 mm 增加 55 mm。帳面數字看似不大，但實際反映在後座腿部空間上，對於高度重視乘坐舒適性、且多半由後座乘員主導用車體驗的中國大陸市場而言，仍具實質意義。

外觀方面，長軸版整體輪廓與標準版 GLC EQ 並沒有明顯差異，最容易辨識的地方集中在後車門比例略為放大，尾門右側則追加「L」銘牌作為身分標示。其餘設計語彙，包括車身線條與燈組配置，皆延續全球版本設定，維持 Mercedes-Benz 電動 SUV 一貫的沉穩取向。至於前方發光水箱護罩的設計，仍是市場評價兩極的元素，但在中國大陸市場向來具備一定接受度。

動力與電池規格方面，目前中國大陸官方尚未公布完整數據。不過從全球版本來看，GLC EQ 採用 94 kWh 鋰電池組，WLTP 標準下續航里程最高可達 713 km。若中國大陸版本沿用相同硬體配置，在當地較為寬鬆的測試規範下，官方續航數字突破 800 km 並非不可能，對於競爭激烈的中大型純電 SUV 級距而言，將具備不小吸引力。

根據中國大陸工信部揭露的資料，GLC 350 L 將標配雙馬達四輪驅動配置，前軸馬達輸出為 163 kW，後軸馬達則達到 300 kW。相較之下，歐洲目前公布的 GLC 400 EQ 綜效輸出為 483 hp，兩者在定位與輸出設定上，可能會有所區隔，以因應不同市場需求。

對 Mercedes-Benz 而言，GLC EQ 在中國大陸市場的表現，已不只是單一車款成敗問題。面對中國大陸本土電動車品牌持續強化產品力與價格競爭力，Mercedes-Benz 於 2024 年在當地的銷量已出現約 7% 下滑，2025 年全年數據雖尚未公布，但市場普遍預期壓力仍在。GLC EQ 是否能憑藉品牌力、長軸空間與完整電動配置，重新站穩中型豪華純電 SUV 級距，將成為 Mercedes-Benz 接下來在中國大陸市場的重要觀察指標。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士GLCL350電動車休旅車SUV汽車新車長軸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【有種餓是阿嬤怕你餓】突襲回家阿嬤第一反應是：攏沒飯啊

推薦閱讀

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

賓士GLC電動休旅車「長軸版大陸現身」！專屬量身打造後座更寬敞

賓士GLC電動休旅車「長軸版大陸現身」！專屬量身打造後座更寬敞

最新文章

賓士GLC電動休旅車長軸版大陸現身2026-01-15

福特野馬跑車超級眼鏡蛇改裝版回歸2026-01-15

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂2026-01-14

台灣Suzuki Jimny終於將「升級ACC跟車」2026-01-14

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」2026-01-14

特斯拉「新7人座Model Y」開賣2026-01-14

飛雅特最新MPV車型Qubo L登場2026-01-14

TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市2026-01-13

台灣福斯「新Golf入手多12萬」2026-01-13

台灣「福特Kuga、Focus」上半季將完售2026-01-13

熱門文章

福特野馬跑車超級眼鏡蛇改裝版回歸2026-01-15

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」2026-01-14

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂2026-01-14

特斯拉「新7人座Model Y」開賣2026-01-14

台灣Suzuki Jimny終於將「升級ACC跟車」2026-01-14

賓士GLC電動休旅車長軸版大陸現身2026-01-15

TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市2026-01-13

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市2026-01-06

全球首款電動車全固態電池來了2026-01-08

台灣賓士「兩款休旅大降價25萬」門檻更親民2026-01-10

相關新聞

福特野馬跑車「超級眼鏡蛇改裝版」回歸！榨830匹馬力限量300輛

福特野馬跑車「超級眼鏡蛇改裝版」回歸！榨830匹馬力限量300輛

南投消防擴大宣導暨演習　以科技設備提升「特濕啦」滅火效率

南投消防擴大宣導暨演習　以科技設備提升「特濕啦」滅火效率

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂　國產進口對手壓力山大

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂　國產進口對手壓力山大

特斯拉「新7人座Model Y」開賣！北美選配價新台幣7.9萬

特斯拉「新7人座Model Y」開賣！北美選配價新台幣7.9萬

飛雅特「最新MPV車型Qubo L」登場！架構延續主打家庭客戶

飛雅特「最新MPV車型Qubo L」登場！架構延續主打家庭客戶

讀者迴響

熱門文章

福特野馬跑車「超級眼鏡蛇改裝版」回歸！榨830匹馬力限量300輛

福特野馬跑車「超級眼鏡蛇改裝版」回歸！榨830匹馬力限量300輛

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」每年稅金9千有找！預計今年上市

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」每年稅金9千有找！預計今年上市

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂　國產進口對手壓力山大

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂　國產進口對手壓力山大

特斯拉「新7人座Model Y」開賣！北美選配價新台幣7.9萬

特斯拉「新7人座Model Y」開賣！北美選配價新台幣7.9萬

台灣Suzuki Jimny終於將「升級ACC跟車」還有9吋大螢幕！經銷端曝今年開賣

台灣Suzuki Jimny終於將「升級ACC跟車」還有9吋大螢幕！經銷端曝今年開賣

賓士GLC電動休旅車「長軸版大陸現身」！專屬量身打造後座更寬敞

賓士GLC電動休旅車「長軸版大陸現身」！專屬量身打造後座更寬敞

快訊／104萬起！TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市　目標3萬台繼續稱霸

快訊／104萬起！TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市　目標3萬台繼續稱霸

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市！搭載1.0升動力

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市！搭載1.0升動力

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366