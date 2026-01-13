ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
快訊／104萬起！TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市　目標3萬台繼續稱霸

▲TOYOTA總代理和泰正式在台發表全新大改款第6代RAV4，並開出104萬起的建議售價。

▲TOYOTA總代理和泰正式在台發表全新大改款第6代RAV4，並開出104萬起的建議售價。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／高雄報導

繼啟動預接單與台北車展首演後，TOYOTA總代理和泰今（13）日正式在台發表全新大改款第6代RAV4，並為其開出104萬起的建議售價，除了入門的豪華車型外，均較預售價降1萬元，更喊出年販3萬輛的銷售目標，相較於第5代車型有汽油與油電等動力選項，此次第6代車型僅供應2.5升油電前驅與四驅動力，儘管較高的稅負可能讓消費者「多想一下」，不過憑藉著更親民的定價、更豐富的配備以及更優異的油耗表現，應該還是能繼續稱霸進口車銷售冠軍。

TOYOTA第6代RAV4全車系建議售價

豪華：104萬
尊爵：117萬
尊爵+：122萬
旗艦：130萬
Adventure 4WD：133萬
GR Sport 4WD：139萬

作為全新世代車型，RAV4同步換上最新家族化設計語彙，包括雙C型頭燈與蜂巢網狀水箱護罩等，讓車迷更興奮的是，除了一般版本車型外，和泰此次也同步導入了越野風格的Adventure車型，以及訴求熱血性能風格的GR Sport車型，兩者都透過多項專屬外觀設定，營造出有別於一般車型的視覺感受。

▲TOYOTA第6代RAV4。

▲TOYOTA第6代RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲快訊／104萬起！TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市　目標3萬台繼續稱霸。（圖／記者張慶輝攝）

▲RAV4同步提供3種外型設定共6個車型可選，能同時滿足戶外玩家與喜愛性能感的各種需求。

內裝方面，全車系都配備有12.3吋全彩數位儀表板，尊爵+以上車型更搭載日本原裝12.9吋懸浮式音響主機，帶來更順暢穩定的操作體驗，並且從入門等級開始就提供TOYOTA Connect智能聯網系統，可提供遠端遙控等9項智慧功能，大幅提升用車的便利性。

▲內裝搭載日本原裝懸浮式主機，提供TOYOTA Connect智能聯網功能。

▲快訊／104萬起！TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市　目標3萬台繼續稱霸。（圖／記者張慶輝攝）

▲內裝搭載日本原裝懸浮式主機，提供TOYOTA Connect智能聯網功能。

第6代RAV4搭載的2.5升4缸汽油引擎可輸出186匹馬力與22.5公斤米扭力，搭配前驅油電的綜效馬力為229匹，能繳出24km/L的亮眼油耗，並附有電子式自動限滑差速控制系統，搭配E-Four電子四驅油電的綜效馬力則提升至239匹，平均油耗為20.3km/L，其中GR Sport車型還獨佔有換檔撥片，能帶來更多的駕駛樂趣。

▲無論前驅或四驅車型均搭載2.5升自然進氣4缸引擎，綜效馬力分別為229匹與239匹。

▲無論前驅或四驅車型均搭載2.5升自然進氣4缸引擎，綜效馬力分別為229匹與239匹。

在主被動安全防護科技上，此次RAV4全車系搭載最新TSS 4.0系統，在偵測能力大幅提升之下，主動定速、自動煞停與車道維持的能力都有所提升，並新增側向防護與駕駛注意力偵測，帶來更加全面的主動防護能力，再輔以全車7氣囊提供高水準被動防護，並以最高46項安全配備，全面滿足買家的各項需求。

▲TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市（圖／翻攝自TOYOTA）

【雲豹現身】德國動物園雲豹Suki近距離賣萌！秒被圈粉♥

