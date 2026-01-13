台灣福斯「新Golf入手多12萬」旅行車同步開賣！GTI性能款舊年式出清

▲台灣福斯新年式Golf上架！車型陣容縮減。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

隨著2026年新年到來！台灣福斯也針對旗下多款新車更新新年式，繼Tiguan、Passat後，官網悄悄上架新年式Golf，新Golf新年式取消入門款，也因此讓入手門檻多了12萬！

▲福斯Golf新年式為4款，加上舊年式的GTI車型販售。

新年式福斯Golf車型精簡成4款，取消原本最入門230TSI的106.8萬車型，因此新年式改為高輸出版本280TSI作為入門款，入手門檻來到118.8萬，280TSI入門動力還另有131.8萬的R-Line車型，Golf R性能車207.8萬，需特別注意的是，相較其他車款都是26年式車型，售價179.8萬的Golf GTI仍維持25年舊年式出清中。

▲台灣新年式Golf入門不再提供低輸出版本，僅有150匹馬力作為入門動力。

230與280TSI都是採用1.5升渦輪搭配48V輕油電，230TSI輸出116匹馬力，隨著入門款230TSI停售，未來新年式Golf入門280TSI動力僅提供150匹版本。

Golf掀背車陣容縮減，旅行車Golf Variant車型售價都不變，新年式售價138.8～220.8萬。