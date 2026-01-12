Hyundai「純電動廂型車」正式發表！採800V架構滿電可跑400KM

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai Motor Company 於 1/9 選在布魯塞爾車展正式發表全新 Staria Electric，預計 2026 年上半年率先在歐洲及南韓市場上市，後續將拓展至其他市場，宣告旗下多功能 MPV 車系邁入純電新時代。

Staria Electric 將於南韓蔚山工廠投產，外觀設計延續 Staria 一貫的單一曲線輪廓，並加入電動車專屬元素。封閉式車頭取代傳統進氣口，搭配簡化的幾何線條與連續式水平燈條，除了擁有科技感，同時也有助於提升空氣力學效率。側窗則延續燃油版 Staria 低腰線、大片玻璃與修長車身的輪廓。

內裝部分，Staria Electric 採水平延展的座艙布局，雙 12.3 吋數位螢幕整合儀錶與中控系統，搭配最新一代 ccNC 車載系統與 OTA 無線更新功能，確保車輛在使用期間持續維持最新狀態。車內同時保留實體按鍵，強調直覺操作與行車安全的平衡。依車型不同，並提供加熱與通風座椅、電動滑門與尾門等配備，強化長時間乘坐的舒適性學。座位編成上，Staria 首波推出兩種設定，分別為主打家庭與休閒用途的 7 人座 LUXURY，以及鎖定多人乘載與接駁市場的 9 人座 WAGON。後者在第三排後方仍可提供超過 1,300 公升的行李空間，座椅可滑移、折疊，讓乘載人數與載物需求之間取得彈性平衡。

科技與安全配備方面，Staria Electric 導入完整的 Hyundai SmartSense 駕駛輔助系統，涵蓋前方防撞輔助、車道維持與車道循跡輔助、高速公路駕駛輔助、盲點防撞輔助與 360 度環景顯示等功能。

動力系統方面，Staria Electric 搭載 84 kWh 電池與 160 kW (218ps) 電動馬達，採前輪驅動設定，並導入在同級商用廂型車中較少見到的 800V 高電壓架構。在最佳直流快充條件下，約 20 分鐘完成 10% 至 80% 充電，其 WLTP 續航里程最高可達約 400 公里，同時提供最高 2,000 公斤的拖曳能力，以及 V2L (Vehicle-to-Load) 外接供電功能。

Hyundai Motor Europe 總裁暨執行長 Xavier Martinet 表示，Hyundai 正持續擴大電動車產品線，以滿足歐洲消費者的日常移動需求。Staria Electric 將品牌在電動化領域的經驗，導入一款已深受市場信賴的 MPV 車型，結合寬敞靈活的空間表現、全新高電壓快充系統與升級內裝，讓電動移動真正融入現實生活場景。Hyundai 將陸續公布更多 Staria 的詳細規格、售價及導入各地市場的訊息，7Car<小七車觀點> 也將持續追蹤。