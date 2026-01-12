ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Hyundai「純電動廂型車」正式發表！採800V架構滿電可跑400KM

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai Motor Company 於 1/9 選在布魯塞爾車展正式發表全新 Staria Electric，預計 2026 年上半年率先在歐洲及南韓市場上市，後續將拓展至其他市場，宣告旗下多功能 MPV 車系邁入純電新時代。

▲Hyundai Motor Company 於 1/9 選在布魯塞爾車展正式發表全新 Staria Electric，預計 2026 年上半年率先在歐洲及南韓市場上市，後續將拓展至其他市場，宣告旗下多功能 MPV 車系邁入純電新時代。

Staria Electric 將於南韓蔚山工廠投產，外觀設計延續 Staria 一貫的單一曲線輪廓，並加入電動車專屬元素。封閉式車頭取代傳統進氣口，搭配簡化的幾何線條與連續式水平燈條，除了擁有科技感，同時也有助於提升空氣力學效率。側窗則延續燃油版 Staria 低腰線、大片玻璃與修長車身的輪廓。

▲Staria Electric 將於南韓蔚山工廠投產，外觀設計延續 Staria 一貫的單一曲線輪廓，並加入電動車專屬元素。封閉式車頭取代傳統進氣口，搭配簡化的幾何線條與連續式水平燈條，除了擁有科技感，同時也有助於提升空氣力學效率。

內裝部分，Staria Electric 採水平延展的座艙布局，雙 12.3 吋數位螢幕整合儀錶與中控系統，搭配最新一代 ccNC 車載系統與 OTA 無線更新功能，確保車輛在使用期間持續維持最新狀態。車內同時保留實體按鍵，強調直覺操作與行車安全的平衡。依車型不同，並提供加熱與通風座椅、電動滑門與尾門等配備，強化長時間乘坐的舒適性學。座位編成上，Staria 首波推出兩種設定，分別為主打家庭與休閒用途的 7 人座 LUXURY，以及鎖定多人乘載與接駁市場的 9 人座 WAGON。後者在第三排後方仍可提供超過 1,300 公升的行李空間，座椅可滑移、折疊，讓乘載人數與載物需求之間取得彈性平衡。

▲Staria Electric 採水平延展的座艙布局，雙 12.3 吋數位螢幕整合儀錶與中控系統，搭配最新一代 ccNC 車載系統與 OTA 無線更新功能，確保車輛在使用期間持續維持最新狀態。

科技與安全配備方面，Staria Electric 導入完整的 Hyundai SmartSense 駕駛輔助系統，涵蓋前方防撞輔助、車道維持與車道循跡輔助、高速公路駕駛輔助、盲點防撞輔助與 360 度環景顯示等功能。

▲Staria Electric 導入完整的 Hyundai SmartSense 駕駛輔助系統，涵蓋前方防撞輔助、車道維持與車道循跡輔助、高速公路駕駛輔助、盲點防撞輔助與 360 度環景顯示等功能。

動力系統方面，Staria Electric 搭載 84 kWh 電池與 160 kW (218ps) 電動馬達，採前輪驅動設定，並導入在同級商用廂型車中較少見到的 800V 高電壓架構。在最佳直流快充條件下，約 20 分鐘完成 10% 至 80% 充電，其 WLTP 續航里程最高可達約 400 公里，同時提供最高 2,000 公斤的拖曳能力，以及 V2L (Vehicle-to-Load) 外接供電功能。

▲Staria Electric 搭載 84 kWh 電池與 160 kW (218ps) 電動馬達，採前輪驅動設定，並導入在同級商用廂型車中較少見到的 800V 高電壓架構。在最佳直流快充條件下，約 20 分鐘完成 10% 至 80% 充電，其 WLTP 續航里程最高可達約 400 公里。

Hyundai Motor Europe 總裁暨執行長 Xavier Martinet 表示，Hyundai 正持續擴大電動車產品線，以滿足歐洲消費者的日常移動需求。Staria Electric 將品牌在電動化領域的經驗，導入一款已深受市場信賴的 MPV 車型，結合寬敞靈活的空間表現、全新高電壓快充系統與升級內裝，讓電動移動真正融入現實生活場景。Hyundai 將陸續公布更多 Staria 的詳細規格、售價及導入各地市場的訊息，7Car<小七車觀點> 也將持續追蹤。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Hyundai現代Staria廂型車貨車麵包車汽車新車電動電動車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「兒子戀愛腦太誇張」 吳速玲：媽媽要懂得放手

推薦閱讀

KIA首場「原廠精選中古車展」1／11單日限定！超過50輛一次看到飽

KIA首場「原廠精選中古車展」1／11單日限定！超過50輛一次看到飽

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

114000元起！三陽「DRGBT小改款」上市　白牌唯一搭載彎道ABS＆TCS

114000元起！三陽「DRGBT小改款」上市　白牌唯一搭載彎道ABS＆TCS

2025「台灣車壇12大事件」回顧！豐田章男2次訪台　機車大廠內戰

2025「台灣車壇12大事件」回顧！豐田章男2次訪台　機車大廠內戰

三菱皮卡車「Triton泰國推全新街頭車型」！入門取向一般道路更好開

三菱皮卡車「Triton泰國推全新街頭車型」！入門取向一般道路更好開

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

最新文章

三菱皮卡車Triton泰國推街頭車型2026-01-12

日本最大鍍膜品牌台北市首店開幕2026-01-12

Hyundai純電動廂型車正式發表2026-01-12

台灣新「Range Rover Sport休旅」接單2026-01-12

Suzuki今年推「6代TOYOTA RAV4雙生車2026-01-12

「LEXUS小改款IS日本上市」超帥特仕車亮相2026-01-12

Hyundai「全新休旅海外發表」空間更勝Tucson2026-01-12

三菱改款「新得利卡日本開賣」台灣第6代再等等2026-01-12

保時捷認Macan休旅全電動化誤判2026-01-11

台灣山葉宣布正式由日本YAMAHA直營2026-01-11

熱門文章

Suzuki今年推「6代TOYOTA RAV4雙生車2026-01-12

三菱皮卡車Triton泰國推街頭車型2026-01-12

日本最大鍍膜品牌台北市首店開幕2026-01-12

台灣山葉宣布正式由日本YAMAHA直營2026-01-11

Hyundai純電動廂型車正式發表2026-01-12

三菱改款「新得利卡日本開賣」台灣第6代再等等2026-01-12

Hyundai「全新休旅海外發表」空間更勝Tucson2026-01-12

「LEXUS小改款IS日本上市」超帥特仕車亮相2026-01-12

台灣新「Range Rover Sport休旅」接單2026-01-12

保時捷認Macan休旅全電動化誤判2026-01-11

相關新聞

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

南投深山嚴重車禍！肥料車翻下農田…車斗3移工噴飛　釀2死2傷

南投深山嚴重車禍！肥料車翻下農田…車斗3移工噴飛　釀2死2傷

Hyundai「全新休旅海外發表」空間更勝Tucson！折合新台幣127萬

Hyundai「全新休旅海外發表」空間更勝Tucson！折合新台幣127萬

保時捷承認「Macan休旅全電動化誤判了」！新款油車2028來接棒

保時捷承認「Macan休旅全電動化誤判了」！新款油車2028來接棒

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

讀者迴響

熱門文章

Suzuki今年推「6代TOYOTA RAV4雙生車」！全新小休旅成新戰力

Suzuki今年推「6代TOYOTA RAV4雙生車」！全新小休旅成新戰力

三菱皮卡車「Triton泰國推全新街頭車型」！入門取向一般道路更好開

三菱皮卡車「Triton泰國推全新街頭車型」！入門取向一般道路更好開

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

Hyundai「純電動廂型車」正式發表！採800V架構滿電可跑400KM

Hyundai「純電動廂型車」正式發表！採800V架構滿電可跑400KM

三菱改款「新得利卡日本開賣」台灣第6代再等等！售價折合新台幣90萬

三菱改款「新得利卡日本開賣」台灣第6代再等等！售價折合新台幣90萬

Hyundai「全新休旅海外發表」空間更勝Tucson！折合新台幣127萬

Hyundai「全新休旅海外發表」空間更勝Tucson！折合新台幣127萬

「LEXUS小改款IS日本上市」超帥特仕車亮相！比台灣便宜超過70萬

「LEXUS小改款IS日本上市」超帥特仕車亮相！比台灣便宜超過70萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366