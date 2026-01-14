ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣Suzuki Jimny終於將「升級ACC跟車」還有9吋大螢幕！經銷端曝今年開賣

記者徐煜展／綜合報導

觀望Suzuki Jimny的台灣消費者不用再羨慕國外玩家，台灣Suzuki經銷端爆料Jimny今年即將迎來有感新年式升級，終於要補上關鍵的ACC跟車，且從原本的7吋螢幕，升級更大的9吋樣式。

新年式 Jimny將跟進日本市場的年式更新方向，台灣僅有自排車型，新年式要把ACC跟車系統成為標配，可支援全速域跟車與低速跟停功能。讓Suzuki Jimny不僅能在戶外大展身手，日常使用也變得更便利。

除了ACC新年式變成標配外，原本小尺寸的7吋多媒體螢幕也預計改為與 Swift、Vitara 等車型相同的 9 吋大螢幕，並支援 Apple CarPlay 與 Android Auto連結。

台灣新年式 Jimny 仍維持既有的 1.5 升自然進氣引擎搭配四速自排與 ALLGRIP 四輪驅動 配置，最大輸出約 102 匹馬力，延續其輕量靈活與四驅越野能力，不過可惜的是，海外的五門版仍在無緣導入，只能尋求外匯水貨商途徑。

