ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂　國產進口對手壓力山大

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲第6代RAV4這次以誠意高規格強勢登台，國產、一般進口對手壓力肯定不少。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

如果對TOYOTA RAV4印象，還停留在「務實、耐用、乖乖牌家用休旅」，那這次台灣導入的6代RAV4絕對讓你重新認識這台國民休旅。台灣不僅首次為RAV4導入GR Sport車型，還提供台灣特規2.5升油電GR Sport，外觀、動力、空間、內裝、安全全面進化的6代RAV4，要以超高規格技壓中型SUV市場！

台灣自12月底展開預售後，短短不到一個月已經超過5,000張訂單，顯然就算少了2.0升汽油，相對2.5升排氣量的稅金硬傷，目前看起來仍是抵擋不了台灣車迷對6代RAV4的魅力。

▲快訊／104萬起！TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市　目標3萬台繼續稱霸。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣外型比照國外一次提供3種選擇。台灣更是首次導入GR Sport車型。

台灣本次6代RAV4近乎與海外高規格同步，外觀提供3種、6種車型，售價104萬起，入門採用前驅配置，四驅車型則有133萬的Adventure越野版、139萬的GR Sport版。

在海外市場，RAV4 GR Sport目前僅限於PHEV插電式油電，象徵的是性能、操控與品牌運動化形象的結合；過去5代RAV4就有提供GR Sport版，但台灣可惜並未導入，而台灣藉由6代大改款契機，導入2.5升Hybrid油電為基礎的 GR Sport 特別版，等於是專為台灣市場量身打造，也讓這輛 RAV4 站上了前所未有的產品定位高度。

▲TOYOTA第6代RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲GR Sport擁有更強勢的運動化性能象徵，開在路上回頭率肯定不少。相較其他車型18、19吋鋁圈，GR Sport一口氣升級到霸氣的20吋。
引擎蓋與頭燈造型延續新世代TOYOTA設計語彙，燈組輪廓俐落，LED 日行燈點亮後辨識度相當高。GR Sport專屬銘牌低調卻有存在感，對懂GR魅力的人來說，這就是一種身份象徵。

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲Core標準款外型頗耐看、時尚。

6代RAV4 在外觀設計透過 Core、Adventure 與 GR Sport 三種不同設定，明確做出性格區隔，讓消費者一眼就能分辨自己適合哪一種風格。

試駕的Core車型是6代 RAV4 的標準款旗艦型，設計語彙偏向簡潔、耐看，但一點都不陽春。前後保桿造型較為內斂，線條乾淨俐落，整體比例協調，屬於都市取向的家庭休旅。

Core 保留適量的車身同色元素，搭配實用取向的18吋鋁圈配置，看起來少了 GR Sport 的侵略感，但多了一分穩重。對於希望 RAV4 能長時間使用、不容易看膩的消費者來說，Core 的外觀反而是最安全的選擇。

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲Adventure具有四驅能力，展示十足的野性。

Adventure 專屬越野風格前後保桿、更粗獷的防刮護板與高離地視覺，讓它看起來就像是隨時可以離開一般柏油路面，Adventure 的懸吊行程設定更偏向應付爛路需求，遇到坑洞或不平整路面時，車身動作更為從容。

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲6代RAV4台灣酸迷別酸又是車美仕，這次可是與日本同步的12.9吋。不過台灣少了OTA遠端更新功能。

全新進化的TOYOTA最新世代座艙，為6代RAV4帶來更多看點，且車內螢幕也不是台灣酸民討厭的「車美仕系統」，而是採與日本原裝進口，建立在最新的Arene軟體開發平台。

中高規車型採日本原裝的12.9吋多媒體螢幕，不僅畫面解析度細膩，觸控反應也相當即時。實際使用時，地圖縮放、選單切換都相當順暢，不會有過去部分車款常見的延遲感。

介面設計採用TOYOTA最新世代系統，首頁資訊編排清楚，常用功能一目了然，包含導航、多媒體、車輛設定與油電系統能量流顯示，都能快速叫出。對於油電車車主來說，能即時掌握電力回充與動力分配狀態，也讓駕駛過程多了一點「玩味」。

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲全車系標配12.3吋數位儀表。

全車系標配 12.3 吋數位儀表，不再因車型等級有所差異。儀表可依不同駕駛模式切換顯示風格，包含油電系統資訊、行車輔助狀態與即時油耗數據，資訊呈現清楚、不雜亂，對於長途駕駛或高速巡航時特別實用。實體按鍵與旋鈕仍被保留下來，對於行車中操作來說相當加分。

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲中控台下方提供無線手機充電與Type C插孔。前方45瓦充筆電也不是問題。

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲旗艦款標配電子後視鏡，不過這項配備就是車美仕開發。具有行車紀錄器，前後雙錄功能。

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）
▲對於新世代車型來說，天窗開口面積略小稍嫌可惜。

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲皮質座椅具有通風、加熱功能，後座加熱也不缺席。

座椅椅面材質兼顧止滑與透氣性，實際乘坐時不僅能提供良好支撐，長時間駕駛也不易感到疲勞。

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲空間感相較5代更好，後座發揮游刃有餘。

空間表現方面，RAV4 依舊是同級距的強項。後座椅背可 6/4 分離傾倒、2段椅背調整，滿載乘客或載物都能輕鬆應付。後座膝部與頭部空間充裕，即使身材較高的乘客也不會感到壓迫。

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲安全首次導入最新的TSS 4.0系統。

在主被動安全層面，6代 RAV4 也是一次到位。首次導入TSS 4.0，代表感知硬體與演算法全面升級。透過更高解析度的鏡頭與雷達系統，對行人、自行車與前方車輛的辨識能力進一步提升。

實際使用上，ACC 主動式定速巡航在車流變化頻繁的情況下反應更自然，車道維持輔助的修正動作也更細膩，不給人過度干預的突兀感。對於長途高速或通勤使用者來說，TSS 4.0的加入，確實能有效降低駕駛負擔，也讓 RAV4 在安全科技層面站上同級前段班。

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲RAV4導入最新TOYOTA Connect，成為旗下車款先例。

台灣6代RAV4 也在數位服務層面跨出關鍵一步，成為台灣市場首度導入TOYOTA Connect 智能聯網系統的車款。透過手機 App，即可與車輛進行即時連線，讓用車體驗從「坐進車內」延伸到日常生活。

實際使用上，車主可透過手機遠端啟動車輛、開啟或關閉車窗，並可提前啟動空調系統。對於台灣炎熱又潮濕的夏季環境來說，出門前就能先讓車室降溫，上車不再面對悶熱車艙，實用性相當高。

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲2.5升排氣量稅金較不友善，但省油功力比過去更精進。

台灣RAV4全車系都是採用熟悉的2.5升油電，不過內部相較過去已升級國外最新的第5代THS油電系統，電池具備更好能量密度與輕量化優勢，相較5代RAV4，大改款更會跑、更省油，雖然2.5升排氣量對台灣消費者較不友善，但6代RAV4可繳出最佳24km/L平均油耗。

2.5 升油電系統可提供約綜效馬力229匹（2WD）／239 匹（E-Four 四驅） 的水準，最大扭力則由電動馬達即時輸出，在起步與中低速加速時特別有感，整體調校明顯更成熟。引擎與電動馬達的銜接依舊平順，市區行駛時多半以電力驅動為主，安靜、省油，是一台非常稱職的通勤夥伴。

深踩油門，動力湧現的速度與線性度，都比過去更好。雖然不是暴力輸出的性能，而是「隨叫隨到」的。高速巡航時轉速維持在低檔位，車艙肅靜度表現優異，長途行駛不易疲勞。

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲Core重點放在舒適之於，帶來不差的操控樂趣與穩定。

Core 的底盤設定明顯偏向舒適取向，懸吊對於路面碎震的吸收更柔和，市區行駛與長途巡航都相當輕鬆。方向盤反應不刻意強調運動感，但轉向精準度與穩定性仍維持TOYOTA一貫水準，加上更有水準的車室隔音，Core行路質感優秀，越開越喜歡，作為家庭取向的SUV相當稱職。

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲前驅版具有4種駕駛模式，也能切換短暫的純電行駛。

實際上路後，可以明顯感受到車身支撐性更好，過彎時的側傾幅度比過去 RAV4更小，方向盤回饋也更紮實，讓這台SUV在彎道中展現出超出預期的穩定感。值得肯定的是，新RAV4並沒有犧牲太多舒適性。一般道路行駛時，懸吊對路面碎震的處理仍相當細膩，日常代步依舊是熟悉的 RAV4 風格。

在山路或快速道路彎道中，新RAV4少了過往休旅車高重心「慢半拍」的遲疑感。雖然它本質仍是一台SUV，但 GR Sport 的調校，確實讓駕駛樂趣往前跨了一大步。

至於有越野取向或是性能操控其他兩款車型，目前還無緣體驗到越野款與GR Sport，但依照原廠資料表示，GR Sport 車型針對懸吊彈簧、避震器阻尼與車身剛性設定進行專屬優化，讓車身側傾抑制與轉向反應更為直接。

台灣市場這次導入 2.5 升油電 GR Sport，本身就具有相當高的象徵意義。在沒有 PHEV 版本的前提下，和泰仍願意替台灣引進一款兼顧性能形象與實用性的高規車型，某種程度也反映出台灣市場對RAV4的重要性。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTARAV4CorollaSUV休旅Harrier

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【驚悚瞬間】女急看牙醫「猛開車門」　雙載夫妻遭擊落慘摔

推薦閱讀

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂　國產進口對手壓力山大

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂　國產進口對手壓力山大

台灣Suzuki Jimny終於將「升級ACC跟車」還有9吋大螢幕！經銷端曝今年開賣

台灣Suzuki Jimny終於將「升級ACC跟車」還有9吋大螢幕！經銷端曝今年開賣

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」每年稅金9千有找！預計今年上市

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」每年稅金9千有找！預計今年上市

特斯拉「新7人座Model Y」開賣！北美選配價新台幣7.9萬

特斯拉「新7人座Model Y」開賣！北美選配價新台幣7.9萬

飛雅特「最新MPV車型Qubo L」登場！架構延續主打家庭客戶

飛雅特「最新MPV車型Qubo L」登場！架構延續主打家庭客戶

快訊／104萬起！TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市　目標3萬台繼續稱霸

快訊／104萬起！TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市　目標3萬台繼續稱霸

最新文章

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂2026-01-14

台灣Suzuki Jimny終於將「升級ACC跟車」2026-01-14

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」2026-01-14

特斯拉「新7人座Model Y」開賣2026-01-14

飛雅特最新MPV車型Qubo L登場2026-01-14

TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市2026-01-13

台灣福斯「新Golf入手多12萬」2026-01-13

台灣「福特Kuga、Focus」上半季將完售2026-01-13

台灣「第6代TOYOTA RAV4」油耗曝光2026-01-13

三菱皮卡車Triton泰國推街頭車型2026-01-12

熱門文章

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂2026-01-14

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」2026-01-14

特斯拉「新7人座Model Y」開賣2026-01-14

台灣Suzuki Jimny終於將「升級ACC跟車」2026-01-14

TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市2026-01-13

飛雅特最新MPV車型Qubo L登場2026-01-14

Suzuki今年推「6代TOYOTA RAV4雙生車2026-01-12

全球首款電動車全固態電池來了2026-01-08

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市2026-01-06

台灣「第6代TOYOTA RAV4」油耗曝光2026-01-13

相關新聞

快訊／104萬起！TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市　目標3萬台繼續稱霸

快訊／104萬起！TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市　目標3萬台繼續稱霸

台灣福斯「新Golf入手多12萬」旅行車同步開賣！GTI性能款舊年式出清

台灣福斯「新Golf入手多12萬」旅行車同步開賣！GTI性能款舊年式出清

台灣「福特Kuga、Focus」上半季將完售！Territory首月上市近千輛成主力

台灣「福特Kuga、Focus」上半季將完售！Territory首月上市近千輛成主力

台灣「第6代TOYOTA RAV4」今日上市！油耗成績曝光比5代更省、更會跑

台灣「第6代TOYOTA RAV4」今日上市！油耗成績曝光比5代更省、更會跑

730萬！台灣新「Range Rover Sport休旅」接單　外觀更豪氣、性能更強

730萬！台灣新「Range Rover Sport休旅」接單　外觀更豪氣、性能更強

讀者迴響

熱門文章

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂　國產進口對手壓力山大

6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂　國產進口對手壓力山大

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」每年稅金9千有找！預計今年上市

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」每年稅金9千有找！預計今年上市

特斯拉「新7人座Model Y」開賣！北美選配價新台幣7.9萬

特斯拉「新7人座Model Y」開賣！北美選配價新台幣7.9萬

台灣Suzuki Jimny終於將「升級ACC跟車」還有9吋大螢幕！經銷端曝今年開賣

台灣Suzuki Jimny終於將「升級ACC跟車」還有9吋大螢幕！經銷端曝今年開賣

快訊／104萬起！TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市　目標3萬台繼續稱霸

快訊／104萬起！TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市　目標3萬台繼續稱霸

飛雅特「最新MPV車型Qubo L」登場！架構延續主打家庭客戶

飛雅特「最新MPV車型Qubo L」登場！架構延續主打家庭客戶

Suzuki今年推「6代TOYOTA RAV4雙生車」！全新小休旅成新戰力

Suzuki今年推「6代TOYOTA RAV4雙生車」！全新小休旅成新戰力

全球首款「電動車全固態電池」來了！已可投入量產第1季正式上路

全球首款「電動車全固態電池」來了！已可投入量產第1季正式上路

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366