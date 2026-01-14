6代TOYOTA RAV4試駕！省油更會跑、配備超頂　國產進口對手壓力山大

▲第6代RAV4這次以誠意高規格強勢登台，國產、一般進口對手壓力肯定不少。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

如果對TOYOTA RAV4印象，還停留在「務實、耐用、乖乖牌家用休旅」，那這次台灣導入的6代RAV4絕對讓你重新認識這台國民休旅。台灣不僅首次為RAV4導入GR Sport車型，還提供台灣特規2.5升油電GR Sport，外觀、動力、空間、內裝、安全全面進化的6代RAV4，要以超高規格技壓中型SUV市場！



台灣自12月底展開預售後，短短不到一個月已經超過5,000張訂單，顯然就算少了2.0升汽油，相對2.5升排氣量的稅金硬傷，目前看起來仍是抵擋不了台灣車迷對6代RAV4的魅力。

▲台灣外型比照國外一次提供3種選擇。台灣更是首次導入GR Sport車型。

台灣本次6代RAV4近乎與海外高規格同步，外觀提供3種、6種車型，售價104萬起，入門採用前驅配置，四驅車型則有133萬的Adventure越野版、139萬的GR Sport版。

在海外市場，RAV4 GR Sport目前僅限於PHEV插電式油電，象徵的是性能、操控與品牌運動化形象的結合；過去5代RAV4就有提供GR Sport版，但台灣可惜並未導入，而台灣藉由6代大改款契機，導入2.5升Hybrid油電為基礎的 GR Sport 特別版，等於是專為台灣市場量身打造，也讓這輛 RAV4 站上了前所未有的產品定位高度。

▲GR Sport擁有更強勢的運動化性能象徵，開在路上回頭率肯定不少。相較其他車型18、19吋鋁圈，GR Sport一口氣升級到霸氣的20吋。

引擎蓋與頭燈造型延續新世代TOYOTA設計語彙，燈組輪廓俐落，LED 日行燈點亮後辨識度相當高。GR Sport專屬銘牌低調卻有存在感，對懂GR魅力的人來說，這就是一種身份象徵。

▲Core標準款外型頗耐看、時尚。

6代RAV4 在外觀設計透過 Core、Adventure 與 GR Sport 三種不同設定，明確做出性格區隔，讓消費者一眼就能分辨自己適合哪一種風格。

試駕的Core車型是6代 RAV4 的標準款旗艦型，設計語彙偏向簡潔、耐看，但一點都不陽春。前後保桿造型較為內斂，線條乾淨俐落，整體比例協調，屬於都市取向的家庭休旅。

Core 保留適量的車身同色元素，搭配實用取向的18吋鋁圈配置，看起來少了 GR Sport 的侵略感，但多了一分穩重。對於希望 RAV4 能長時間使用、不容易看膩的消費者來說，Core 的外觀反而是最安全的選擇。

▲Adventure具有四驅能力，展示十足的野性。

Adventure 專屬越野風格前後保桿、更粗獷的防刮護板與高離地視覺，讓它看起來就像是隨時可以離開一般柏油路面，Adventure 的懸吊行程設定更偏向應付爛路需求，遇到坑洞或不平整路面時，車身動作更為從容。

▲6代RAV4台灣酸迷別酸又是車美仕，這次可是與日本同步的12.9吋。不過台灣少了OTA遠端更新功能。

全新進化的TOYOTA最新世代座艙，為6代RAV4帶來更多看點，且車內螢幕也不是台灣酸民討厭的「車美仕系統」，而是採與日本原裝進口，建立在最新的Arene軟體開發平台。

中高規車型採日本原裝的12.9吋多媒體螢幕，不僅畫面解析度細膩，觸控反應也相當即時。實際使用時，地圖縮放、選單切換都相當順暢，不會有過去部分車款常見的延遲感。

介面設計採用TOYOTA最新世代系統，首頁資訊編排清楚，常用功能一目了然，包含導航、多媒體、車輛設定與油電系統能量流顯示，都能快速叫出。對於油電車車主來說，能即時掌握電力回充與動力分配狀態，也讓駕駛過程多了一點「玩味」。

▲全車系標配12.3吋數位儀表。

全車系標配 12.3 吋數位儀表，不再因車型等級有所差異。儀表可依不同駕駛模式切換顯示風格，包含油電系統資訊、行車輔助狀態與即時油耗數據，資訊呈現清楚、不雜亂，對於長途駕駛或高速巡航時特別實用。實體按鍵與旋鈕仍被保留下來，對於行車中操作來說相當加分。

▲中控台下方提供無線手機充電與Type C插孔。前方45瓦充筆電也不是問題。

▲旗艦款標配電子後視鏡，不過這項配備就是車美仕開發。具有行車紀錄器，前後雙錄功能。



▲對於新世代車型來說，天窗開口面積略小稍嫌可惜。

▲皮質座椅具有通風、加熱功能，後座加熱也不缺席。

座椅椅面材質兼顧止滑與透氣性，實際乘坐時不僅能提供良好支撐，長時間駕駛也不易感到疲勞。

▲空間感相較5代更好，後座發揮游刃有餘。

空間表現方面，RAV4 依舊是同級距的強項。後座椅背可 6/4 分離傾倒、2段椅背調整，滿載乘客或載物都能輕鬆應付。後座膝部與頭部空間充裕，即使身材較高的乘客也不會感到壓迫。

▲安全首次導入最新的TSS 4.0系統。

在主被動安全層面，6代 RAV4 也是一次到位。首次導入TSS 4.0，代表感知硬體與演算法全面升級。透過更高解析度的鏡頭與雷達系統，對行人、自行車與前方車輛的辨識能力進一步提升。

實際使用上，ACC 主動式定速巡航在車流變化頻繁的情況下反應更自然，車道維持輔助的修正動作也更細膩，不給人過度干預的突兀感。對於長途高速或通勤使用者來說，TSS 4.0的加入，確實能有效降低駕駛負擔，也讓 RAV4 在安全科技層面站上同級前段班。

▲RAV4導入最新TOYOTA Connect，成為旗下車款先例。

台灣6代RAV4 也在數位服務層面跨出關鍵一步，成為台灣市場首度導入TOYOTA Connect 智能聯網系統的車款。透過手機 App，即可與車輛進行即時連線，讓用車體驗從「坐進車內」延伸到日常生活。

實際使用上，車主可透過手機遠端啟動車輛、開啟或關閉車窗，並可提前啟動空調系統。對於台灣炎熱又潮濕的夏季環境來說，出門前就能先讓車室降溫，上車不再面對悶熱車艙，實用性相當高。

▲2.5升排氣量稅金較不友善，但省油功力比過去更精進。

台灣RAV4全車系都是採用熟悉的2.5升油電，不過內部相較過去已升級國外最新的第5代THS油電系統，電池具備更好能量密度與輕量化優勢，相較5代RAV4，大改款更會跑、更省油，雖然2.5升排氣量對台灣消費者較不友善，但6代RAV4可繳出最佳24km/L平均油耗。

2.5 升油電系統可提供約綜效馬力229匹（2WD）／239 匹（E-Four 四驅） 的水準，最大扭力則由電動馬達即時輸出，在起步與中低速加速時特別有感，整體調校明顯更成熟。引擎與電動馬達的銜接依舊平順，市區行駛時多半以電力驅動為主，安靜、省油，是一台非常稱職的通勤夥伴。

深踩油門，動力湧現的速度與線性度，都比過去更好。雖然不是暴力輸出的性能，而是「隨叫隨到」的。高速巡航時轉速維持在低檔位，車艙肅靜度表現優異，長途行駛不易疲勞。

▲Core重點放在舒適之於，帶來不差的操控樂趣與穩定。

Core 的底盤設定明顯偏向舒適取向，懸吊對於路面碎震的吸收更柔和，市區行駛與長途巡航都相當輕鬆。方向盤反應不刻意強調運動感，但轉向精準度與穩定性仍維持TOYOTA一貫水準，加上更有水準的車室隔音，Core行路質感優秀，越開越喜歡，作為家庭取向的SUV相當稱職。

▲前驅版具有4種駕駛模式，也能切換短暫的純電行駛。

實際上路後，可以明顯感受到車身支撐性更好，過彎時的側傾幅度比過去 RAV4更小，方向盤回饋也更紮實，讓這台SUV在彎道中展現出超出預期的穩定感。值得肯定的是，新RAV4並沒有犧牲太多舒適性。一般道路行駛時，懸吊對路面碎震的處理仍相當細膩，日常代步依舊是熟悉的 RAV4 風格。

在山路或快速道路彎道中，新RAV4少了過往休旅車高重心「慢半拍」的遲疑感。雖然它本質仍是一台SUV，但 GR Sport 的調校，確實讓駕駛樂趣往前跨了一大步。

至於有越野取向或是性能操控其他兩款車型，目前還無緣體驗到越野款與GR Sport，但依照原廠資料表示，GR Sport 車型針對懸吊彈簧、避震器阻尼與車身剛性設定進行專屬優化，讓車身側傾抑制與轉向反應更為直接。

台灣市場這次導入 2.5 升油電 GR Sport，本身就具有相當高的象徵意義。在沒有 PHEV 版本的前提下，和泰仍願意替台灣引進一款兼顧性能形象與實用性的高規車型，某種程度也反映出台灣市場對RAV4的重要性。