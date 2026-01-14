特斯拉「新7人座Model Y」開賣！北美選配價新台幣7.9萬

▲北美開放改款新Model Y選配七人座。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

繼去年大陸特斯拉推出長軸Model Y L六人座後，北美特斯拉也推出三排座椅的特斯拉Model Y，開放給限定車型選配，以美金2,500元（約新台幣7.9萬），就能獲得有更多元空間規劃Model Y七人座。

▲北美Model Y七人座車型尺碼並無變化，空間發展仍是不及大陸長軸版。

北美全新2026款 Model Y提供選配 7 座版本，僅限於Premium高規四驅車型可選，以車價48,990美金（約新台幣154.9萬），加上選配2,500美金後，來到51,490美金起（約新台幣162萬）。

不過相較於大陸長軸Model Y L尺碼放大來到車長 4,976mm ( +179mm ) 、車寬 1,920mm、車高 1,668mm ( +44mm ) 、軸距 3,040mm ( +150mm )，這次北美七人座Model Y僅是以原本尺碼加上七人座，所以在空間發展上仍是相當有限。

▲北美率先推出選配七人座Model Y，台灣未來是否跟進值得關注。

北美除了開放選配七人座外，新年式也針對全車系升級16吋新多媒體螢幕，較原本的15.4吋略大，同時也提供車內黑車頂配色。2026款Model Y的七人座選配與內裝科技升級，雖然第三排空間僅適合應急使用，但代表著特斯拉在SUV家庭市場上的進一步布局。