「改款新HONDA Fit」只賣30萬新台幣！引擎、變速箱大陸推終身保固

記者徐煜展／綜合報導

台灣有賣的HONDA Fit掀背小車，大陸市場已經迎來最新改款，且開出誠意的售價6.68萬人民幣，約新台幣30萬，且還享有引擎、變速箱動力終身保固專案，首波上市只有限量3000輛！

▲大陸新Fit外型大翻新，拋棄過去台灣現有的柴犬可愛風格。

大陸廣汽本田Fit在當地稱為飛度，比日本其他市場搶先一步推出改款，最顯眼的包括分離式大燈組與貫穿式燈造型，整體前臉呈現俏皮、科技感兼具的視覺效果。前包圍以對比色處理，搭配矩形散熱格柵開口，讓車頭視覺層次更豐富。新車還配備全景式擋風玻璃與更細的 A 柱，帶來更開闊的視野與精緻感。

車身側面造型與上一代基本一致，但車長增加約 44mm，整體尺碼為 4169 × 1694 × 1537mm，軸距 2530mm。尾部造型延續本田特色，融入了更現代的設計元素。

▲內裝換上新的10.1吋螢幕，空間依舊很能打。

內裝部分維持Fit空間強項，中控採用 10.1 吋懸浮式觸控螢幕，支援包括 Apple CarPlay在內手機連結功能。座椅墊加厚 30mm，提高長途乘坐舒適性。後排依舊保留經典的「魔術座椅」設計，座椅可 4/6 放倒或座墊上翻，靈活調整座艙空間，並配有 15 處儲物空間，方便日常收納。

動力相較於台灣1.5升自然進氣、1.5升油電雙動力，大陸僅有1.5升自然進氣選擇，搭配CVT變速箱，繳出約124匹馬力，平均油耗約17.8km/L，一桶油約能跑出700公里。

事實上，2022年日本、大陸都已推出小改款Fit，大陸更在近期再推改款新Fit活絡戰力，但反觀台灣遲遲未有導入規劃，目前台灣汽油Fit售價75.9萬，若台灣本田沒放棄國產Fit地位，那隨著全新改款 Fit 在海外曝光，台灣本田會不會就是在等這次最新大改款，準備導入更搶眼的新Fit。

