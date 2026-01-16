249.99萬！特斯拉「Model Y高性能版」台灣開賣　3.5秒加速破百

▲台灣特斯拉上架全新Model Y Performance高性能版車型。（圖／翻攝自Tesla）

記者張慶輝／綜合報導

繼先前的Model 3長續航後驅版後，Tesla台灣特斯拉今（16）日又無預警於官網上架最新的Model Y Performance高性能版車型，並以249.99萬起的售價開放預訂，作為更加強調輸出表現的車型，Model Y Performance將0-100km/h加速進一步縮短至3.5秒，並有多項專屬配備，進一步烘托其戰鬥氛圍。

▲Model Y Performance售價為249.99萬，標配車色為低調夜幕灰，並搭配21吋鋁圈。（圖／翻攝自Tesla）

與其他版本相比，Model Y Performance換上更具熱血感的前後保桿，並且將輪圈升級至21吋開放式，能直接看到內部鮮紅色的煞車卡鉗，後方再搭配點題的尾翼，以及Performance車型專屬車標，無論哪個角度都能看出這台Model Y有些「與眾不同」，不過標準車色倒是與其他車型相同，都是低調夜幕灰，若選用其他顏色均需加價。

▲包括前後保桿都與一般車型不同，後方還多了尾翼與專屬銘牌。（圖／翻攝自Tesla）

車內方面，則是在控台上方改採碳纖壓紋飾板，雙前座也換成一體式頭枕的運動款式，並在椅面中央增加Performance專屬圖騰，以此帶來更多性能感受，不過選用白內裝亦需加價；其他諸如16吋中央觸控螢幕、後排8吋觸控螢幕等都與一般車型相同，帶來超越傳統車廠的科技體驗。

▲車內雙前座改採一體式運動座椅，椅面中央也有Performance專屬圖騰，不過白內裝仍需加價選用。（圖／翻攝自Tesla）

在性能表現方面，在與長續航版一樣的前後雙馬達四驅架構之下，Performance版將0-100km/h加速從4.8秒進一步縮短至3.5秒，極速也從201km/h提升至250km/h，當然這是有代價的，續航里程從641公里減少至598公里（WLTP標準）；操控表現方面，Model Y Performance除了有更大尺碼的輪圈外，也搭配主動懸吊系統，能帶來更精準的駕駛體驗。

▲Model Y Performance的0-100km/h加速僅需3.5秒，極速上看250km/h。（圖／翻攝自Tesla）