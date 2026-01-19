TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場！折合新台幣57萬　外觀、安全升級

▲日本推出新年式Hiace，預計2月2日正式開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA招牌的商用MPV之一的Hiace，在日本推出新年式更新，預計2月2日正式上市，新車針對外觀、安全、舒適配備升級，同時還提供更帥的Modellista套件！

▲新年式針對外觀、內裝、安全配備升級，長途旅行進行嚴格安全把關。

日規新年式TOYOTA Hiace售價286～463.38 萬日圓，折合新台幣57～91萬，外觀方面加入全新 LED 日行燈設計，提升整車辨識度與科技感；內裝標配 7 吋數位儀表與 8 吋中控觸控螢幕，並部分車型搭載電熱座椅，進一步提升乘坐舒適性。在主被動安全方面，TSS系統也加強了駕駛輔助功能，讓長途商務行程或家庭出遊更有保障。

▲豐田御用改裝廠Modellista操刀，打造出更有個性的Hiace。

TOYOTA同步更新車色選項，加入更有質感的 Platinum White Pearl Mica 白金珍珠白雲母色系，以及 Luxury Pearl Toning II豪華珍珠雙色塗裝，後者在 Grand Cabin 客車版本可選配。

新年式除了針對內外有感升級外，原廠還加碼提供超帥的Modellista外觀套件，共有兩組不一樣的風格，開價22.99與18.59萬日圓，折合新台幣約4.6與3.7萬，讓原本沉重商用取向的TOYOTA Hiace，化身超有個性的MPV。