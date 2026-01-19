ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場！折合新台幣57萬　外觀、安全升級

▲日本推出新年式Hiace，預計2月2日正式開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本推出新年式Hiace，預計2月2日正式開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA招牌的商用MPV之一的Hiace，在日本推出新年式更新，預計2月2日正式上市，新車針對外觀、安全、舒適配備升級，同時還提供更帥的Modellista套件！

▲日本推出新年式Hiace，預計2月2日正式開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式針對外觀、內裝、安全配備升級，長途旅行進行嚴格安全把關。

日規新年式TOYOTA Hiace售價286～463.38 萬日圓，折合新台幣57～91萬，外觀方面加入全新 LED 日行燈設計，提升整車辨識度與科技感；內裝標配 7 吋數位儀表與 8 吋中控觸控螢幕，並部分車型搭載電熱座椅，進一步提升乘坐舒適性。在主被動安全方面，TSS系統也加強了駕駛輔助功能，讓長途商務行程或家庭出遊更有保障。

▲日本推出新年式Hiace，預計2月2日正式開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本推出新年式Hiace，預計2月2日正式開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲豐田御用改裝廠Modellista操刀，打造出更有個性的Hiace。

TOYOTA同步更新車色選項，加入更有質感的 Platinum White Pearl Mica 白金珍珠白雲母色系，以及 Luxury Pearl Toning II豪華珍珠雙色塗裝，後者在 Grand Cabin 客車版本可選配。

新年式除了針對內外有感升級外，原廠還加碼提供超帥的Modellista外觀套件，共有兩組不一樣的風格，開價22.99與18.59萬日圓，折合新台幣約4.6與3.7萬，讓原本沉重商用取向的TOYOTA Hiace，化身超有個性的MPV。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：toyotaHiacempv9人座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

王鶴棣.趙露思夢幻聯動　貼身熱舞嗨翻全場！

推薦閱讀

和泰看好台灣車市「估今年總市場上看44萬輛」！旗下3品牌挑戰連霸

和泰看好台灣車市「估今年總市場上看44萬輛」！旗下3品牌挑戰連霸

「新TOYOTA Yaris Cross休旅」日本即將開賣！外觀、內裝升級導入大螢幕

「新TOYOTA Yaris Cross休旅」日本即將開賣！外觀、內裝升級導入大螢幕

TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場！折合新台幣57萬　外觀、安全升級

TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場！折合新台幣57萬　外觀、安全升級

TOYOTA「大改款7人座休旅要來了」空間更勝RAV4！2.8升渦輪搭配油電更省油

TOYOTA「大改款7人座休旅要來了」空間更勝RAV4！2.8升渦輪搭配油電更省油

「Mazda小休旅」今年3月爆停產！更便宜的全新CX-20來補位

「Mazda小休旅」今年3月爆停產！更便宜的全新CX-20來補位

歐寶「暢銷車Astra雙車型推新改款」！汽油＆油電＆電動同時供應

歐寶「暢銷車Astra雙車型推新改款」！汽油＆油電＆電動同時供應

最新文章

Array2026-01-19

「新TOYOTA Yaris Cross休旅」日本即將開賣2026-01-19

TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場2026-01-19

TOYOTA「大改款7人座休旅要來了」2026-01-19

「Mazda小休旅」今年3月爆停產2026-01-19

歐寶暢銷車Astra推新改款2026-01-18

馬自達發表全新車色CX-5首搭2026-01-18

Honda最新輕量化露營拖車亮相2026-01-18

KIA手排旅行車K4 Sportswagon登場2026-01-18

新一代「Mazda CX-5海外售價出爐」2026-01-17

熱門文章

馬自達發表全新車色CX-5首搭2026-01-18

歐寶暢銷車Astra推新改款2026-01-18

TOYOTA「大改款7人座休旅要來了」2026-01-19

「Mazda小休旅」今年3月爆停產2026-01-19

TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場2026-01-19

新一代「Mazda CX-5海外售價出爐」2026-01-17

三陽DRGBT小改款上市3天接單破千2026-01-15

台灣多款「歐系進口休旅」折價超過50萬2026-01-17

KIA手排旅行車K4 Sportswagon登場2026-01-18

台灣「福斯7人座休旅」降價42萬賣光了2026-01-08

相關新聞

TOYOTA「大改款7人座休旅要來了」空間更勝RAV4！2.8升渦輪搭配油電更省油

TOYOTA「大改款7人座休旅要來了」空間更勝RAV4！2.8升渦輪搭配油電更省油

台灣多款「歐系進口休旅」折價超過50萬！中型90萬有找就能入手

台灣多款「歐系進口休旅」折價超過50萬！中型90萬有找就能入手

TOYOTA「歐規Yaris新年式」亮相！全新車色更搶眼內裝也升級

TOYOTA「歐規Yaris新年式」亮相！全新車色更搶眼內裝也升級

美規車就算零關稅、台灣買車還是貴！高達30%貨物稅才是真兇

美規車就算零關稅、台灣買車還是貴！高達30%貨物稅才是真兇

「改款新HONDA Fit」只賣30萬新台幣！引擎、變速箱大陸推終身保固

「改款新HONDA Fit」只賣30萬新台幣！引擎、變速箱大陸推終身保固

讀者迴響

熱門文章

馬自達發表全新車色「暢銷休旅CX-5首搭」！海軍雲母藍更深邃優雅

馬自達發表全新車色「暢銷休旅CX-5首搭」！海軍雲母藍更深邃優雅

歐寶「暢銷車Astra雙車型推新改款」！汽油＆油電＆電動同時供應

歐寶「暢銷車Astra雙車型推新改款」！汽油＆油電＆電動同時供應

TOYOTA「大改款7人座休旅要來了」空間更勝RAV4！2.8升渦輪搭配油電更省油

TOYOTA「大改款7人座休旅要來了」空間更勝RAV4！2.8升渦輪搭配油電更省油

「Mazda小休旅」今年3月爆停產！更便宜的全新CX-20來補位

「Mazda小休旅」今年3月爆停產！更便宜的全新CX-20來補位

TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場！折合新台幣57萬　外觀、安全升級

TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場！折合新台幣57萬　外觀、安全升級

新一代「Mazda CX-5海外售價出爐」台灣今年導入！折合新台幣94萬

新一代「Mazda CX-5海外售價出爐」台灣今年導入！折合新台幣94萬

三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠

三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠

台灣多款「歐系進口休旅」折價超過50萬！中型90萬有找就能入手

台灣多款「歐系進口休旅」折價超過50萬！中型90萬有找就能入手

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366