「Mazda小休旅」今年3月爆停產！更便宜的全新CX-20來補位

▲Mazda許久未改款的CX-3即將謝幕！CX-20將來補上關鍵的入門定位。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

自從CX-30問世後，產品定位逐漸模糊的CX-3即將功臣身退，日本市場已經傳出許久未改款的CX-3即將在今年3月停產，未來將交由更便宜的CX-20來補上CX-3空缺，成為品牌入門休旅最新戰力。

▲全新CX-20將在今年問世，成為全球戰略車後，日本、台灣都有機會導入。

台灣、日本都有賣的Mazda CX-3，日本計劃在今年3月停產，待庫存銷售完畢後，CX-3即將退出車壇，而關鍵的入門戰略位置則交由CX-20小休旅來補位。

事實上，CX-20已經準備在泰國投產，日前Mazda在泰國投資時，就已經透露全新CX-20規劃，其定位比CX-30更小，且確定會有油電動力，屆時不僅擁有更具競爭力的價格，且還能補位久未改款的CX-3。

東南亞市場的入門休旅同樣競爭，該級距不僅有TOYOTA Yaris Cross，甚至還有三菱Xforce、Nissan Kicks、HONDA ZR-V、HR-V等強敵，全新CX-20將採用油電進攻一級戰區，將從泰國生產成為全球戰略車銷往其他市場，這款CX-20熱門休旅車台灣未來也有高機率會導入。

