TOYOTA「大改款7人座休旅要來了」空間更勝RAV4！2.8升渦輪搭配油電更省油

▲新一代TOYOTA Fortuner預計今年問世！維持強打越野形象招牌。（預想圖／翻攝自《autoevolution》）

記者徐煜展／綜合報導

既然同血緣新一代TOYOTA Hilux已經在去年問世，那做為雙胞胎同平台的Fortuner將推出大改款也是合情合理！國外消息透露，新一代Fortuner已經在開發中，預計今年問世，主打擁有3排7人座大空間的越野型休旅。

▲新一代TOYOTA Hilux泰國全球首發！還推出驚喜的電動版。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新一代TOYOTA Hilux於去年發表，大改款Fortuner將沿用Hilux共享平台。（圖／翻攝自TOYOTA）

新一代TOYOTA Hilux已在去年登場，除了有熟悉的油車外，還另推出全新的電動版，新一代Hilux從海外動向來看，預計有望在今年登台，來鞏固TOYOTA皮卡休旅的戰略位置。

▲新Fortuner將維持2.8升柴油搭配輕油電。

下一代大改款Fortuner海外預期在今年問世，從海外的預想圖來看，車頭取自RAV4設計語彙，採用大面積水箱護罩搭配更醒目的前保桿，辨識度更高，也更強調越野氣勢。

下一代新車仍將延續當前世代的底盤架構，但透過重新調校懸吊，來提升乘坐舒適性，也讓操控更穩健、越野能力更扎實。動力預計搭載 2.8 升柴油渦輪增壓引擎，並結合48V 輕油電系統，動力組合也是與Hilux共享，至於會不會跟進Hilux推出電動版絕對也是不少車迷關注議題。

