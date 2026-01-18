KIA手排旅行車「K4 Sportswagon登場」！長車尾設定線條更流暢

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

在自排變速箱成為市場主流、跨界休旅全面壓境的當下，旅行車與手排變速箱幾乎已成為小眾選項。Kia 近日發表全新 K4 Sportswagon，卻選擇逆勢而行，不僅以旅行車形式加入 K4 家族，更提供 6 速手排配置，成為近年少見以實用取向結合傳統駕駛操作感受的全新車型。

K4 Sportswagon 為 K4 車系第三款衍生車型，與已上市的 K4 Sedan 與 K4 Hatchback 共用車頭設計語彙，包含頭燈輪廓與前保桿造型皆維持一致，但透過長車尾設定，讓整體比例呈現出截然不同的視覺感受。Kia 為了強化車身線條的流暢度，將後車門把手隱藏於窗框線條之中，並在 C 柱與 D 柱之間加入上揚腰線，使旅行車輪廓多了幾分運動氣息，而非傳統保守風格。

車身尺碼方面，K4 Sportswagon 車長為 4694mm，反而比部分市場販售的 K4 Sedan 略短 15mm，但在空間機能上明顯占優勢。行李廂標準容積達到 603L，相較 Sedan 的 413L 有顯著提升，並配備感應式電動尾門，強化日常使用彈性。Kia 歐洲營運長 Sjoerd Knipping 表示，K4 Sportswagon 的定位正是為了吸引重視空間機能，同時也在意設計與科技表現的消費族群，並展現品牌在實用性與創新之間取得平衡的產品策略。

座艙配置方面，K4 Sportswagon 將導入 Kia 近年主打的數位化介面與駕駛輔助科技，包含盲點監控、360 度環景顯影等系統皆在配備清單之中，延續品牌在緊湊級距中強調科技感與安全性的產品主軸。

動力配置部分，入門版本搭載 1.0 L 渦輪增壓汽油引擎，最大輸出 113 hp，並與 6 速手排變速箱搭配，同時也提供輕度油電版本。另有 1.6 L 渦輪引擎可選，最大輸出可達 177 hp，並改採 7 速雙離合器自手排設定。Kia 也確認，後續還將加入 Hybrid 動力，進一步補齊節能導向的產品佈局。

整體來看，K4 Sportswagon 的出現，不僅為 K4 車系補齊空間取向的產品空缺，也反映 Kia 對特定市場仍保有旅行車需求的判斷。在多數品牌逐步縮減旅行車陣容的背景下，K4 Sportswagon 以手排、旅行車與緊湊級距的組合切入市場，展現出與主流趨勢不同的產品思維。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：KIA起亞K4Sportswagon手排旅行車汽車新車

