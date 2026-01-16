ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
賓士「最新世界紀錄概念車」快閃台灣！Concept AMG GT XX要來了

▲賓士「最新世界紀錄概念車」快閃台灣！Concept AMG GT XX要來了。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台灣賓士將在台展出最新世界紀錄概念車Concept AMG GT XX。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者張慶輝／綜合報導

Mercedes-Benz台灣賓士近期發出預告，宣布品牌甫打破多項世界紀錄的最新概念車Concept AMG GT XX即將來台快閃展演，作為品牌在高性能電動車領域的最新科技結晶，Concept AMG GT XX迄今已經寫下25項世界紀錄，無論是性能表現、續航能力還是充電速度，全都徹底顛覆外界對電動車的刻板印象。

▲賓士「最新世界紀錄概念車」快閃台灣！Concept AMG GT XX要來了。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲Concept AMG GT XX具有超過1,360匹綜效馬力，並能在單日行駛超過5,300公里。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

Concept AMG GT XX採用3具軸向磁通馬達，搭配能量密度超過300Wh/kg的直接冷卻高性能電池，能夠輸出超過1,360匹的綜效馬力，並有著0.198Cd的超低風阻係數，使其最高時速能突破360km/h，而且具備長時間穩定輸出能力，在極限挑戰時每日平均行駛超過5,300公里，大部分時間都以近300km/h高速巡航，也絲毫不見輸出有所衰退。

▲賓士「最新世界紀錄概念車」快閃台灣！Concept AMG GT XX要來了。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲Concept AMG GT XX的充電最高功率可達1,041kW，充電1分鐘就能跑125公里。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

在充電效率方面，僅需一條液冷CCS充電線，就能實現最高1,041kW的充電功率，充1分鐘就能跑125公里，5分鐘內補能400公里，徹底告別里程焦慮；在2025年時，Concept AMG GT XX打破25項世界紀錄，包括在義大利Nardo高速賽道於24小時跑完5,479公里，以及在7天13小時內跑完繞行地球赤道一圈的40,075公里，高強度長途高速巡航之下，還有著高水準的可靠度。

▲賓士「最新世界紀錄概念車」快閃台灣！Concept AMG GT XX要來了。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲Concept AMG GT XX僅用7天13小時就完成相當於環繞地球赤道一圈的里程數。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

為了讓國內車迷能一睹世界紀錄的風采，台灣賓士向原廠爭取Concept AMG GT XX本尊來台展演，於2026／1／24（六）至25（日）於松菸文創園區3號倉庫展出，活動全程免預約即可入場，惟人潮較多時會實施管制，另外也提供線上預約專人導覽，每日名額有限額滿為止。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士ConceptAMGGTXX電動車概念車汽車新車世界紀錄

