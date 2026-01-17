Honda宣布「全面啟用全新H廠徽」！不限電動車導入旗下所有車款

圖文／7Car 小七車觀點

Honda 近日正式對外公布，先前率先出現在電動概念車上的全新 H 廠徽，未來將不再僅限於電動車使用，而是全面導入品牌旗下所有乘用車產品線。這項調整意味著 Honda 將以嶄新的視覺識別，統整其燃油、油電混合與電動車布局，藉由廠徽更新傳達品牌下一階段的發展方向。

回顧 Honda H 廠徽的歷史，最早可追溯至 1963 年，當時的設計相對簡潔，線條明確，反映出品牌初期對機械結構與工程實用性的重視。隨著汽車設計語彙與品牌定位的演進，H 廠徽也歷經多次調整，不同世代在比例、立體感與邊角處理上皆有所差異。早期版本多帶有銳利輪廓與厚實金屬感，呈現出較為剛硬的工業風格。

2000 年前後，Honda 推出全新版本的 H 廠徽，造型趨於平面化，整體比例更為穩定，也更符合當時全球汽車設計朝向簡潔與現代化的趨勢。這版本的廠徽陪伴 Honda 走過關鍵成長階段，包括全球市場拓展、油電混合動力技術的普及，以及品牌開始布局電動化初期的產品與技術。對多數消費者而言，這款 H 廠徽已與 Honda 近 20 多年的品牌形象高度連結。

不過，隨著汽車產業加速轉型，品牌辨識也逐漸被視為溝通未來策略的重要工具。2024 年，Honda 在多款電動概念車上首度公開全新設計的 H 廠徽，其造型風格明顯不同於既有版本。新廠徽線條更為輕薄，整體結構趨於開放，立體感被刻意弱化，呈現接近平面化的視覺效果，初期被解讀為專屬於電動車世代的象徵。

不過隨著 Honda 最新公，官方已明確表示全新 H 廠徽並非僅限電動車使用，而是將成為品牌未來統一的象徵，涵蓋不同動力形式與產品級距。這項決定，也象徵 Honda 不再以動力型式區分品牌形象，而是透過一致的視覺語言，傳達品牌整體轉型方向。

從設計層面來看，新世代 H 廠徽的開放式輪廓與簡化線條，被視為呼應數位化與電動化時代的設計趨勢。在車輛外觀、數位介面與品牌傳播高度整合的背景下，廠徽不再只是裝飾元素，而是品牌理念的延伸。Honda 藉由此次調整，將重點放在未來技術、永續發展與移動服務的長期規劃，而非單一引擎或技術世代。