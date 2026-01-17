ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Honda宣布「全面啟用全新H廠徽」！不限電動車導入旗下所有車款

圖文／7Car 小七車觀點

Honda 近日正式對外公布，先前率先出現在電動概念車上的全新 H 廠徽，未來將不再僅限於電動車使用，而是全面導入品牌旗下所有乘用車產品線。這項調整意味著 Honda 將以嶄新的視覺識別，統整其燃油、油電混合與電動車布局，藉由廠徽更新傳達品牌下一階段的發展方向。

回顧 Honda H 廠徽的歷史，最早可追溯至 1963 年，當時的設計相對簡潔，線條明確，反映出品牌初期對機械結構與工程實用性的重視。隨著汽車設計語彙與品牌定位的演進，H 廠徽也歷經多次調整，不同世代在比例、立體感與邊角處理上皆有所差異。早期版本多帶有銳利輪廓與厚實金屬感，呈現出較為剛硬的工業風格。

2000 年前後，Honda 推出全新版本的 H 廠徽，造型趨於平面化，整體比例更為穩定，也更符合當時全球汽車設計朝向簡潔與現代化的趨勢。這版本的廠徽陪伴 Honda 走過關鍵成長階段，包括全球市場拓展、油電混合動力技術的普及，以及品牌開始布局電動化初期的產品與技術。對多數消費者而言，這款 H 廠徽已與 Honda 近 20 多年的品牌形象高度連結。

不過，隨著汽車產業加速轉型，品牌辨識也逐漸被視為溝通未來策略的重要工具。2024 年，Honda 在多款電動概念車上首度公開全新設計的 H 廠徽，其造型風格明顯不同於既有版本。新廠徽線條更為輕薄，整體結構趨於開放，立體感被刻意弱化，呈現接近平面化的視覺效果，初期被解讀為專屬於電動車世代的象徵。

不過隨著 Honda 最新公，官方已明確表示全新 H 廠徽並非僅限電動車使用，而是將成為品牌未來統一的象徵，涵蓋不同動力形式與產品級距。這項決定，也象徵 Honda 不再以動力型式區分品牌形象，而是透過一致的視覺語言，傳達品牌整體轉型方向。

從設計層面來看，新世代 H 廠徽的開放式輪廓與簡化線條，被視為呼應數位化與電動化時代的設計趨勢。在車輛外觀、數位介面與品牌傳播高度整合的背景下，廠徽不再只是裝飾元素，而是品牌理念的延伸。Honda 藉由此次調整，將重點放在未來技術、永續發展與移動服務的長期規劃，而非單一引擎或技術世代。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Honda本田H廠徽標誌汽車新車電動車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【孫子兵法】阿公買東西常被罵　乾脆抱孫夾他喜歡的商品XD

推薦閱讀

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

BMW「M高性能車邁入電動化時代」！4馬達上身還可切換純後驅模式

BMW「M高性能車邁入電動化時代」！4馬達上身還可切換純後驅模式

最新文章

BMW「M高性能車邁入電動化時代」2026-01-17

Skoda新旗艦7人座電動休旅車來了2026-01-17

Honda宣布全面啟用全新H廠徽2026-01-17

賓士最新世界紀錄概念車快閃台灣2026-01-16

TOYOTA「歐規Yaris新年式」亮相2026-01-16

瑪莎拉蒂推Grecale休旅車特別版2026-01-16

特斯拉Model Y高性能版台灣開賣2026-01-16

美規車就算零關稅、台灣買車還是貴2026-01-16

「改款新HONDA Fit」只賣30萬新台幣2026-01-16

賓士預告大改款S-Class大幅度更新2026-01-15

熱門文章

Honda宣布全面啟用全新H廠徽2026-01-17

「改款新HONDA Fit」只賣30萬新台幣2026-01-16

賓士最新世界紀錄概念車快閃台灣2026-01-16

美規車就算零關稅、台灣買車還是貴2026-01-16

Skoda新旗艦7人座電動休旅車來了2026-01-17

三陽DRGBT小改款上市3天接單破千2026-01-15

賓士預告大改款S-Class大幅度更新2026-01-15

BMW「M高性能車邁入電動化時代」2026-01-17

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市2026-01-06

台灣「福特Kuga、Focus」上半季將完售2026-01-13

相關新聞

賓士「最新世界紀錄概念車」快閃台灣！Concept AMG GT XX要來了

賓士「最新世界紀錄概念車」快閃台灣！Concept AMG GT XX要來了

國產營收225億再創新高　旺年會開200桌、抽3台油電車

國產營收225億再創新高　旺年會開200桌、抽3台油電車

TOYOTA「歐規Yaris新年式」亮相！全新車色更搶眼內裝也升級

TOYOTA「歐規Yaris新年式」亮相！全新車色更搶眼內裝也升級

瑪莎拉蒂推「Grecale休旅車特別版」！專屬冷冽色澤全車系都能選

瑪莎拉蒂推「Grecale休旅車特別版」！專屬冷冽色澤全車系都能選

249.99萬！特斯拉「Model Y高性能版」台灣開賣　3.5秒加速破百

249.99萬！特斯拉「Model Y高性能版」台灣開賣　3.5秒加速破百

讀者迴響

熱門文章

Honda宣布「全面啟用全新H廠徽」！不限電動車導入旗下所有車款

Honda宣布「全面啟用全新H廠徽」！不限電動車導入旗下所有車款

「改款新HONDA Fit」只賣30萬新台幣！引擎、變速箱大陸推終身保固

「改款新HONDA Fit」只賣30萬新台幣！引擎、變速箱大陸推終身保固

賓士「最新世界紀錄概念車」快閃台灣！Concept AMG GT XX要來了

賓士「最新世界紀錄概念車」快閃台灣！Concept AMG GT XX要來了

美規車就算零關稅、台灣買車還是貴！高達30%貨物稅才是真兇

美規車就算零關稅、台灣買車還是貴！高達30%貨物稅才是真兇

Skoda「全新旗艦7人座電動休旅車」來了！Peaq預定今年夏季全球首發

Skoda「全新旗艦7人座電動休旅車」來了！Peaq預定今年夏季全球首發

三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠

三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠

賓士預告「大改款S-Class將有大幅度更新」！超過半數零件重新開發

賓士預告「大改款S-Class將有大幅度更新」！超過半數零件重新開發

BMW「M高性能車邁入電動化時代」！4馬達上身還可切換純後驅模式

BMW「M高性能車邁入電動化時代」！4馬達上身還可切換純後驅模式

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366