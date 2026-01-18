Honda「最新輕量化露營拖車」亮相！模組化思維主打入門市場

圖文／7Car 小七車觀點

隨著 Honda 持續推進新世代車型布局，原廠位於洛杉磯與俄亥俄州的研發團隊，近期低調完成一項不同於傳統汽車產品的計畫。Honda 正式對外介紹名為 Base Station Prototype 的輕量化露營拖車，主推模組化設計與高空間效率，並已確認未來將投入量產販售，鎖定初階至中階露營族群。

Base Station 的開發核心，源自 Honda 長期採用的「Man Maximum／Machine Minimum」設計理念，強調在降低結構與機械複雜度的前提下，最大化人員使用時的舒適性與便利性。官方表示，這款露營拖車不僅為經驗豐富的戶外玩家而生，也希望能降低入門門檻，讓首次嘗試露營活動的家庭更容易上手。

在尺碼與重量設定上，Base Station 採用緊湊車身設計，可直接停放於一般住宅車庫或標準停車位，不需額外規劃專用空間。輕量化車重也讓其能由主流緊湊型休旅輕鬆拖曳，包括 Honda CR-V、Toyota RAV4 等車款，甚至也可由純電休旅如 Honda Prologue 與即將登場的 0 Series SUV 進行拖曳。

外觀造型以簡潔實用為主，整體呈現線條圓潤的箱型輪廓，搭配大面積窗戶與柔和轉角處理，降低視覺壓迫感。車身側邊整合一條可調整亮度與色彩的環境光燈條，不僅能作為營地照明，也有助於提升夜間駐車時的辨識度與整體氛圍。

Honda 尚未公開內裝，但已釋出相關規劃說明。車艙透過彈出式車頂與低地板設計，創造約 2.13 公尺的站立高度，讓有限體積內仍保有開闊感受。進出動線以大型尾門為主，車身兩側共 5 扇窗戶皆可拆卸或替換為對應配件，提供高度客製化的使用彈性。

在起居機能方面，Base Station 可容納 4 人過夜。車內沙發可轉換為 Queen size 雙人床，並提供選配兒童用上下舖，滿足家庭露營需求。此外，也可選擇安裝空調系統，讓露營活動不再完全受氣候條件限制。

與傳統露營拖車不同，Base Station 並未配置固定式廚房與衛浴空間，而是改採模組化戶外方案。選配內容包含具備給水系統與 induction cooktop 的戶外廚房模組，以及外接式淋浴設備，讓使用者能依實際需求調整配置，避免不必要的結構與重量負擔。

雖然 Base Station 本身不具備驅動馬達，但標配鋰鐵電池、逆變器與太陽能板，具備基本離網使用能力，亦可外接市電或搭配 Honda 發電機使用，因應較長時間或高用電需求的露營行程。