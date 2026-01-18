ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Honda「最新輕量化露營拖車」亮相！模組化思維主打入門市場

圖文／7Car 小七車觀點

隨著 Honda 持續推進新世代車型布局，原廠位於洛杉磯與俄亥俄州的研發團隊，近期低調完成一項不同於傳統汽車產品的計畫。Honda 正式對外介紹名為 Base Station Prototype 的輕量化露營拖車，主推模組化設計與高空間效率，並已確認未來將投入量產販售，鎖定初階至中階露營族群。

Base Station 的開發核心，源自 Honda 長期採用的「Man Maximum／Machine Minimum」設計理念，強調在降低結構與機械複雜度的前提下，最大化人員使用時的舒適性與便利性。官方表示，這款露營拖車不僅為經驗豐富的戶外玩家而生，也希望能降低入門門檻，讓首次嘗試露營活動的家庭更容易上手。

在尺碼與重量設定上，Base Station 採用緊湊車身設計，可直接停放於一般住宅車庫或標準停車位，不需額外規劃專用空間。輕量化車重也讓其能由主流緊湊型休旅輕鬆拖曳，包括 Honda CR-V、Toyota RAV4 等車款，甚至也可由純電休旅如 Honda Prologue 與即將登場的 0 Series SUV 進行拖曳。

外觀造型以簡潔實用為主，整體呈現線條圓潤的箱型輪廓，搭配大面積窗戶與柔和轉角處理，降低視覺壓迫感。車身側邊整合一條可調整亮度與色彩的環境光燈條，不僅能作為營地照明，也有助於提升夜間駐車時的辨識度與整體氛圍。

Honda 尚未公開內裝，但已釋出相關規劃說明。車艙透過彈出式車頂與低地板設計，創造約 2.13 公尺的站立高度，讓有限體積內仍保有開闊感受。進出動線以大型尾門為主，車身兩側共 5 扇窗戶皆可拆卸或替換為對應配件，提供高度客製化的使用彈性。

在起居機能方面，Base Station 可容納 4 人過夜。車內沙發可轉換為 Queen size 雙人床，並提供選配兒童用上下舖，滿足家庭露營需求。此外，也可選擇安裝空調系統，讓露營活動不再完全受氣候條件限制。

與傳統露營拖車不同，Base Station 並未配置固定式廚房與衛浴空間，而是改採模組化戶外方案。選配內容包含具備給水系統與 induction cooktop 的戶外廚房模組，以及外接式淋浴設備，讓使用者能依實際需求調整配置，避免不必要的結構與重量負擔。

雖然 Base Station 本身不具備驅動馬達，但標配鋰鐵電池、逆變器與太陽能板，具備基本離網使用能力，亦可外接市電或搭配 Honda 發電機使用，因應較長時間或高用電需求的露營行程。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Honda本田BaseStationPrototype露營拖車輕量化

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Jennie生日拍叼蠟燭影片　他們跟拍也是同一天生日

推薦閱讀

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

Honda「最新輕量化露營拖車」亮相！模組化思維主打入門市場

Honda「最新輕量化露營拖車」亮相！模組化思維主打入門市場

最新文章

Honda最新輕量化露營拖車亮相2026-01-18

KIA手排旅行車K4 Sportswagon登場2026-01-18

新一代「Mazda CX-5海外售價出爐」2026-01-17

台灣多款「歐系進口休旅」折價超過50萬2026-01-17

BMW「M高性能車邁入電動化時代」2026-01-17

Skoda新旗艦7人座電動休旅車來了2026-01-17

Honda宣布全面啟用全新H廠徽2026-01-17

賓士最新世界紀錄概念車快閃台灣2026-01-16

TOYOTA「歐規Yaris新年式」亮相2026-01-16

瑪莎拉蒂推Grecale休旅車特別版2026-01-16

熱門文章

KIA手排旅行車K4 Sportswagon登場2026-01-18

Honda最新輕量化露營拖車亮相2026-01-18

「改款新HONDA Fit」只賣30萬新台幣2026-01-16

台灣多款「歐系進口休旅」折價超過50萬2026-01-17

新一代「Mazda CX-5海外售價出爐」2026-01-17

Honda宣布全面啟用全新H廠徽2026-01-17

美規車就算零關稅、台灣買車還是貴2026-01-16

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」2026-01-14

Skoda新旗艦7人座電動休旅車來了2026-01-17

三陽DRGBT小改款上市3天接單破千2026-01-15

相關新聞

Honda宣布「全面啟用全新H廠徽」！不限電動車導入旗下所有車款

Honda宣布「全面啟用全新H廠徽」！不限電動車導入旗下所有車款

「改款新HONDA Fit」只賣30萬新台幣！引擎、變速箱大陸推終身保固

「改款新HONDA Fit」只賣30萬新台幣！引擎、變速箱大陸推終身保固

台灣「第6代TOYOTA RAV4」今日上市！油耗成績曝光比5代更省、更會跑

台灣「第6代TOYOTA RAV4」今日上市！油耗成績曝光比5代更省、更會跑

【周焦點】進口休旅下殺30萬　特斯拉新車開賣　國產油電休旅今年見

【周焦點】進口休旅下殺30萬　特斯拉新車開賣　國產油電休旅今年見

「HONDA改款新休旅」空間不輸CR-V！1.5升渦輪大陸開賣49萬

「HONDA改款新休旅」空間不輸CR-V！1.5升渦輪大陸開賣49萬

讀者迴響

熱門文章

KIA手排旅行車「K4 Sportswagon登場」！長車尾設定線條更流暢

KIA手排旅行車「K4 Sportswagon登場」！長車尾設定線條更流暢

Honda「最新輕量化露營拖車」亮相！模組化思維主打入門市場

Honda「最新輕量化露營拖車」亮相！模組化思維主打入門市場

「改款新HONDA Fit」只賣30萬新台幣！引擎、變速箱大陸推終身保固

「改款新HONDA Fit」只賣30萬新台幣！引擎、變速箱大陸推終身保固

台灣多款「歐系進口休旅」折價超過50萬！中型90萬有找就能入手

台灣多款「歐系進口休旅」折價超過50萬！中型90萬有找就能入手

新一代「Mazda CX-5海外售價出爐」台灣今年導入！折合新台幣94萬

新一代「Mazda CX-5海外售價出爐」台灣今年導入！折合新台幣94萬

Honda宣布「全面啟用全新H廠徽」！不限電動車導入旗下所有車款

Honda宣布「全面啟用全新H廠徽」！不限電動車導入旗下所有車款

美規車就算零關稅、台灣買車還是貴！高達30%貨物稅才是真兇

美規車就算零關稅、台灣買車還是貴！高達30%貨物稅才是真兇

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」每年稅金9千有找！預計今年上市

台灣愛快羅密歐「入門新休旅油耗曝光」每年稅金9千有找！預計今年上市

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366