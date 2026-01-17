BMW「M高性能車邁入電動化時代」！4馬達上身還可切換純後驅模式

圖文／7Car 小七車觀點

根據 BMW M 日前宣布品牌將自 2027 年起推出全新純電動高性能車型，標誌著其正式邁入電動化新階段。BMW M GmbH 總裁 Franciscus van Meel 表示，新一代車型將憑藉 Neue Klasse 平台技術，結合賽道基因與日常實用性，為高性能汽車領域樹立全新基準。

新世代車款將採用全新開發的 BMW M eDrive 四馬達驅動系統，每個車輪皆由獨立電動馬達驅動，並透過名為「Heart of Joy」的高性能中央控制系統，實現精準的動力分配與動態控制。該架構亦支援前軸完全分離功能，可切換為純後輪驅動模式，兼顧能耗效率與經典的 BMW M 駕駛感受。

動力核心方面，新車搭載專為高性能需求調整的 Gen6 圓柱電池，可用能量超過 100 kWh，並採用 800 伏特高壓架構以提升充電速度。電池結構與底盤整合，增強車身剛性，同時優化冷卻系統與能源管理控制，確保車輛在賽道與一般道路皆能保持穩定輸出。

除了動力與電池技術，BMW M 亦首次在純電高性能車系中導入天然纖維複合材料。品牌自 2019 年起於賽事中累積該材料的製造與應用經驗，其特性接近碳纖維，但生產過程可減少約四成的碳排放，體現品牌對輕量化與永續發展的雙重重視。

BMW M 表示，新世代電動車型將透過預設駕駛模式、模擬換檔反應與專屬聲浪設計，延續品牌一貫的駕駛情感體驗。隨著四具「Superbrain」高性能電腦的導入，車輛在動態控制、自動駕駛與娛樂系統等方面的整合能力也將進一步提升，為高性能電動車領域帶來全新定義。